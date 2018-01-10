法操》工作上完成的著作是我的嗎？–什麼是「職務著作」？

所謂的「職務著作」，也就是受雇人或受聘人於其「職務範圍內」所完成的著作。舉例來說，程式設計師被公司雇用作為內部員工，並在工作期間在公司得指示下，為公司完成一款新軟體，這個時候這款軟體就是我們所說的「職務著作」。

◎法操司想傳媒

大家還記得之前說到的掀邱毅假髮照片的風波嗎？今天我們就要來說說，在這場照片風波中十分關鍵的一個問題：「受雇記者拍的照片，著作權是誰的？」



圖為之前黃永田（右）改用相似前立委邱毅者的照片，以抓假髮模仿照（聯合報新聞照），製作競選名片散發。（記者王俊忠翻攝）



什麼是「職務著作」？很重要嗎？

所謂的「職務著作」，也就是受雇人或受聘人於其「職務範圍內」所完成的著作。舉例來說，程式設計師被公司雇用作為內部員工，並在工作期間在公司得指示下，為公司完成一款新軟體，這個時候這款軟體就是我們所說的「職務著作」。

按照著作權法第11條第1項規定：受雇人於職務上完成之著作，以該受雇人為著作人。但契約約定以雇用人為著作人者，從其約定。也就是說，在我國立法的模式下，由員工於職務上完成的著作，原則上著作人格權屬於員工、著作財產權屬於公司；但可以例外透過契約約定，由公司取得著作人格權。

著作權法之所以會有職務著作這樣的規定，除了是為了要釐清受雇人與雇用人之間，就受雇期間內所完成的職務上著作的權力歸屬之外；同時也有調和創作者與公司之間的法律關係、促進產業利用等等的目的。這樣的規定對於著作的利用、散布等具有一定的幫助。

職務著作的規定有些人不喜歡

相信眼尖的讀者會發現一個問題：「職務著作規範的出現，具有調和創作者與公司之間的法律關係、促進產業利用等目的，那為什麼會將人格權與財產權分由不同人持有呢？」

事實上，這件事也是許多學者十分關注的問題，經濟部智慧財產局（以下簡稱「智財局」）也曾提出修正草案，建議修正著作權法的規定，解決職務著作人格權與財產權分離的問題。

這樣的規範下，由於受雇人取得著作人格權，雇用人在著作物的使用上就會受到部分限制。這樣子的情況，將可能導致著作物無法被有效的利用。

智財局曾在修法建議報告中指出，美國、日本、韓國等，都將著作人格權與著作財產權統一由一方取得或雙方共同取得，避免兩者分離。並提出草案，建議仿照這樣的立法模式，將權利統一由一方取得。然而，在去年底公開的修正草案第13條，這樣的建議並未被採納，仍然維持原有的條文規範。至於未來進入立法院後，究竟會不會有什麼變化，就讓我們繼續看下去吧！

本文經授權轉載自法操：工作上完成的著作是我的嗎？–什麼是「職務著作」？