法操》【和解有行情？】警襲胸，40萬和解。葉毓蘭：和解金超過行情

什麼是和解金的行情？葉毓蘭教授提到，性騷擾防治法規定的罰鍰不過是1萬元至十萬元，而且還必須是調查成立後才會予以裁罰。40萬的和解金超出和解金行情。但葉教授這樣的推算，有他的依據嗎？

◎法操司想傳媒

根據媒體報導，華江派出所所長黃建盛，在與媒體餐敘時，數度觸女記者胸部。女記者向轄區萬華分局長反應，分局長表示會好好處理，最後以40萬的金額達成和解。但沒想到，這位襲胸警，竟於事件發生之後2個月升遷，引起各界熱議。

台北市警局派出所長黃建盛，與某電視台女記者餐敘，續攤時被指襲胸、強吻，事後雙方和解簽下保密協定。（資料照）

而前警大教授葉毓蘭在臉書發表一篇文章（文尾有附上全文截圖），標題為「警察無疑的是最可憐、被剝削最慘重的一群」文中引述黃姓所長的襲胸案，認為因為黃姓所長警察的身分，導致和解金額超過行情。雖然本案在案發當時，沒有進入調查程序，故有許多的細節並不清晰，版本眾多。但關於葉毓蘭教授的回應，《法操》為您細細剖析。

院檢以刑逼民？

葉毓蘭教授在貼文中，先舉出兩個警察業務過失致死的案例，一個是阮國非案，另一個則是張景義案。這兩個案子，都是警察在執行情務時，開槍擊斃嫌犯，也因為業務過失致死起訴。除了要面對刑事的審理，在民事上，被要求天價和解金。並表示「院檢以刑逼民，把警察當成提款機的做法早已不是秘密」，警襲胸女記者案，更是仿效者。

但前兩個案子，和本次襲胸的案子真的相同嗎？阮國非案，是越南籍移工阮國非，在施用藥物及喝酒後，破壞民眾的貨車、機車，還與現場人員發生肢體衝突，最後警連開9槍，致阮男傷重死亡。張景義案，則是員警張景義在西門町追捕駕車逃逸的黎姓竊嫌時，開槍擊中黎男致死案。

前警大教授葉毓蘭（左）在臉書發表一篇文章，標題為「警察無疑的是最可憐...」文中引述黃姓所長的襲胸案，認為因為黃姓所長警察的身分，導致和解金額超過行情。（資料照）

這兩案都是因為警察在執行職務的狀況下，使用槍枝的情況，可能逾越比例原則，才會被檢方起訴，本案的襲胸，與這兩案有基礎事實上的不同。且起訴不代表有罪，張景義已經獲得無罪的判決。

什麼是和解金的行情？

葉毓蘭教授提到，性騷擾防治法規定的罰鍰不過是1萬元至十萬元，而且還必須是調查成立後才會予以裁罰。40萬的和解金超出和解金行情。但葉教授這樣的推算，有他的依據嗎？

首先，性騷擾防治法的規定是處「罰鍰」不是「罰金」。「罰鍰」是行政罰，而「罰金」是刑罰，就如同葉教授在文中提到的，會由台北市政府裁罰，所以本案根本沒有以刑逼民的問題。再者，罰金、罰鍰與和解金性質上本就不同。前者是公家機關對違法者的制裁，所繳的錢是要給國家的；而和解金則是雙方當事人，自行利益衡量，在可以接受的金額或條件下，一致同意的結果。如果當事人認為這樣的金額不合理，可以不接受和解。

有報導指出，女記者是因為不希望自己的身分曝光，所以願意和解；也有報導指出，所長是因為上級強烈要求下，才願意付出40萬和解金。究竟是誰的說法是正確的，由於本案沒有進入調查程序，所以無法獲得確認。

但值得注意的是，不論是性騷擾防治法，或是其他相關法律，都設有保護被害人隱私的規定，日後若不幸碰到此類的事情發生，千萬不要因為擔心身分曝光就委屈決定和解，這樣才能真正的保護自己的權益，揪出加害人，避免下一個人受害！





葉毓蘭全文臉書截圖：

（截自葉毓蘭臉書）

本文經授權轉載自法操：【和解有行情？】警襲胸，40萬和解。葉毓蘭：和解金超過行情