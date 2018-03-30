法操》【恐嚇危害安全】玩笑開過頭，會怎麼樣？

恐嚇公眾罪屬於對具體危險犯的處罰，亦即行為人做出犯罪行為後，這個犯罪行為在事實上還發生了具體的危險，才成立此犯罪行為。

孫安佐（An Tso Sun，音譯）日前揚言在今年5月1日「射擊」他在美就讀的高中。（翻攝自臉書）

◎法操司想傳媒

根據媒體報導，藝人狄鶯孫鵬之子的孫安佐，因在學校跟同學開玩笑說「5月1日不要去學校」，因為他會帶著武器來並在學校開槍。同學向校方舉報，孫安佐被美國警方以恐嚇威脅逮捕，美國警方在孫安佐的寄宿家庭中，搜出防彈背心、十字弓、20發九釐米子彈等可疑物品。孫安佐的律師澄清，這些只是萬聖節的裝扮。

如果孫安佐的行為在台灣會有什麼評價？會有什麼樣的評價呢？

恐嚇危害安全罪抽象危險？具體危險？

《刑法》第151條所要保護的法益為公眾的安全，並不是個人的安全，所以本罪要處罰的是以加害生命身體財產來恐嚇公眾，且以「致生危害於公安的結果」為要件，如果沒有達到「致生危害於公安」，就不符合《刑法》第151條恐嚇公眾罪。

因此，恐嚇公眾罪必須要有「危害結果」的成立才可能成罪。也就是恐嚇公眾罪除了行為人要有恐嚇行為之外，還需要使外界產生一定程度的變動狀態，也就是發生公安的危害，才算是成立。

恐嚇公眾罪屬於對具體危險犯的處罰，亦即行為人做出犯罪行為後，這個犯罪行為在事實上還發生了具體的危險，才成立此犯罪行為。具體危險犯在條文中常會出現「致生危害於」等語。

但值得注意的是，在實務上，只要行為人有以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾之行為，致使公眾中有人心生畏懼，公安秩序因之受到騷擾不安，就該當本罪。行為人到底是否真的想要施行計畫，或者客觀上是否真的有危害到公眾，則非所問。

如果今天孫安佐在台灣，會受到處罰嗎？

在過去實務的判決上，大部分都是行為人致電給警方，告知恐嚇內容。在檢方起訴後，多以簡易判決處刑的方式處理，大多都是以幾個月的有期徒刑，加上得易科罰金論處。

本案中，孫安佐只有跟同學講，同學也是跟校方反應，並沒有讓大眾知道，所以應該沒有造成公眾的恐慌，且孫安佐並沒有持有真的有攻擊性的武器，所以應該不會構成恐嚇危害公眾罪。但在台灣，孫安佐如果持有子彈，則可能會觸犯槍砲彈藥條例等罪嫌。

本文經授權轉載自法操：【恐嚇危害安全】玩笑開過頭，會怎麼樣？