法操》柯建銘自訴馬英九涉嫌教唆洩 密、加重誹謗案：為何無罪？

馬英九「涉嫌洩密罪、教唆洩密罪及違反通訊保障及監察法、個人資料保護法」等罪嫌，經檢方偵查終結，於2017年3月14日確定起訴。也許有很多民眾會感到疑惑，到底檢方起訴的案件，和如今已經宣判的案件，有什麼不同呢？柯建銘「自訴」與檢察官提起「公訴」有差別嗎？

前總統馬英九於中美洲議會演說。（照片：馬英九Facebook）

文／法操司想傳媒

柯建銘自訴馬英九案，歷經四個多月的審理，終於告一段落，在2017年3月28號一審宣判。本案中，柯建銘自訴控告前總統馬英九涉嫌教唆洩密、以及召開記者會涉嫌加重誹謗罪的部分，經合議庭審理，宣告無罪，全案仍可上訴。

然而，據媒體報導指出，馬英九「涉嫌洩密罪、教唆洩密罪及違反通訊保障及監察法、個人資料保護法」等罪嫌，經檢方偵查終結，於2017年3月14日確定起訴。也許有很多民眾會感到疑惑，到底檢方起訴的案件，和如今已經宣判的案件，有什麼不同呢？其實，這是柯建銘「自訴」與檢察官提起「公訴」的差別，就讓《法操》繼續為各位解釋清楚。

自訴，與檢察官提起公訴，到底有何不同？

一般刑事案件，係經犯罪被害人提起告訴，由檢察官偵查後，若證據充足，且有刑事不法之確定，才提起「公訴」，也就是起訴；「自訴」則是不經由檢察官偵查，意同犯罪被害人自行就證據提起訴訟。

但是，因自訴案件並未經由檢察官篩選，故為了防止濫訴，刑事訴訟法第37條規定，自訴人一定要委任律師，其他程序部分，就依該法自訴人特別章節規定行使之。值得注意的是，就算是自訴案件，依刑事訴訟法第330條之規定，仍會有檢察官可就案件提出意見，若對於案件之「其他部分」有新事證，亦可根據職權提起公訴。

在柯建銘自訴的本案中，馬英九為何無罪？

柯建銘自訴控告前總統馬英九涉嫌教唆洩密、以及召開記者會涉嫌加重誹謗罪的部分，經合議庭審理，宣告無罪，全案仍可上訴。（資料照，記者黃耀徵攝）

根據台北地方法院所發新聞稿，首先，柯建銘認定「專案報告二」與「專案報告一」內容不同，而懷疑馬英九教唆黃世銘製作「專案報告二」來洩密。經合議庭審理後，認為兩份報告的不同，僅有贅字、錯字，以及對案件沒有影響的兩通新通聯記錄，故判定並無新增之秘密；且黃世銘已經洩漏「專案報告一」的秘密，因此，內容沒有太大差別的「專案報告二」，就不算是秘密。

而關於馬英九的電話號碼，與黃世銘有「關鍵88秒」的通聯紀錄，根據證人林有振的說法，此電話號碼通常是由林有振撥打、接聽，該通電話也是由林有振自己撥打給黃世銘，邀約隔日中午到官邸與馬英九餐敘。而且，柯建銘並沒有提出直接證據，能夠證明電話為馬英九「本人」撥打給黃世銘；而電話內容是否為教唆黃世銘製作「專案報告二」，也不得而知，所以，並不足以構成教唆洩密。

再者，根據釋字第509號，「依所提證據資料，認為行為人有相當理由確信其為真實者，即不能以誹謗罪之刑責相繩。」在馬英九召開記者會說明柯建銘關說案之前，已有特偵組發布新聞稿，指摘相同案件，意即已有相當可信關說案為實之證據，故難以認定馬英九是針對柯建銘、故意毀損柯建銘名譽，應認為馬英九是基於善意對可受公評之事提出評論。

本次宣判，雙方當事人皆未到場，僅柯建銘的告訴代理人曾勁元律師當庭聆聽宣判，在得知馬英九獲判無罪後他表示，他的當事人柯建銘一定會上訴到底。《法操》也會繼續為各位追蹤柯建銘自訴案的後續發展。

另外，檢方根據馬英九在民國102年8月31日，以「口頭轉述」之方式，將「專案報告一」內容洩漏給江宜樺、羅智強知道，涉嫌「洩密」；以及102年9月4日，馬英九「指示」黃世銘向江宜樺報告柯王關說案案情，涉嫌「教唆洩密」；此兩者也都涉及違反通訊秘密保障法及個資法。因此，檢方於2017年3月14日，確定另案起訴，並定於106年4月14日，召開第一次準備程序庭，《法操》也會在第一時間為各位追蹤案件進度，並做即時評論，敬請期待。

本文經授權轉載自法操 柯建銘自訴馬英九涉嫌教唆洩 密、加重誹謗案：為何無罪？