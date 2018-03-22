薇拉夫人的國際關係料理藝術》俄羅斯總統普欽又贏得總統大選，與台俄關係的未來

在俄羅斯，民主不受尊重，政治制度是不成熟。近20年來，國家領導人幾乎沒有變化，也沒有政黨輪替，總統任期從四年改為六年，普欽再次坐在「寶座」，看起來更像是一位君主，而不是總統。這些都是人為操作下的產物。俄羅斯帝國建國千年以來力行君主制度，極權主義是政治傳統，27年前引進的西方民主制度，在俄羅斯政治環境裡，融合了君主、貴族制度、集權主義，呈現出俄式的可控式民主，造就今天的現象。

黃惠華

1991年蘇聯解體後，在美國協助之下，俄羅斯從共產主義、計畫經濟，走向民主、自由經濟體的國家，奉行西方民主制度也27年之久。2018年3月18日，按照制度，俄羅斯舉行了第7屆總統選舉，現任總統普欽（Vladimir Putin）以76%的得票率在本次總統大選中獲勝。普欽謝票時表示：「所有這些今天投贊成票，這是我們偉大的國家隊...我認為這至少是近幾年已經取得在非常困難的條件下識別。我在這裡看到了我們的信任和希望，我們人民的希望...我們會成功的」。

各界認為連任並不意外，認為普欽再次當選原因，主要是對手太弱、選舉舞弊、來自國外排俄的行動，全俄上下團結一致對抗外界等，這些原因或許都對。讓外界好奇的是，為何俄羅斯總統可以在號稱民主體制下，連任多任？

事實上，2000年普欽上台後訂定兩個重點長期戰略強調：政治生涯的連續性及實現國家內部問題。普欽只有在2008至2012年之間擔任總理，其餘時間擔任總統長達20年，依照憲法規定2024年不得繼續連任，外界問會不會2030年回鍋選總統，普欽給了一個不會當到100歲的答案。過去，歷任總統回鍋參選總統不是第一次，如前蘇聯總統戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）也曾回鍋參選過，只是落選。

2018年3月18日，俄羅斯舉行了第7屆總統選舉，現任總統普欽以76%的得票率在本次總統大選中獲勝。（AP）

普欽的意識形態與信念

普欽出生於1952年10月7日，聖彼得堡市。 1975年獲得聖彼得堡國立大學法律學位及經濟學博士候選人。之後，服務於蘇聯國家安全委員會（KGB）。 1975年到1990年，為一名外國情報機構官員。 1985年到1990年任職於東德（German Democratic Republic, GDR）。 1990年任職聖彼得堡國立大學國際事務處。以後成為聖彼得堡市議會主席顧問。 1991年6月升職為聖彼得堡市議會的外交關係委員會主席。 1994年擔當聖彼得堡第一任副市長。 1996 年8月舉家遷往莫斯科擔任副主席葉爾欽（Boris Yestsin）秘書。1997年3月，成為總統行政代理人，總統辦公室理事。 1998年5月任命為總統辦公室第一位副主席，二個月以後，成為了聯邦安全部門的主任（FSB）。 1999年3月擔任安全理事會秘書，1999年8月任命為第一位副總統，1999年12月31日葉爾欽辭職以後成為代總統。 2000年3月26日當選俄羅斯總統，四年後參與總統大選連任成功。

普欽當選俄羅斯總統後，對於特殊性的產業如能源、國防武器等採取非常積極、加強中央威權並且制定政策規劃執行一步一步收歸國有。因此普欽在接任總統後，一步一步的落實這些觀點。

普欽當選俄羅斯總統後，對於特殊性的產業如能源、國防武器等採取非常積極、加強中央威權並且制定政策規劃執行一步一步收歸國有。（foreign policy）

普欽跟台灣關係最為人津津樂道的是，1995年12月當時擔任台北市長的陳水扁訪問俄國，普欽當時以聖彼得堡副市長身份接待來訪的陳水扁，這段往事成為佳話。甚至傳聞普欽小女兒卡特莉娜（Katerina Putin）與台灣人交往過，真實性為何不得而知。

理解什麼是俄羅斯的「可控式民主」

《英國廣播公司》（BBC）訪問俄羅斯首投族，有些人認為普欽從來沒有造成什麼壞的影響，也做了不少正確的事，但掌權者的確應該定期更換。針對目前俄羅斯政治體制的看法時，「有些人認為君主制蠻好的，但史達林那種程度的不行」。據統計，30%的俄羅斯人認為要有民主，30%不相信民主，30%沒意見。為什麼俄國民眾對於國家有沒有民主仍具不確定性？俄羅斯真的是一個民主國家嗎？

首先要釐清什麼是民主？

民主是自由的體現，民主制度意味著選擇權的自由。民主政治制度有三個要素：

國家領導人是由公民通過公開、透明與競爭之下選舉而任命的。 人民是唯一合法的權力來源。 人們行使自治權，爭取共同利益。

依據上述條件，俄羅斯確實符合所謂的民主制度的標準，俄羅斯經歷多次的國家元首及議會議員選舉，中央有立法機關，地方也有議員選舉及議會制度。只是，既然依循著憲法及民主遊戲規則進行，為何普欽可以在遊戲規則裡，一直連任？令人不解。

在俄羅斯，民主不受尊重，政治制度是不成熟。近20年來，國家領導人幾乎沒有變化，也沒有政黨輪替，儘管每次選舉，每個政黨推出了自己的候選人，人民選出了領導人、民意代表。公民如何投票不重要，重要的是如何計算出選票。總統任期從四年改為六年，普欽再次坐在「寶座」，看起來更像是一位君主，而不是總統。這些都是人為操作下的產物。俄羅斯帝國建國千年以來力行君主制度，極權主義是政治傳統，27年前引進的西方民主制度，在俄羅斯政治環境裡，融合了君主、貴族制度、集權主義，呈現出俄式的可控式民主，造就今天的現象。

