法操》「閨密獲釋」大逆轉，媽媽嘴命案又重演？

每當社會矚目的重大案件發生，「新聞自由」與「偵查不公開」如何取得平衡，一再面臨考驗。近期的W hotle案、小模命案，以及過去的媽媽嘴案，每天打開新聞，都會有案件的最新的進展，媒體報導內容詳盡，甚至連各種細節，都可巨細靡遺。也許會有民眾認為，讓大家知道案件發展發不是很好嗎？為什麼要有「偵查不公開」的制度呢？

法操思想傳媒

2017年3月7日，陳姓小模命案在偵查上出現重大逆轉，被犯罪嫌疑人程宇指稱全程參與且為本案首謀的梁姓女子，經過三天的羈押，士林地檢署向法院撤銷羈押。據媒體報導，撤銷羈押主因，在於證明梁姓女子在場的監視器畫面，所拍攝到的女子是該大樓的住戶，並非梁女。報導中，更提到「檢、警坦言，偵訊時間緊迫、未多加查證才會聲押，檢方向法官聲請撤押梁女獲准，僅予限制出境」。

小模命案，從3月1日至今，一日一「爆」，每天都可見所謂「最新說法」、「最新調查進度」。本案至今發展，涉及到非常多刑事訴訟法所保障的基本原則，就讓《法操》為各位一一解析。

媽媽嘴命案重演？士林地檢署羈押取供？

過去，媽媽嘴命案的當事人，媽媽嘴老闆呂炳宏，也因檢方採信謝依涵單方的自白，未詳加調查，就認定他有涉案，甚至當庭將媒體報導的案件內容，作為請求法院羈押的理由（當時經過可詳見：【法操專訪】檢察官扣扳機 媽媽嘴老闆躺著也中槍）。

而小模命案爆發後，媒體同樣窮追不捨，梁姓女子被描述為「恐怖閨密」，涉嫌密謀殺害好友。檢方也將梁姓女子與本案兇嫌程宇，一同聲請羈押獲准。經歷三天羈押，因為檢、警查出，兇嫌程宇可能「意圖減輕罪責」才將梁姓女子拖下水，最後才向法院聲請撤銷羈押。

事件發展至此，大家會不會覺得，檢察官已聲請撤銷羈押，梁姓女子也已被釋放，所以當初因時間緊迫，先把梁女一同羈押起來，是可以被容許的呢？

各位千萬別忘了，「羈押」，作為避免被告逃亡和證據滅失的手段，同時也是對人身自由最嚴重的剝奪。而刑事訴訟法特別針對羈押訂出要件，就是為了避免執法機關恣意侵害人身自由。

羈押的要件是什麼？只有「犯罪嫌疑重大」就可以嗎？

我國《刑事訴訟法》，將羈押分成三個要件：首先，被告必須「犯罪嫌疑重大」。其次，必須符合刑事訴訟法第101條第1項所條列的三款羈押理由之一，也就是被告必須有「逃亡之虞、串供滅證之虞、或犯重罪」。第三個要件，則是要有「羈押必要性」，如果具保、責付或限制住居等手段，就可以防止被告逃亡或串供滅證，也不可以羈押。簡而言之，「羈押」只能是在最必要情況下的最後手段。

羈押既然是「最必要情況下」的「最後手段」，本案檢、警卻因偵訊時間緊迫、未多加查證，就聲請羈押梁姓女子，這根本不符合羈押的構成要件。士林地檢署大張旗鼓的聲押時，卻沒有取得相關足夠的事證，我國的法律並沒有授權執法機關，可以「先將人民押在看守所後，再慢慢調查證據」的相關規定。

另外，值得注意的另外一點是，當初核准羈押的法官，檢視檢察官所提出的卷證，難道沒有發現不足嗎？法律之所以規範「羈押需法官同意」，就是因為，羈押是重大侵害人身自由的偵查手段。若法官只因為檢察官聲押，就給予准許，法官的第二層把關機制就蕩然無存了。

