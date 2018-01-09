法操》病人性侵病人，為什麼只判緩刑？

現代的刑法對於刑罰的適用，不再是單一面向強調威嚇的預防效果。縱然漢摩拉比法典以牙還牙的應報理論思維，可以達到極強的威嚇、預防犯罪效果，但可以說是一種「治標不治本」的方式。犯罪的產生背後有許多複雜的因素，包括家庭環境、經濟因素、社會壓力……等等。因此，強調矯治、教化，內化「不犯罪」的主流價值觀，盼能達到「刑期無刑」的最高境界。

法操司想傳媒

根據媒體報導，台南一名許姓男子2015年因為躁鬱症發作以及有宗教妄想而住院，期間2度潛入另一名女病患小真（化名）房內，趁對方安眠藥未退散時進行親吻、指侵得逞。一審法官審酌被告病情後，認為避免對社會治安再次造成影響，依乘機性交猥褻罪，判他有期徒刑2年並監護1年；許男不服上訴。台南高分院認為，一審判決沒有違誤，只不過審酌醫院鑑定報告，指許受躁症發作影響，導致辨識行為違法能力顯著降低，且考量其躁鬱症經妥適治療後，病情既非不能控制，所以將他判緩刑5年，期間付保護管束，並要完成個別精神治療、心理治療等，每月至少4小時到沒有必要為止。

特殊情況，減免罪責

許男利用女病患因為服藥而無力抵抗時性侵，屬於刑法第225條的乘機性交罪：「對於男女利用其精神、身體障礙、心智缺陷或其他相類之情形，不能或不知抗拒而為性交者。」

從判決書中可以知道，許男的行為雖然並非受到妄想控制而完全不知道發生什麼事，但確實受病症症狀影響，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著降低。根據刑法第19條第2項：「行為時因前項之原因（精神障礙或其他心智缺陷），致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低者，得減輕其刑。」

對於辯護人所主張刑法第59條規定：「犯罪之情狀可憫恕者，得酌量減輕其刑。」判決認為應該全面且客觀的以「是否足以引起社會上一般人之同情」為判斷標準。並認定本件已適用刑法第19條第2項，且審酌被告犯罪情節之輕重及危害社會之程度，並不足以引起社會上一般同情，所以自無從再依刑法第59條規定減輕刑度。

「刑期于無刑，民協於中。」

現代的刑法對於刑罰的適用，不再是單一面向強調威嚇的預防效果。縱然漢摩拉比法典以牙還牙的應報理論思維，可以達到極強的威嚇、預防犯罪效果，但可以說是一種「治標不治本」的方式。犯罪的產生背後有許多複雜的因素，包括家庭環境、經濟因素、社會壓力……等等。因此，強調矯治、教化，內化「不犯罪」的主流價值觀，盼能達到「刑期無刑」的最高境界。

緩刑就是屬於這樣的制度。緩刑是法院對被判處二年（少年犯為三年）以下有期徒刑、拘役或罰金之被告，同時宣告於一定期間內暫緩執行其刑，以鼓勵犯人遷善的制度。

緩刑的宣判也有條件限制，必須以前不曾因為故意犯罪受有期徒刑以上的裁判，或者以前因為故意犯罪受有期徒刑以上的裁判，執行完畢或赦免後，五年以內不曾再重蹈覆轍，而法院認為暫不執行是適當的情況下，才有緩刑的適用。且緩刑期間內若犯他罪，或是緩刑效果不彰時，仍得撤銷緩刑宣告，就要執行該裁判宣告的刑度。

本文經授權轉載自法操：病人性侵病人，為什麼只判緩刑？