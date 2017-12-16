薇拉夫人的國際關係料理藝術》川普「重金整軍」，準備向「俄羅斯、中國」宣戰？

12月13日，川普簽署2018財政年度國防授權法，2018財政年度編列將近7000億美元軍事支出預算，呼籲國會為這項法案提供充分預算。川普重金整軍獲得國會支持，而俄中兩國又如何回應「威脅論」？

黃惠華

川普選前誓言恢復「強大的美軍」，2017年12月13日美國總統川普（Donald Trump）簽署2018財政年度國防授權法（NDAA），2018財政年度編列將近7000億美元軍事支出預算，呼籲國會為這項法案提供充分預算。川普表示，「2018財政年度國防授權法將能提升美國軍力和使各軍種現代化」。近期美國政府陸續推出2018預算案、新國家安全戰略及國防戰略等重大文件，這不僅是兌現川普競選承諾，也反映未來川普政府外交及安全理念與戰略目標，值得關注。

川普的軍事大計

美國是傳統軍事大國，川普表示，「美軍是世界上最強大的軍隊，而且美國的軍事力量還在持續增強，擁有最棒軍備….希望加強美軍的攻擊和防禦能力，並將向國會提出龐大的開支要求，使美國的國防比以前更大、更好、更強…..這將是美國歷來最大規模的加強軍力行動之一」。

2017年5月23日，美國防部公佈2018年國防預算申請提案，根據總統川普「重建美國軍事力量」指示，提出獲得戰備（Get Ready）、獲得平衡（Get Balanced）、獲得更大的規模和更強的殺傷力（Get Bigger and More Lethal）3大目標，展開7個工作重點：提升戰備程度；應對不斷改變的國家安全挑戰；現代化核子計畫；優先處理各項網路、太空領域投資；創新以維持技術優勢；維持世界上最好的作戰部隊；透過改革以提升效率並節約成本。

12月13日美國總統川普簽署2018財政年度國防授權法，2018財政年度編列將近7000億美元軍事支出預算，呼籲國會為這項法案提供充分預算。（Bloomberg）



川普的強軍構想獲得美國國會的支持，11月美國參眾兩院分別通過了高達7千億美元的2018年國防支出法案。該法案在總金額、增購軍備數量，還是在軍隊加薪方面都超出川普之前的提議。7千億美元中6400億用於軍方購買武器及軍方人員加薪等，85億美元用作加強飛彈防衛，以應對北韓的核武及彈道飛彈試射。

因應外部威脅

川普政府公布新版「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS），內容涉及對中國、俄羅斯、伊朗與北韓政策。由於美國「國家安全戰略」是反映美國政府外交政策和戰略走向的報告，同時也是指導其「國防戰略」（National Defense Strategy, NDS）的重要依據，是關乎未來美軍任務執行概況。

新國家安全戰略四大重點為：保護美國國土安全，促進美國繁榮，以實力求和平及強化美國影響力。

美國總統國家安全顧問麥克馬斯特（Herbert McMaster）解釋：「俄羅斯、中國正在破壞二戰後的政治、經濟和安全秩序，以犧牲美國及其盟友為代價推進他們自己的利益。伊朗、北韓侵犯鄰國主權，尋求發展大規模殺傷性武器，並且向其他國家輸出恐怖主義。…. 面對今天的威脅將要求我們恢復戰略信心。新國家安全戰略將制訂擴大全球夥伴合作關係的方針，表明其他國家需承擔更多責任，同盟關係才可發揮效用」。

美國防部長馬提斯（James Mattis）表示，新版國防戰略將透過建立新的「兵力規模結構」（force sizing construct）以支援擴充軍隊規模，目標是「建立更大規模、更有能力、殺傷力更強的聯合部隊」。新「國防戰略」就是恢復過去2012年為美軍放棄的「同時打贏兩場戰爭」，也就是「兩線作戰（一場針對中國；一場針對俄羅斯）戰略。未來將搭配2019年開始的5年預算計畫，包含「快速而負責任的發展兵力措施，以及針對先進高科技武器的投資」。以提升美軍執行對外戰略的實力。

川普政府公布新版「國家安全戰略」，內容涉及對中國、俄羅斯、伊朗與北韓政策。（Bloomberg）

川普「重金整軍」目的為何？

一、落實「以實力求和平」，強化美國影響力

美國民主黨與共和黨都有強烈的反俄、反中情結，美國霸權地位近年來因中國、俄羅斯崛起及美軍未能在阿富汗伊拉克兩場戰爭取得優勢，國力逐漸走下坡，美國為了維持單極化的世界格局，必須採取必要手段證明自己還是世界警察地位。川普要以「實力實現和平」，宣布推動核武全面現代化，打造世界最強大軍隊，例如空襲敘利亞，在阿富汗美國向伊斯蘭國基地丟擲「炸彈之母」大型空爆炸彈等等，川普以武力解決問題，展示美國權威性。