違反「偵查不公開」，法務部及內政部要怠忽職守到什麼地步？

每當社會矚目的重大案件發生，「新聞自由」與「偵查不公開」如何取得平衡，一再面臨考驗。近期的W hotle案、小模命案，以及過去的媽媽嘴案，每天打開新聞，都會有案件的最新的進展，媒體報導內容詳盡，甚至連各種細節，都可巨細靡遺。

也許會有民眾認為，讓大家知道案件發展發不是很好嗎？為什麼要有「偵查不公開」的制度呢？

回到刑法最基礎的「無罪推定」原則，被告還沒經過法院審判確定有罪前，都受有法律保障，更何況只是「有犯罪嫌疑」的人？若檢察官或偵查輔助機關，任意公開案件相關消息，經媒體報導後，可能因報導內容，引發全民公審，造成民眾在審判確定前，就先做出「犯罪嫌疑人有罪」的結論。除了可能影響承辦人員心證外，當媒體審判、全民公審的結果與法院詳盡調查之後的判決結果不符，亦會加深人民對司法的不信任。

其次，若是偵查過程公開，則會馬上侵害到犯罪嫌疑人及相關人士的名譽、隱私等其他權益，這與保障人權的精神相悖，甚至會使檢察官、警察偵辦案件產生困難。因此，「偵查不公開」不僅是檢察官適用，警察亦是適用的對象。

依據《偵查不公開作業辦法》第10條指出，對於違反偵查不公開之檢警調人員，應依刑法第132條〈洩漏國防以外秘密〉規定處斷。但目前為止，似乎只有看到將偵查秘密洩漏給總統的黃世銘被依法追訴，其他將偵查秘密洩漏給媒體記者的相關人員卻都沒有見到相關懲處。

而目前，據媒體報導，本案案情轉折，當庭釋放梁姓女子，也使民眾感到偵查程序粗糙，對士林地檢署多有質疑。士林地檢署已分他字案偵辦，偵查此案是否有洩密的問題。

梁姓女子遭到羈押三日，後續有補償方法嗎？

梁姓女子遭到羈押三日，如今撤銷羈押，她這三日待在看守所內，可以向國家請求賠償嗎？若要討論這個問題，首先，必須先釐清一件事：沒有羈押必要，並不代表梁姓女子無罪。「羈押」只是為達成「避免證據滅失」此一目的之最後手段。

而依據刑事補償法規定，若最後梁姓女子因行為不罰或犯罪嫌疑不足而經「不起訴處分」或「撤回起訴」、受「駁回起訴裁定」或「無罪之判決確定」，她才能對針對曾受羈押請求國家賠償，而受羈押等人身自由拘束的補償，是以3000元以上5000元以下折算一日支付。

值得一提的是，本案還可以探討強制律師代理的必要性。過去媽媽嘴案的呂炳宏，之所以兩次聲押都失敗，是因為他有請辯護人，今天若梁姓女子也有請辯護人，狀況會不會不同呢？

另外，先前大法官釋字737，特別針對偵查中羈押審查卷證的閱卷權作出解釋，刑事訴訟法101條3項的規定，偵查中之犯罪嫌疑人及其辯護人僅受告知羈押事由所據之事實，不符合憲法所賦予的訴訟權保障。並於解釋中要求相關機關於一年內完成修法，但我們認為，即是尚未修法，法院在處理聲押時，也應該參照該號解釋之精神，維護犯罪嫌疑人的「卷證資訊獲知權」，這樣才符合此號解釋與刑事訴訟法的精神。

小模命案發展至今，案情仍有諸多疑點，尚待檢調單位釐清。但在案件調查的過程中，仍要注重犯罪嫌疑人的權益保障，畢竟，在尚未有罪判決確定前，人人都是無罪的。唯有堅持「無罪推定原則」，才能避免國家機關恣意地侵害人民權益。

本文經授權轉載自法操 「閨密獲釋」大逆轉，媽媽嘴命案又重演？