自由廣場》自製潛艦見證台灣驕傲

◎ 諸葛風雲

台灣在一九八○年代從荷蘭取得劍龍級的柴電潛艦後，中國就極力封鎖台灣再取得潛艦的任何機會，包括立即將荷蘭的大使館降為代辦等級，並恐嚇若再出售潛艦給台灣將對荷蘭進行斷交、斷航及經濟制裁等報復，影響所及，後續潛艦採購均一一觸礁，之後努力過德國、法國、西班牙、澳洲的技術輸出或採購現貨，甚至向阿根廷、義大利、日本等國洽購二手翻修艦均慘遭拒絕。

最接近買到潛艦的一次機會是二○○一年小布希總統上台，批准對台軍售八艘柴電潛艦、P-3C反潛巡邏機、愛國者防空飛彈統稱「三項軍構」，卻遭當時的國民黨主席馬英九及他的幕僚蘇起在立法院動員立委杯葛，經過多年證明了，當初的這三項軍在中國武力威脅下，一項都沒有辦法完成，最慘的就是潛艦，直到二○○六年底國民黨總共封殺潛艦預算六十九次，二○○八年馬英九當選總統，蘇起擔任國安會秘書長，又開始反對採購潛艦，在內外交迫下，潛艦取得成為遙遙無期的夢想，這讓官兵必須冒險操作兩艘服役超過七十年的二戰潛艦以捍衛海疆。

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所幸在海軍陳永康上將等人努力下展開國艦國造計畫，最大的轉機是二○一六年蔡英文總統上台後，傾國家之力支持潛艦國造，並拔擢黃曙光上將任海軍司令（後擔任參謀總長、潛艦召集人），全力推動潛艦國造，透過退役海軍上校郭璽博士及英屬直布羅陀的Gavron Limited（GL）公司，還有英國皇家海軍退役的潛艦將領Ian McGhie的協助，招募多國資深工程師秘密來台教授並協助潛艦的設計與建造。

二○一八年四月美國國務院緊接著公告行銷核准證，同意美國公司可以協助台灣取得所需的紅區裝備，正所謂自助而後天助，二○一九年五月九日在台船高雄場舉行潛艦廠房興建工程的動土典禮，才過一年多，就在二○二○年十一月三日落成啟用命名為「海昌大樓」，然後在廿一天後的二○二○年十一月廿四日就由蔡英文總統主持IDS的開工儀式讓我們又往前邁進了一大步。

在蔡英文總統任內，以不到八年時間，潛艦國造幾乎從無到有到開花結果，感謝許多默默付出的無名英雄（海軍、潛艦二五六戰隊、前海軍上校楊易等）及台船同仁廿四小時三班造艦，除了讓我們認清中國的外在壓迫外，猶有台灣內部一群人以一己之私，罔顧國家安全而破壞這難得的台灣奇蹟。如今潛艦即將與國人見面，我們更要團結一心守護這個奇蹟，更要早日編列後續艦預算，才能呵護這培養不易的造艦能力，成為台灣的戰略力量。

（作者是大學助理教授、軍事部落客）

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