俄羅斯經歷多次的國家元首及議會議員選舉，中央有立法機關，地方也有議員選舉及議會制度。只是，既然依循著憲法及民主遊戲規則進行，為何普欽可以在遊戲規則裡，一直連任？（REUTERS）

俄羅斯需要民主嗎？

個人在俄羅斯留學期間，曾與出身於蘇聯時期的同學針對民主問題交換意見，有人認為，去歐美國家留學，或者研究西方民主制度回國之後沒有幫助，對於國家領導人永久執政，認為只要領導人做的好，沒有輪替也沒關係。對這些國家人民而言，民主有太多的缺點，不符合國情需求。俄羅斯一直是中央集權國家。如果地方擁有太多權力，就會開始分裂，俄羅斯堅信國家不能分裂，領土完整是俄羅斯的主要武器，由此可以理解，為何克里米亞與北方四島很重要。

民主意味著人民的力量，95%民眾投給5%政治人物，代表著多數人認為專業的政治事務交給專業人士。經常政黨輪替，國家元首經常更換對於國家不是一件好事，執政者無法專心也不會有多餘的時間去執行政策。如果一個執政者知道自己的政治壽命只有4年，怠惰、貪腐的心態隨之而生，如果執政者知道一生會留在自己的職位上，就不會成為貪腐的官員，不遵守道德規則會被人民所推翻。

俄羅斯的民主，有自己的獨特系統，雖然無法讓民眾如願自由生活，但也沒讓生活變得更糟。大部分民眾仍願意在被西方制裁後，經濟不佳的情況下，還願意投票給普欽。許多外界預測人民福利是普欽一大挑戰，但對出生於蘇聯時期信仰極權主義的俄國人來說，物價上漲不是國家問題，是市場的問題。若排除民主制度制約，實際上多數的俄國人有英雄主義的傾向，特別是，普欽任內，在被西方制裁之下，在某些方面所取得成就，達成「強大俄羅斯」的戰略目標，有沒有民主制度，對俄國選民來說似乎也沒那麼重要了。

為什麼還有人要抗議普欽、選舉不公、俄羅斯不自由不民主？

這些反彈聲浪來自於30%的崇尚西方民主自由的民眾，俄羅斯民主依舊在俄國社群網路及社會熱議著，俄羅斯到底有無機會落實民主化？或許必須歷經世代交替，當30%崇尚自由的人高過於30%信仰極權主義的人時候，就是落實俄羅斯民主制度的一天。

對於普欽的反彈聲浪來自於30%的崇尚西方民主自由的民眾，俄羅斯民主依舊在俄國社群網路及社會熱議，俄羅斯到底有無機會落實民主化？（REUTERS）

台俄關係的未來：台灣「新南向政策」應與俄羅斯「遠東政策」對接

根據台灣海關統計，2016至2017年5月間，台俄雙邊貿易總額約33億美元，俄羅斯為台灣第23大貿易伙伴，俄羅斯則是台灣第26大出口市場。俄羅斯主要出口台灣的產品大多為石化類、金屬零件、鋁製品、橡膠製品等；俄羅斯則進口台灣機械及機械器具、電子機械器材、醫療產品等。前俄羅斯駐台代表紀伯梁（Dmitrii Polianskii）曾表示，「台俄距離不遠，雙方在人道主義、文化及觀光方面的交流已經相當頻繁。但在經濟及科技領域交流，還有很大的成長空間」。俄羅斯遭歐美制裁，積極與亞太國家發展經濟合作夥伴關係，特別是東協、日本、韓國等。如何利用每年在俄羅斯遠東地區舉行的經濟論壇（Eastern Economic Forum），前進俄國市場值，得台灣政府及業界重視。

日前行政院為了落實新南向政策，推出五項旗艦產業及三項潛力領域，以營造亞太產業供應鏈夥伴關係。觀察俄羅斯、東協與台灣貿易結構都具互補性，台灣擁有俄羅斯、東南亞市場所欠缺的高科技領域產品與資金，如生物技術、農業、通訊技術、電子、汽車零件、農業等領域。俄羅斯遠東經濟政策也包含了「南向計畫」，俄羅斯也希望透過日本一起前進東南亞市場，而台灣位處於東北亞與東南亞航道上，台灣可以是東北亞各國前進東南亞市場戰略支點。

亞太各國政府為了要落實政策舉辦不少官方與半官方論壇，諸如「香格里拉對話」、「博鰲亞洲論壇」、「遠東經濟論壇」或是國際性元首會議等。台灣政府為因應新南向政策舉辦的「玉山論壇」，也是為了推動國內政策與其他國家對接所推動的業務，建議政府可以思考將俄羅斯納入論壇成員，將新南向政策對接俄羅斯遠東政策，開闢台俄合作平台，這會是一個活絡雙邊經貿合作關係的契機，亦可延伸新南向的戰略空間。

經濟與安全一體兩面，近年亞太地區戰略環境不斷改變，包括恐怖主義蔓延、北韓核武威脅、東海、南海領土爭議及區域內外大國相競爭奪主導權等，迫使亞太各國開始調整外交及軍事策略，建議政府可考慮研擬「新北向」政策或將安全議題納入新南向政策，與東北亞、東南亞各國進行經濟與安全戰略對接。