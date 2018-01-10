法操》勞基法修正案三讀通過！但真的保障人民生存權了嗎？

目前，立法院已三讀通過勞基法修正草案。作為勞工最低限度保障的法律，這部法律是否容許透過修法降低標準？這次放寬是否下次可以再放寬？這些都是十分值得大家關注的議題。

法操司想傳媒

勞動基準法（下稱「勞基法」）修正案已三讀通過，但同時由於本次勞基法針對加班時數的延長及休假方式等等，都產生許多爭議。

說到工作的問題，不免讓人想到前一陣子上映的《大佛普拉斯》。導演透過劇中貧窮小人物與富裕老闆間的矛盾衝突，表達了社會底層人民的心聲。

作為勞工最低限度保障的法律，這部法律是否容許透過修法降低標準？（記者羅沛德攝）

每個人都應該享有憲法生存權

或許有看過電影的讀者可能知道，電影透過幾位貧窮的小人物在社會掙扎的過程，反應世間的矛盾以及對立。這不免讓人懷疑，難道政府不應該做些什麼嗎？

事實上，早在制定憲法時，就已經有這樣的想法了。在我國憲法第15條就規定：人民的生存、工作、財產權應予保障。目前多數的見解都認為，這樣的權利不僅是排除國家對人民的侵害，同時在生存權上，更有積極項國家請求最低限度生活保障的權利。

當我們回頭再看電影的劇情我們就可以發現，電影中的小人物們，許多人還必須要負擔沉重的家庭壓力。但同時，這群人可能並沒有被注意到，導致無法翻轉他們的生活，而一直處於社會底層。這些問題都是政府應該重視的。

從生存權到勞基法

就像我們前面說到的，憲法規定政府應該要給予人民最低限度的生存保障，而這之中，也包含了人民勞動的各項權利。

依據大法官解釋第494號解釋的意旨：「勞基法依據憲法維護人民生存權、工作權及改善勞工生活之意旨，以保障勞工權益，加強勞雇關係，促進社會與經濟發展為目的，而規定關於工資、工作時間、休息、休假、退休、職業災害補償等勞工勞動條件之最低標準…」從此可知，勞基法的建構，也是政府維護人民生存權的重要一環。

回到電影，電影中其實也反應了一些勞基法可能無法解決的問題。舉例來說，劇中老闆暗示性地威脅員工不要將殺人的事情說出去，多少反映了勞動階層受到雇主無形間壓迫的無奈。然而這樣的狀況，並不是只靠法律就可以解決，還必須要有相關機關的普查，才能有效的排除。

民眾陳抗的聲音？執政者真的聽到了嗎？

再來看看我們本次勞基法修正，整個過程陳抗不斷。而面對陳抗，我們看到的只有無限擴大的禁制區、充滿壓迫感的蛇籠與拒馬、還有以數倍於陳抗民眾的警力操死基層員警。就連象徵和平的228紀念公園裝置藝術，都被拒馬包圍，讓人不勝唏噓。沒有錯，執政黨仍然可以依然故我，以絕對多數強行通過勞基法三讀，但這「最會溝通的政府」，自須承擔修惡勞基法的政治責任！

勞基法修法仍然火速定案

目前，立法院已三讀通過勞基法修正草案。作為勞工最低限度保障的法律，這部法律是否容許透過修法降低標準？這次放寬是否下次可以再放寬？這些都是十分值得大家關注的議題。

但不管如何，人民生存權的各種問題都將是未來需要我們關注的。如何在經濟發展、勞工工作條件、及人民最低限度生活保障間取得平衡，是政府應該要用心思考的問題。希望在未來，像電影中這樣勞資不平等以及嚴重的貧富差距，可以從台灣社會中消失。共勉之。

本文經授權轉載自法操 勞基法修正案三讀通過！但真的保障人民生存權了嗎？