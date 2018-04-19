法操》「拒絕酒測」與「接受酒測」哪個比較划算？！

由於酒駕事件在媒體上不斷地曝光，也使得民眾憂心忡忡，政府也積極地提出對策，來因應這類案件。然而上有政策下有對策，民眾總是會找出一些方法來規避這類法律的責任，而「拒絕酒測」就是其中一種方法。

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，台北市警察局於台北市議會工作報告中表示：根據數據，從102年起，酒駕拒測案件有明顯攀升的趨勢，於105年、106年甚至有破千件拒測案件，比例也從4.8%上升到9%；107年第1季，更已有300多起拒測案件，比例也突破了11%。議員則表示，或許與現行處罰方式不足有關，將建請中央調整相關規定。另一報導指出，立法院交通委員會審查通過「道路交通管理處罰條例第六十條條文修正草案」，若三讀通過，則未來拒檢逃逸者將可開罰新台幣1萬元以上3萬元以下罰鍰、並吊扣駕照6個月；累犯則可處3萬元罰鍰，並吊扣駕照1年。

酒駕拒測人數攀升？

由於酒駕事件在媒體上不斷地曝光，也使得民眾憂心忡忡，政府也積極地提出對策，來因應這類案件。然而上有政策下有對策，民眾總是會找出一些方法來規避這類法律的責任，而「拒絕酒測」就是其中一種方法。

首先，讓我們來看看台北市警察局從97年到106年間，酒駕舉發案件以及拒絕酒測案件得統計資料：

從這兩張圖中我們可以發現，拒絕酒測的人數確實在數字上、比例上都有明顯的上升趨勢。但這樣的上升，會不會是與法令變更有關呢？

拒測罰鍰金額提高有用嗎？

民國100年間，立法者鑒於酒駕案件頻傳，導致民眾人心惶惶，因此提高了道路交通安全處罰條例第35條第1項的罰鍰金額，從原先最高罰鍰金額6萬元，調高為9萬元。同時，伴隨著此處的調高，同條第3項的拒絕酒測罰鍰，也從6萬元調高為9萬元。

而後來，在102年間，立法者發現酒駕肇事案件仍然居高不下，民眾也對酒駕感到反感，因此放寬了刑法第185條之3不能安全駕駛罪的構成要件，將原先法官能審酌是否有不能安全駕駛情事的裁量權拔除，改以客觀上的呼氣、血液酒精濃度數據為標準。

然而從上面的數據來看，100年調高拒測罰鍰金額的成效似乎並沒有想像中良好。從隔年101年起拒絕酒測的人次及比例上都可以看出明顯的增加。另外，由於該條例已經強制扣留駕駛人車輛，因此是否扣車應該不是變因。

相較之下，反而在102年刑法修正之後，這樣的狀況有了點轉折。在103年，酒駕取締人數、拒測人數、比例都明顯下降。而這可能又與容易構成不能安全駕駛、及警方臨檢的規模加大有關。

因此，透過這樣的數據我們可以發現，拒測罰鍰從6萬元調高到9萬元，對於抑制民眾拒絕酒測的問題上，數據上是沒有效果的。反而是刑法修正的效果較為明顯，但也只有第1年，在104年以後，不論是酒駕舉發件數或是酒駕拒測件數都是節節攀升。

罰鍰與刑責間的差距

看完上述的數據，大家可能會好奇，究竟刑法的處罰及道路交通安全處罰條例的罰鍰之間，差距有多少呢？

刑法第185條之3的罰則，在上述數據的起點民國97年以前，就已經是2年以下有期徒刑或新台幣20萬元以下罰金。而拒測的罰鍰，則是在100年首次由6萬元上升為9萬元。而就像前面所說的，調高罰鍰所造成的效果，反而不如刑法構成要件的放寬。

這樣的狀況，或許與酒駕民眾的心理有關。假設今天有1酒駕民眾，不確定自己的酒測值是否超過刑法所訂的標準。則在這個時候，就會有以下的選擇：

從上表可以看出，若是駕駛人不確定自己究竟會不會超過刑法標準時，對其最有利的選擇，就是拒絕酒測。這樣的選擇可以迴避掉接受刑事處罰、留下前科的風險，且利用相對較划算的罰鍰，來達到較少的損失。因此從經濟學的角度來看，造成拒絕酒測的人數上升也不是毫無道理。

調高拒測罰鍰有用嗎？

雖然我們前面有說到，在上次調高拒測罰鍰的修法後，並未造成明顯的抑制作用。但這樣的狀況可能有與罰鍰金額與刑罰間的差距有些關聯，因此並沒有辦法合理說明未來真的再次調高罰鍰金額後，是否會有預期的成效。因此，究竟該如何設計法規，我們可以待草案出來以後再行研究了！

本文經授權轉載自法操：【關鍵數據】拒絕酒測與接受酒測哪個比較划算？