法操》殺死自己的小孩，會被加重刑度嗎？

事實上，對未成年的人保護，特別規定在《兒童及少年福利與權益保障法》。此法第112條規定，若故意對兒童（未滿12歲）及少年（12歲以上未滿18歲）犯罪者，除非已經有特別處罰的規定，否則一般情況將加重二分之一的刑。

文／法操司想傳媒

根據媒體報導，雲林一對父母涉嫌在6年內虐打3名子女致死並棄屍，其中2名年紀較小的次子、次女死亡時甚至不足一歲，次女遺骸已在雲林縣崙背鄉空地尋獲，長子與次子遺骸目前還未找到。檢方對兇嫌李姓男子依遺棄屍體罪、傷害致死罪起訴；兇嫌陳姓女子則依遺棄致死罪、遺棄屍體罪起訴。

警方押李姓嫌犯到桃園龜山、雲林崙背、舊虎尾溪等棄屍處尋找幼兒屍體，在崙背尋獲女兒骸骨。（記者詹士弘、曾健銘、林國賢翻攝）

遺棄屍體罪規範在刑法第247條：「損壞、遺棄、污辱或盜取屍體者，處六月以上五年以下有期徒刑。」之前法操也有討論過與墳墓、屍體相關的犯罪。不過，在同一章往下看到第250條會發現，如果遺棄的屍體是直系血親尊親屬，將再加重二分之一的刑，以刑法第272條、第280條來說，也都在殺人罪、傷害罪的被害人是直系血親尊親屬時，加重刑責。那麼，當被害人為兒童時，是否有特別的規範呢？

兒童有特別規定 犯罪者依法加重處罰

若單看刑法法條，找不到特別對被害人為未成年人的規範，事實上，對未成年的人保護，特別規定在《兒童及少年福利與權益保障法》。此法第112條規定，若故意對兒童（未滿12歲）及少年（12歲以上未滿18歲）犯罪者，除非已經有特別處罰的規定，否則一般情況將加重二分之一的刑。

以本案來說，李姓男子犯刑法第278條的傷害致死罪，對象又是不足一歲的兒童，依法將加重刑責，不過由於傷害致死罪可處「無期徒刑或七年以上有期徒刑」，因此可能的最重情況再加重仍會是無期徒刑。至於陳姓女子因是遺棄自己的小孩致死，因此犯的遺棄罪是刑法第294條所設定「依法令或契約應扶助、養育或保護」的情況，最重同樣可處無期徒刑。

另外要提的是，本案陳女因懼怕李男而放任他打小孩，應該是屬於刑法上所稱的「不作為犯」，也就是具有「保證人地位」之人卻消極不介入，因而未保護小孩，沒有做到刑法294條所說「生存所必要之扶助、養育或保護」。至於為何陳女的不作為會受到懲罰，是因為她是判斷不作為犯要件中的「依法令規定的保護者保證」，也就是父母對未成年子女有保護的義務，所以未阻止小孩受虐打而致死，是要被刑法處罰的。

對於本案如此令人髮指的行為，當應嚴加譴責並懲罰，而《兒童及少年福利與權益保障法》第112條不僅規範對未成年人犯罪的情況，如果成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪，或是與兒童及少年一同犯罪，也都會加重處罰，無非是希望能保障未成年人的權益與身心健全的發展。

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參考資料：雲林地檢 署偵辦李○治等家庭暴力之傷害致死案件 署偵辦李○治等家庭暴力之傷害致死案件

本文經授權轉載自法操： 殺死自己的小孩，會被加重刑度嗎？

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