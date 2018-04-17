法操》【假釋】監獄人滿為患，未來只要關1/3？

假釋是指，受刑人應服的刑期期滿之前，因為具備一定的法定要件，准許提前出獄。如果出獄之後在剩下的刑期內，或者是一定的時間內，假釋沒有被撤銷，剩下的刑期就會被視為「已經執行完畢」，只是執行的地點不在監獄，因此，也就不用再入監執行。所以假釋並非真正獲得自由，要被核准假釋，還要經過重重關卡，也不是放出來就沒事了，仍然受到政府的監督。

◎法操司想傳媒

為了解決監獄人滿為患，立委林岱樺、陳雪生等人提修改《刑法》降低假釋門檻，提出「刑法第77條修正草案」，將假釋門檻下修為，有期徒刑為「初犯」且「再犯率低之罪」，執行刑期逾三分之一者，得由監獄報請法務部准許假釋出獄。

此一修正草案一出，引起各界譁然。立委下修假釋門檻的理由是什麼？而假釋又是什麼？假釋就代表重獲自由嗎？

什麼是假釋？

假釋是指，受刑人應服的刑期期滿之前，因為具備一定的法定要件，准許提前出獄。如果出獄之後在剩下的刑期內，或者是一定的時間內，假釋沒有被撤銷，剩下的刑期就會被視為「已經執行完畢」，只是執行的地點不在監獄，因此，也就不用再入監執行。

所以假釋並非真正獲得自由，要被核准假釋，還要經過重重關卡，也不是放出來就沒事了，仍然受到政府的監督。若於假釋期間中，有法條所規範的不當行為，如刑法第78條假釋假釋中犯罪遭判刑，假釋被撤銷，就要再抓回去關，把剩下的刑期服完！

假釋的要件？

依據我國刑法第77條假釋共有3個要件，「有悛悔實據」、「刑期已執行超過一定時間」、「由監獄報請法務部審查核准」。在這樣的要件規範下，並不是每個人都可以報請假釋。

什麼是有悛悔實據？

申請假釋的前提，就是受刑人已經悔改，但要怎麼判斷受刑人已經悔改了呢？

在我國獄政實務，坐牢就像玩遊戲打怪一樣，一開始進入監獄從4級受刑人開始，依據服刑刑期的不同，而有不同的責任分數，每個月依據教化、作業、操作分數去扣除，當責任分數歸零後，就可以晉級。以「有期徒刑6月以上1年6月未滿」為例，他們一開始的責任分數是36分。

而監獄的各項管理，也是依據受刑人的等級去做區分。最直接的就是會面的權力，4級受刑人只能跟3親等內的親屬會面，1周1次；1級受刑人，則是誰都可以見，而且1天1次。除了會面權、還有集會權、閱讀書籍等，當然假釋也有相應的規定。

依《行刑累進處遇條例》第76條規定，第2級受刑人已適於社會生活，而合於法定假釋之規定者，得報請假釋；第75條規定，第1級受刑人合於法定假釋之規定者，應速報請假釋。簡單說，受刑人必須進列第二級以上才有報請假釋的機會。

過高的假釋門檻導致再犯率高？

本次立委提出修法建議，主要是因為矯正機構持續大量超額收容，以致收容空間達到125%，希望降低假釋門檻，以解決監獄人滿為患的問題，但監獄人滿為患作為理由似乎無法說服大眾。 故在修法建議中，出現了一段很難理解的話「假釋後再犯率仍然偏高，原因之一即是假釋門檻過高，導致實際假釋期間不長，即使再犯撤銷假釋，其必須重新服滿假釋期之嚇阻效果卻相對減弱，實不符合獄政管理之原理邏輯。」

經過細細的解讀，才讀懂這段的邏輯。這段修法建議的意思是，假釋後需要服的刑期過短，無法發生嚇阻的效果。舉例來說，假設A受判12年有期徒刑，若在2分之1刑期屆滿後，獲得假釋出獄，他所剩的刑期就只剩6年。但若是改為3分之1就能假釋，則剩下的刑期為8年，在這樣的情形下，受刑人可能會怕被抓回去再關8年，而選擇不再犯罪。

但這樣的修法理由合理嗎？

討論這個問題之前，需要想想為什麼我們要把人抓進監獄裡。監獄有一個很大的功能是在於教化，這也是本次立委修法重要的主張，在受刑人改正過往的偏差行為真心改會向善後，就應該讓他盡快回歸社會，避免與社會脫節太久。

但這樣的主張，忽略了除了矯治外，刑罰還有應報的成分存在，刑罰需要發揮處罰的效果。且若只考慮到再犯率的嚇阻效果，那麼乾脆只關一兩個月，甚至更短，導致若再犯撤銷假釋後刑期更長，是否更能讓再犯率降低呢？若我國今日，犯罪後可以輕易的被假釋，這樣是不是也造成，犯一次罪沒關係，反正我只要改過自新就好，進而造成犯罪率提升呢？

刑罰政策的存在本就有很多面向需要考量，而假釋的出發點是給有心改過的人一個機會，立意良善。若以台灣監獄人滿為患，報請假釋的審查愈見寬鬆，與制度本意漸行漸遠。再加上，廢死爭議與無期徒刑得報請假釋之間的微妙關係。因此《法操》認為，假釋制度，乃至整個刑事政策，都需要我們更審慎的思考下一步。

本文經授權轉載自法操：監獄人滿為患，未來只要關1/3？