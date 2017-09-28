法操》精神病患隨機傷人，刑法管不到嗎？

（圖非本人/示意圖擷取自Insider）

文／法操司想傳媒

據媒體報導，於2016年11月29日中午，於台北市劍潭捷運站，一名林姓男子突然闖入，因一時情緒失控，出拳毆打無辜女子，引發捷運站內騷動，造成兩人額頭受重傷、眼下浮引發捷運站內騷動，而男子攻擊後立即離站騎機車逃逸。

警方晚間在士林至善公園逮捕嫌犯，經查發現，嫌犯在逃逸時，經過承德路成淵高中，又看另一名洪姓女子不爽，停車痛毆對方一頓後逃逸，女子隨後也向警察報案。警方表示，三名被害人已經提告傷害。林姓男子並非第一次犯案，去年7月份他曾手持棍棒，在天母將2位路人打傷。

依刑法第277條規定，傷害可以處3年以下有期徒刑、拘役或一千元以下罰金。另外，傷害屬於告訴乃論，若受害者不提出告訴，國家就不會去追訴犯罪行為人的行為。

本案特殊之處，在於林姓男子患有精神疾病，因此許多民眾也許會想問：精神病患能夠依此免責嗎？由於關於本案件所能獲得的資訊過少，無法判斷林姓男子的狀況，但，《法操》仍能探討精神障礙在刑法中的阻卻違法事由，並且討論當我們碰到精神障礙病患一犯再犯的情形，到底該如何解決。

若犯人有精神障礙，可以免責嗎？

一開始必須說明的是，如果要構成刑法上的犯罪，必須需要滿足三個階段。

首先，所做的行為必須要是刑法裡面所規範的犯罪類型。其次，我們再來判斷，是否有正當理由去做這個行為。例如：醫生幫病人開刀，雖有拿刀傷害行為，但其正當的理由是為了救助病人。而這些正當理由，法律上稱為「阻卻違法事由」，意思就是「合法化事由」。

當行為人做出刑法的行為，又沒有正當的理由時，就來到第三點：討論行為值不值得處罰。刑罰的目的，是要處罰「故意為違法行為之人」，當行為人沒有能力去判斷，或做出合法行為時，就不需要用刑罰來處罰他。

因此，精神障礙免責事由，也是來自於此。當行為人因為精神障礙或心理缺陷，導致沒有辦法辨識當下的行為，是否是違法，或者，行為人欠缺辨識行為的能力時，依照我國刑法規定，是不罰的。

但是，是否所有精神障礙都可以做為免責的事由呢？其實未必。我們可以看到，刑法的規範，其實是很嚴格的，必須要到「不能辨識」或「欠缺辨識能力」的程度，才能免除其刑。雖然本案的情形並未明確，依目前的情況來看，林姓男子應該無法完全免責，至多只能依同條第二項減輕其刑。

精神障礙患者，若免責，卻又再犯，該怎麼辦？

此時我們可能就需要對患者進行「強制就醫」，而「強制就醫」並非規範於刑法，而是精神衛生法。當重症病人有「傷害他人」或「自己」的可能時，經過專科醫師診斷有全日住院治療之必要者，其保護人應協助重症病人，前往精神醫療機構辦理住院。

若重症病人拒絕接受全日住院治療者，主管機關可以指定精神醫療機構予以緊急安置，並交由二位以上專科醫師進行強制鑑定。鑑定結果，若認為仍有住院治療必要，經詢問病人意見，病人若仍不同意，可以檢附診斷證明和通報單，申請強制住院許可。

所以，根據法條上來看，其實一犯再犯的精神病患，是可以強制住院治療的。雖然並非將其關在監獄內，但強制治療某種程度上而言，已經有與社會隔絕的效果。

但仍然需要注意的是，近幾年，發生了許多隨機殺人的案件出現，例如鄭捷捷運隨機殺人案、內湖小燈泡一案等。讓社會大眾開始重視犯人的精神健康問題，社會中人心惶惶，想要找出解方。

因此，關於精神病患強制就醫，也受到相當多的討論，也使強制就醫的範圍擴大。在此之後，也因「政大搖搖哥」的爭議事件，又再一次的進行討論。因此，本希望強制就醫，可以預防暴力案件的發生，但與此同時，是否也讓精神病患汙名化，甚至有侵害人身自由的疑慮，也是我們應該重新思考的課題。

本文經授權轉載自法操 精神病患隨機傷人，刑法管不到嗎？