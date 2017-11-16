法操》失控的酒駕，重罰可以解決問題嗎？

在成罪門檻大幅下降的情況下，酒駕搖身一變，成為我國司法上定罪數量第二高的罪名，僅次於毒品犯罪。但這樣雷厲風行的法律，真的妥當嗎？或許是值得懷疑的。

蔡正皓

根據媒體報導，為了因應危險駕駛行為對用路人的威脅，英國政府正在研擬提高危險駕駛罪致死的刑度，最高可達無期徒刑。

目前的英國危險駕駛致死罪，最高可處14年以上有期徒刑，已經算是頗為沉重的罪刑。但多數罪犯只會被判處7年左右的刑期，平均刑期則不到4年，這才使得英國國內產生「既有法規警惕效果不足，研擬加重刑度」的呼聲。

根據台灣的法律規定，我國刑法第185-3條規定，有不能安全駕駛情形者，處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金。若因此致人於死者，則處3年以上、10年以下有期徒刑，致重傷者，處1年以上、7年以下有期徒刑。

對照英國經驗，《法操》認為可以回頭看看台灣法律規範，藉此探討我國規定對於危險駕駛行為的過與不及。

法規要如何更有效率的遏止酒駕，而非疊床架屋徒增民眾與基層執法人員的困擾（資料照。記者廖淑玲攝）

問題重重的酒駕標準

酒駕一直是台灣交通的一大問題，酒駕導致死亡或重傷的案件也時有所聞，因此我國刑法第185-3條特別將酒駕行為入罪，而本條也一直是歷次修法重點。除了刑度不斷提升，成罪條件也變得愈來愈寬鬆。

舊刑法的酒駕條款，是以「駕駛喝完酒後不能安全駕駛」為成立條件，因此就算駕駛是酒後上路，還必須接受平衡、知覺、協調等測驗（例如走直線、左手畫圓右手畫方），才能確定他的酒駕行為是否觸犯刑法（註一）。但經過修法之後，我國刑法第185-3條第1項第1款則是直接規定：只要吐氣酒測值達到0.25mg/L，就直接論以刑罰，成罪門檻大幅下降。

在成罪門檻大幅下降的情況下，酒駕搖身一變，成為我國司法上定罪數量第二高的罪名，僅次於毒品犯罪。但這樣雷厲風行的法律，真的妥當嗎？或許是值得懷疑的。首先，既然刑法已經對酒駕設定一個固定的低門檻，我們幾乎可以說，會構成道路交通管理處罰條例的酒駕，也必定構成刑法上的酒駕，如此一來，《道路交通管理處罰條例》和刑法對於酒駕的處罰，就變得疊床架屋、徒增困擾。

再者，酒駕犯罪的標準因為立法規定而僵化，導致許多只有小酌、甚至只吃了一碗薑母鴨的民眾遭到起訴，而事實上這些人的駕駛能力可能根本沒有減損。因為這些情節輕微的酒駕行為占了絕大多數，他們的結果也都只有判處幾個月，非但沒有達到一般人或立法者預期的「酒駕重罰」效果，反而大量耗費司法資源、使得酒駕案件瑣碎化。

成罪門檻大幅下降的情況下，酒駕搖身一變，成為我國司法上定罪數量第二高的罪名（圖：警方提供）

酒駕就有殺人或傷害的間接故意？

或許會有人主張：喝酒上路的人，一定能預見自己可能會撞到人，所以具有殺人或傷害的「間接故意」。所謂「間接故意」，意思就是「我知道做這個行為後可能會發生不良後果，但就算發生沒差」，在刑法上仍然會論以故意。所以按照這個主張，只要酒駕上路，就算沒有撞到人，也會構成殺人或傷害未遂。

但這個論點結合刑法第185-3條對於酒駕的定義，會變得很荒謬。因為只要吹氣酒測值達到0.25mg/L，就構成刑法上的酒駕行為，所以就算你只是吃了一碗燒酒雞而開車上路，也會變成殺人未遂犯。這種結果，大概任誰都無法接受。

當然，並不是說酒後駕車絕對不可能具備殺人或傷害的間接故意，只是我們不能套用刑法第185-3條的標準去界定。而是必須具體探究：駕駛人喝完酒後，是不是真的有駕駛能力減損的狀況？是否真的有預見自己可能因此撞到人？

危險駕駛？不能安全駕駛？

以上所述，聚焦在我國法規範過當之處，但除此之外，其實我國刑法規定也有不足之處。

英國法下的危險駕駛行為，除了大家熟悉的酒駕之外，還包括嚴重超速、公路競速、開車使用電話、服用藥物等等。相較之下，台灣刑法雖然規定了3類不能安全駕駛行為，但都是駕駛人服用酒精、藥物或毒品等物質後，導致精神恍惚、駕駛能力下降的情況，嚴重超速、使用電話、甚至故意闖紅燈等情形，都不包括在內。

在現行我國法的規範體系下，如果駕駛是因為酒駕而撞死人，可能被課處3年以上、10年以下的重刑。但如果駕駛是因為嚴重超速而撞死人，反而只會論處過失致死罪的2年以下有期徒刑。

兩相比較之下，就可以發現我國規範的弔詭，酒駕、嚴重超速、開車使用電話、闖紅燈等行為，都會對用路人帶來極大威脅，我國刑法卻「獨尊」酒駕，只對酒駕致死特別課以重刑。這是否屬於台灣的立法漏洞？頗值深思。

《法操》並不反對針對酒駕或危險駕駛行為致死或致傷加以重罰，但也必須強調我國現行規範存有許多問題，尤其是酒駕和危險駕駛的成立要件。以至於一方面不能就危險駕駛問題對症下藥，另一方面又徒增太多不必要的處罰和司法資源消耗。我國的酒駕和危險駕駛立法有非常嚴重的個案立法現象，也就是：因為社會上發生一起重大酒駕事故，就配合著修法。形成頭痛醫頭、腳痛醫腳的現象，欠缺對危險駕駛的全面性思考。

《法操》呼籲，我們不能只看到國外重罰的面向，而是應該以更廣泛的角度，徹底檢視現行法值得改善之處，以求有效遏止危險駕駛行為。

（註一） 但就算駕駛的酒駕行為沒有觸犯刑法，還是會被道路交通管理處罰條例處罰。

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本文經授權轉載自法操 失控的酒駕，重罰可以解決問題嗎？