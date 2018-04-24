兩岸與國際》中俄的1+1小於2

當俄羅斯日益遭受西方孤立，俄中的結盟也越靠近，雙方越有相互取暖的需求，中俄的結盟態勢雖說是來自中國的積極性，但美歐世界對俄羅斯的不斷打壓，也是重要的助因。美俄關係自冷戰以來，尤其歐巴馬後期甚至更惡化，而在敘利亞議題上，俄羅斯對什葉派阿塞德政權的支持，皆直接與間接地傷害到美歐的中東利益，即便川普曾有期待，也必須對俄下重手。如何改善與美歐關係，正考驗普欽的智慧。

顏建發／健行科技大學企管系教授

「聯俄拉歐穩美」首度見諸2014年5月6日國際關係學院國際戰略與安全研究中心所編的《國家安全藍皮書（2014）》。但實際上，從2013年3月習近平接任國家主席後，其對外關係早已沿著這條主軸在開展。回顧習近平的外交上成績，顯然「拉歐」與「穩美」皆沒有達到令其滿意的境界，倒是「聯俄」的跡象越來越成型。只是成型的程度如何，未必如意。

今（2018）年4月3日中國國防部長魏鳳和出訪莫斯科。這是他就職後第一個出訪的國家，他很露骨地強調，目的就是要向美國發出北京支持莫斯科的信號。如此直白，過去是少見的。

不過，細讀他所說的話，其實仍很多值得推敲之處，包括「中國現在支持俄羅斯」、「中國與俄羅斯保持高度一致」、「中國有決心進一步鞏固同俄羅斯的戰略互動」這些語句皆顯示，中國是主動方，而俄羅斯是被動配合。接著，4月4日我們看到王毅也訪問莫斯科，更透露中方的積極性。 諷刺的是，在魏鳳和與王毅訪莫斯科之際，俄羅斯剛巧也在俄中邊境地區舉行一系列大型的軍事演習。軍事評論人士赫拉姆奇辛說，「在中俄美三角關係中，中俄很難真正聯手共同對付美國，兩方要想建立真正友誼的可能性很小。」現實是：俄羅斯目前不斷加強與北約相接壤的西部地區的兵力，而在與中國相接壤的東部地區的俄軍戰力也在提升當中。換言之，俄羅斯一手對抗北約，另一手防備中國。

4月3日中國國防部長魏鳳和（右）出訪莫斯科。這是他就職後第一個出訪的國家。（ AP）

俄羅斯的動作並非無的放矢。說到俄中之間的嫌隙，俯拾皆是。藉助「一帶一路」的推動，中國在前蘇聯勢力範圍的保加利亞、羅馬尼亞、波蘭和捷克等國爭取到核電站和其他能源基礎設施的建設，在中亞則放出大筆貸款，吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦外債的幾乎一半都來自中國，而哈薩克石油開採的1／4被中國控制，土庫曼斯坦68%出口商品的目的地是中國。俄羅斯有被從東歐與中亞地區擠走的危機。 此外，俄中的遠東合作裡，中國的投資額為40億美元，占該地區總投資額的7%和外國投資總額的85%。該區有豐富的天然氣、石油、木材、鑽石和黃金，但本國人口卻僅600多萬，是俄國力量薄弱區域，相反地，中國移民大量湧入，如過江之鯽，不僅如此，外興安嶺與庫頁島一帶是中國人民始終放不下的「歷史固有領土」，也讓俄羅斯感到焦慮不安。在許多民意調查中，中國已被俄羅斯民眾當作最友好國家之一，但中國威脅論的分貝甚高，也不遑多讓，例如，最近許多俄羅斯媒體和地方民眾指責中國入侵貝加爾湖；當地10%的土地已經為中國人所擁有。

不過，中俄的結盟態勢雖說是來自中國的積極性，但美歐世界對俄羅斯的不斷打壓，也是重要的助因。4月13日晚，川普下令聯合英法空襲敘利亞。15日媒體披露，俄羅斯有2艘軍艦載滿軍備經過土耳其博斯普魯斯海峽，船上清楚可見有坦克、軍車以及巡邏艇等，正打算前往敘利亞的俄軍基地。15日在CBS的節目上表示，美國駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）表示，會對俄羅斯發動新一波經濟制裁，所有協助提供敘利亞化學武器裝備的企業都在這次的制裁名單上。對此，中國採取堅定支持俄羅斯的立場，大肆批評西方，還在聯合國安理會支持俄羅斯譴責美英法的議案。

中俄的結盟態勢雖說是來自中國的積極性，但美歐世界對俄羅斯的不斷打壓，也是重要的助因。（http://eng.mil.ru/）

可以說，當俄羅斯日益遭受西方孤立，俄中的結盟也越靠近，雙方越有相互取暖的需求。今年1月19日美國國防部所公佈的國防戰略報告，中國和俄羅斯被成雙地列為戰略競爭對手：「中國以經濟侵略威脅鄰國，並在南海軍事化，同時俄羅斯也對周邊鄰國政府體制、經濟、外交的介入與干預；中俄兩國軍事規模已經對美國現今的安全與繁榮構成威脅，而這些威脅在將來還會增加。」看來，中國國防部長魏鳳和訪俄的動機應與此報告的見解有關。而卡內基基金會的俄國專家Dmitri Trenin也曾有一有洞見，他說：「俄國和中國固然對彼此警惕，卻也痛恨美國支配國際秩序。而雖然莫斯科和北京的戰略協作關係仍很鬆散，但在較大的國際秩序事務上，中俄還是站在一邊的。」

從歷史的角度觀之，冷戰時期，美國曾玩過中國牌，藉中國力量圍堵蘇聯。物換星移，1990年代末，中國趁勢崛起，俄羅斯顯得暗淡，進入了2010年，中國成為唯一可以和美國分庭抗禮的強國，G2這概念不脛而走，美國開始有玩俄羅斯牌以牽制中國的觀點浮現，川普應該是個典型。在選前與選上後，川普都曾對俄羅斯示好，而普欽也對川普有過期待。但美俄關係自冷戰以來，尤其歐巴馬後期甚至更惡化，而在敘利亞議題上，俄羅斯對什葉派阿塞德政權的支持，皆直接與間接地傷害到美歐的中東利益，即便川普曾有期待，也必須對俄下重手。而美俄在中東政策上一旦沒能達成妥協，矛盾就沒有解決的一天。普欽的顧問弗拉季斯拉夫·蘇爾科夫在俄羅斯《全球事務》雜誌上撰文稱，在與西方的關係逐漸破裂之後，俄羅斯外交正陷入「百年孤獨」的處境。如何改善與美歐關係，正考驗普欽的智慧。

俄國與美歐間矛盾有可能化解或減輕嗎？4月20日俄羅斯衛星網報道，俄羅斯外長拉夫羅夫表示，普欽願意與川普會晤。試想，距離美英法轟炸蓄利亞才7天，莫斯科便拋出這一訊息，顯示普欽也有改善與美歐關係的急迫性。準此，中國固有積極拉攏俄羅斯以抗衡美國的企圖，但其效果恐怕有限。