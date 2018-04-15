法操》接過詐騙電話，但你知道怎樣是「詐欺」嗎？

依照目前的實務見解，多數認為要構成詐欺必須要是「施行詐術」使人「陷於錯誤」，因陷於錯誤而「處分財產」、造成被害人的「財產上損害」。簡單地說，必須要使用詐術導致被害人信以為真，因為相信是真的所以交出財物造成財產上損害。而這4個要件有其前後關係，且必須要一個一個完成，學說上我們稱其為「貫穿的因果關係」。

接過詐騙電話，但你知道怎樣是「詐欺」嗎？（youtube截圖:https://goo.gl/5g43F7）

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，藝人丁小芹被指控網拍收錢後不交貨、以二手貨冒充新品的案件，新北地方法院於近日做出判決。本件丁小芹因觸犯多個加重詐欺罪責，應合併執行3年6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

怎麼樣才會是詐欺呢？

近期因媒體時常報導詐騙案的相關新聞、及跨國詐騙案件的接連發生，民眾開始對於詐騙案件有所警覺，也開始會注意自己所接到的每一通電話是不是詐騙電話。

然而，雖然大家都知道詐騙的嚴重性，但你知道怎樣的狀況會構成詐欺罪嗎？

關於普通詐欺罪的問題，我們先來看看刑法的規定吧！我國刑法第339條規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者」為詐欺。雖然條文看似簡單，但實際上操作起來，要構成詐欺其實非常的麻煩。

依照目前的實務見解，多數認為要構成詐欺必須要是「施行詐術」使人「陷於錯誤」，因陷於錯誤而「處分財產」、造成被害人的「財產上損害」。簡單地說，必須要使用詐術導致被害人信以為真，因為相信是真的所以交出財物造成財產上損害。而這4個要件有其前後關係，且必須要一個一個完成，學說上我們稱其為「貫穿的因果關係」。

由於詐欺罪的構成，必須要這4個要件依序、全部完成，因此在某些大家可能會認為是詐欺的情況，可能在法律上並不會構成詐欺罪。以下舉3個例子來說明：

1.小法拿100元買50元的鉛筆，但店員看成1000元找他950元，小法沒還他就直接帶走。在此時，店員雖然有陷於錯誤、處分財產、也確實造成財產損害，但是小法自始至終就拿100給他，並沒有施行詐術，因此不構成詐欺。

2.小法跟小操借了3000元並約定1個月後還錢，但小法1個月後卻沒還錢。這種借錢不還的情況，雖然看起來像詐騙，但仍需要探討小法在借錢的時候，就已經決定不要還；還是要還錢的時候才決定不要還。如果是前者，就有可能是詐欺；但如果是後者，就只是一般民法上的債務不履行。

3.小操明知道小法在詐騙他，但覺得小法很可憐，所以假裝被騙然後把錢給他。這樣的情況下，由於小操並沒有陷於錯誤，只是單純的自願性處分財物，也不構成詐欺。

電信、網路詐欺判更重

在本次的案件中還有一個問題，那就是：為什麼丁小芹犯的是「加重詐欺罪」呢？

加重詐欺罪的態樣規定在刑法第339條之4第1項，該條文規定在3種狀況下的詐欺行為，是加重詐欺：

1. 假裝是政府或公務員。

2. 3個人以上一起詐騙。

3. 用廣播、電視、電子通訊、網路等散播詐騙資訊，也就是大家常聽到的「電信詐欺」。

上面說道的3個狀況，是立法者認為惡性特別重大、必須要加重處罰及制止的情況，因此也就給予較重的刑責。而本次丁小芹的案件，由於被認為是利用「網路拍賣」來進行的，因此符合第3種態樣，自然會被依照加重詐欺罪來處罰。

網路拍賣不得不小心

由於網路的普及，透過網路來進行詐騙的案件也勢必將會越來越多，而其中網拍就是一種容易出現詐騙的類型，不得不防。因此要提醒大家，不論是賣家或買家，在網路上進行交易時，一定要審慎地選擇交易對象，才不會造成傷財又傷心喔！

本文經授權轉載自法操：接過詐騙電話，但你知道怎樣是「詐欺」嗎？