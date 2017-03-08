法操》「公然侮辱」和「誹謗」一樣嗎？

是人都有脾氣，但在動氣時請先三思，別跟自己的荷包過不去！但今日要談的是「公然侮辱」和「誹謗」差在哪裡？

法操司想傳媒

本次所要探討的案例，是發生在高雄某高職一學生間的糾紛。朱姓和盧姓學生為同班同學，但是彼此相處並不愉快，又因盧姓學生領有身心障礙手冊，所以朱姓學生常在教室以「你有病要吃藥」或「該吃藥了」等類似言語和三字經，去譏笑、辱罵盧姓學生。

有一次，盧姓同學因考試成績不佳，朱姓學生當著眾人的面前說：盧○○20分，嫩啦、很嫩等語言，來嘲諷、辱罵盧姓學生。最後，盧姓學生忍無可忍，憤而提出妨害名譽告訴。

而本案可能觸犯刑法第309條的《公然侮辱罪》或第310條的《誹謗罪》。

名為「台灣罵人價目表」資料，在網路被網友瘋狂傳閱。（網路擷取）

到底這兩項罪名有什麼差別呢？我們在以下做一個簡單的探討：

「公然侮辱」和「誹謗」差在哪裡？

首先，構成《公然侮辱罪》，必須具備兩個要件：

一個是要有侮辱他人的行為，所謂「侮辱」是指以使人難堪為目的，而以言語、文字、動作或圖畫，抽象或籠統地辱罵，因而對個人在社會上所保有的人格和地位，達到得以貶低或損害其評價的程度。

另一個要件，是需公然為之，所謂「公然」是指可以讓不特定人或多數人得以共見共聞的狀態，但是，並不侷限於公眾場所或公眾得出入之場所，也包含住宅在內。而所謂「讓特定人或多數人得以共見共聞的狀態」，也並不是一定要這些人實際上都已經見聞到，只要事實上可以達到共見共聞這樣的狀況即可。

至於《誹謗罪》，要件則有三個：

一個是需指謫或傳述具體的事實，也就是要有揭發某種事實或者是就已揭發的事實反覆述說，值得注意的是：指謫或者是傳述的描述內容，必須是「具體的」。

其次，則是指謫或傳述的行為，足以毀損他人名譽，也就是其事實內容足以貶 低他人社會地位或人格而言。

最後，要有散布於眾的意圖，也就是將毀損他人名譽的事實散播出去，想要讓大家都知道。

說明至此，大家可能會發現，公然侮辱罪和誹謗罪，感覺起來很像，因此，《法操》在此整理這二條罪名，其中一些不同的細節，提供大家參考：

（下稱「公然侮辱」為前者，「誹謗」為後者。）

前者只要有公然侮辱的故意即可；後者除了有誹謗故意之外，還需要有損害他人名譽的目的。 前者如果以強暴方式為之，會加重處罰；後者則否。 前者並未指明具體事實，而是抽象的公然謾罵；後者的指謫或傳述行為要有具體的事實。 前者無關事實的真偽，無法因為證明事實的真實性而阻卻違法，所以，只要「侮辱」的行為一出，則視為毀損他人人格及社會評價；後者若能證明其事實為真實時，有阻卻違法事由可以阻卻違法，也就是可以舉反證推翻以證明事實的真實性。 前者須公然為之，後者則不以公然為必要。 前者所要保護的法益為個人的「感情名譽」，也就是一個人對於社會就其人格價值所為評價的反應或主觀感受；後者以「社會名譽」為其保護法益，也就是社會對於一個人的社會人格價值所做的評價，會因為外界的褒貶不同而受到影響，是一種相對價值。

至於開頭提到的案件，最後在刑事訴訟上，高雄少年及家事法院是裁定告誡，而且已經定讞，最終，判朱男須賠償盧男1萬2000元。

《法操》在此也要提醒各位，不管是在戶外的公共場合，或者是網路上的公開場所，自己的言行舉止都要得當。尤其是在網路上，更需謹言慎行，切勿以為使用匿名，或者以英文及數字組成的帳號，別人認不出來，就沒有犯法。只要可以去推測出來是何人所為，仍有可能會構成犯罪。

而常常喜歡在自己的臉書上發文的人，也須注意，若某人讓你很生氣，也盡量別以情緒字眼發表文章，因為縱使發文狀態設定為「不公開」，且只有特定好友可以觀看，但是因為仍然有轉發出去的可能性，仍是有違法的風險。

本文經授權轉自法操 「公然侮辱」和「誹謗」一樣嗎？