二、擴大國防支出，促進國家經濟繁榮

川普主張擴大國防支出，得利者就是軍工複合體。軍工複合體包括政府單位、工業及研究部門，這些單位提供政府國家所需要的軍力裝備，每個單位都具備雄厚的政治資本，因此能夠對國家政策造成重大影響，敦促國家增加國防支出是其共同目標。一旦政府決定大規模武器研發與生產，相關國家、廠商、選民、民意代表都是受益者。例如，川普曾批評F-35戰機成本過高，對此洛克希德馬丁公司承諾降低成本，並迎合川普重振美國製造業及增加就業機會政策，洛克希德馬丁為德州組裝F-35增聘1,800人以鞏固F-35訂單。另外像是蘭德公司等研究機構，業務都跟美國政府有密切關係，推出報告不少都是強調中國、俄羅斯威脅，不排除都是為了替政府爭取經費背書造勢。

馬提斯表示，新版國防戰略將透過建立新的「兵力規模結構」以支援擴充軍隊規模，目標是「建立更大規模、更有能力、殺傷力更強的聯合部隊」。（Bloomberg）

美國軍事、外交及經濟政策向來環環相扣，增加國防預算同時也促進經濟成長。國防工業通常與愛國主義掛鉤行銷，國防工業可以影響民意，川普施政最重要的要能得到國會及民意支持，例如川普要求襲擊敘利亞，獲得國會批准，川普民調不但上升，也獲得其他國家強烈支持。

俄中如何回應「威脅論」？

觀察近年「中俄」關係，可發現一個規律，也就是當面對西方威脅時，「中俄」往往會進行合作。最明顯的案例是，2005年因北約東擴，俄羅斯備感威脅，促使「中俄」舉行大規模軍演對抗西方。2014年烏克蘭衝突，俄羅斯總統普欽（Vladimir Putin）訪中國提升雙邊全面性戰略夥伴關係。

「中俄」目前的協調合作關係，可以視為「反美國霸權鬥爭」策略，以下幾點觀察：

一、 雙方高層會晤

習近平與普欽近來頻繁接觸，今年已有五次會面。雙方不斷強調，將繼續深化「中俄」全面戰略協作夥伴關係，此有助兩國在經濟、外交領域與對外關係中，保持優先的戰略合作地位，如此才能在國際事務中開展更多共同行動，在國際舞台上提升發言權及影響力。

二、 軍售與技術合作

俄羅斯通過對中國最新軍售交易，包括24架蘇愷35戰機（Su-35）及S-400防空系統。俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）表示，「俄羅斯與中國一年來在軍事技術領域落實了價值30億美元合約」。2017年6月兩國在上海合作組織上簽署「2017-2020軍事合作路線圖」深化兩軍戰略合作，12月兩軍舉行「空天安全-2017」聯合反導電腦演習，這次演習目的是為了共同應對彈道飛彈和巡航飛彈對兩國領土的突發性和挑釁性打擊。

習近平與普欽近來頻繁接觸，今年已有五次會面。雙方不斷強調，將繼續深化「中俄」全面戰略協作夥伴關係，此有助兩國在經濟、外交領域與對外關係中，保持優先的戰略合作地位。（EPA）

三、 經濟合作成長性

中俄貿易額已達千億，兩國目標2020年前雙邊貿易額達2000億美元。雙方經濟合作內容包括，擴大雙邊貿易和投資規模，重點推進能源、科技、航空航太、交通基礎設施、貨幣互換等領域合作。2017年5月俄羅斯推出「2030前經濟安全戰略」，戰略目標之一就是將俄羅斯經濟戰略與中國對接，包括「一帶一路」與「歐亞聯盟」對接及共同開發遠東地區等。

四、 國際政治乘數效果影響

只要美俄中針鋒相對，在美國支持的議題上，俄中都會反對。如南海議題、克里米亞、中東、北韓問題。在阿富汗，俄羅斯將要成立一個沒有美國的三方會談，成員包括俄羅斯、中國及巴基斯坦，同時也獲得伊朗支持。俄羅斯要向西方國家證明，沒有美國，俄羅斯依舊可以在阿富汗發揮作用之實力。

普欽宣布參選2018總統大選，沒意外將得以連任，從今到2020年中俄兩國將進行更多的重大軍事演習，包括在亞太地區。日前美國陸軍推出美中俄大規模衝突想定，但實際上據評估，亞太地區最可能爆發衝突的地區在南海、北韓等局部區域，區域性局部衝突不至於衍生大規模戰爭，未來美國主要加強飛彈防禦、空海軍能力捍衛其地緣政治利益，而非動用全面地面部隊對抗俄中兩軍。目前俄羅斯中國並沒有展現「軍事同盟」雄心，兩國對於各自所遭遇到的軍事衝突，不願意直接介入對方衝突問題，但難保美中俄關係不斷惡化，中俄不會朝向政治或軍事同盟關係發展，值得關注。