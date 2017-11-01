薇拉夫人的國際關係料理藝術》習近平力推強軍改革：對台武統能力不容忽視

當前中國已經放棄打大規模戰爭觀念，惟中國要想在亞太地區擁更大的主動／主導權，則一支強有力的艦隊／或軍隊將不可缺，如果習近平的軍事改革大計得以實現，未來解放軍軍力將會大幅提升，中國在國際舞台上會更具信心，包括武力解決台海衝突，將使得各國無法以等閒視之。

黃惠華

在中共十九大召開前，中國國防部向外界宣稱已經完成現階段軍隊改革，表示「改革進入實施階段以來，軍隊領導管理體制、聯合作戰指揮體制、規模結構、力量編成、聯勤保障、軍隊院校、科研機構、訓練機構完成重塑。並強調四個一新：人民軍隊體制一新、結構一新、格局一新，面貌一新」。在十九大報告中，習近平指出「面對國家安全環境的深刻變化，面對強國強軍的時代要求，…，貫徹新形勢下軍事戰略方針，建設強大的現代化陸軍、海軍、空軍、火箭軍和戰略支援部隊，打造堅強高效的戰區聯合作戰指揮機構，構建中國特色現代作戰體系，……中國將繼續致力於維護全球和平與穩定。對於內部分裂主義及兩岸問題，將努力解決島內的一切政治變化，盡全力抵制所謂的台獨，限制分裂勢力。維護台海和鄰近地區的和平局面…..。」並宣示到2035年完成基本實現現代化的新目標，到2050年解放軍將成為世界上最強大的軍事力量。

對中國來說，強大的軍隊不僅是立大國威望，也是維持經濟與政治生存的必要條件。

解放軍將設定2020年轉型的轉捩點，必須取得重大成就。為數不少國內外報告提醒：「中共很有可能在2020年武力攻打台灣」。近期中國不斷在日本及台灣繞行，對台威脅只增不減。以上種種意在提醒，未來解放軍可能改變全球軍力平衡，影響區域及台海安全，解放軍軍力不容忽視。

對中國來說，強大的軍隊不僅是立大國威望，也是維持經濟與政治生存的必要條件。（AFP）

解放軍改革重點

根據中共軍事政治路線，解放軍改革必須保證國家安全及民族團結，解放軍任務即是保護中國陸、海、空域及各個層面的戰略發展安全與穩定。2015年習近平推出「軍改」方案明確指示，在2020年前「構建能夠打贏信息化戰爭、有效履行使命任務的中國特色現代軍事力量體系」。在作戰指揮方面要「重新調整劃設戰區、組建戰區聯合作戰指揮機構」，以構建「軍委—戰區—部隊的作戰指揮體系」和「軍委—軍種—部隊的領導管理體系」。中國高層認為，運用新資訊技術，未來將會推出新形態的軍事與作戰行動。

至於軍改的目的，依據解放軍說法，一是解放軍軍事現代化是社會與經濟發展的組成部分，二是為了因應地緣政治環境變遷，確保國家利益及擴大參與國際事務，特別是參與聯合國維和行動及國際人道救援任務等，習在〈十九大報告〉中已提到近幾年解放軍在全球執行任務：「強軍興軍開創新局面….加強練兵備戰，有效遂行海上維權、反恐維穩、搶險救災、國際維和、亞丁灣護航、人道主義救援等重大任務，武器裝備加快發展，軍事鬥爭準備取得重大進展….」。

自2006年以來，中國實施國防與軍隊現代化改革方案，目標2020年完成現代化建設。解放軍解釋，目前軍事建設階段主要任務是建立一個符合科學、管理體制，有效的聯合作戰指揮系統，消除結構性矛盾與政治問題，人力配置必須符合軍力結構，強化作戰能力，創造出一支強大的軍隊。

改革四大目標為：一、建構完善指揮控制體系；二、優質武裝力量、組織與人力結構；三、決定軍隊政治路線；四、整合軍隊與社會資源。

一般認為，習近平軍改政策方向大致分為「脖子以上」和「脖子以下」。

「脖子以上」改革重點：

2015年12月中共中央軍委全面實施改革強軍戰略，在軍委機關調整組建層面上，撤銷原來的總參謀部、總政治部、總後勤部、總裝備部等4個總部，改為7個部（廳）、3個委員會、5個直屬機構共15個職能部門，使之更具決策機制，此部分已經完成。2016年1月陸軍領導機構、火箭軍、戰略支援部隊成軍，並成立指揮控制系統（C4KISR）。目前中國已有五類軍種：陸軍、海軍、空軍、導彈部隊及戰略支援部隊。2016年2月起七大軍區調整為五大戰區（東、南、西，北、中）係為健全聯合作戰指揮體制，目前已開始運行。

軍改的目的，依據解放軍說法，一是解放軍軍事現代化是社會與經濟發展的組成部分，二是為了因應地緣政治環境變遷，確保國家利益及擴大參與國際事務。（EPA）

2017年「脖子以下」重點在於人力配置，以及優化結構、調整規模：

精簡人力資源部分，2015年習近平宣示裁減軍30萬，從230萬人降至200萬人，針對非戰鬥部門與人員，汰舊老舊軍備，優化武器裝備規模結構以提升作戰能力。2016年9月中央軍委聯勤保障部隊成立，這是解放軍推動後勤建設與改革的重要舉措。此外，軍事教育體制也是組織改革重點，近年來解放軍成立不少數高等軍事院校：國防大學、陸軍指揮研究所、軍事教育研究所、軍事經濟研究所、軍事國際關係學院等，所有軍官都要接受高等教育，以利推動軍事教育專業化之目的。

為區域衝突預做準備

中國軍事外交政策向來主張「不結盟」、不簽署同盟協議，發展防禦性軍事戰略，貫徹以區域信任基礎的新型安全觀。根據此一概念，中國與他國關係建立在相互信任與合作的基礎上，不干涉他國內政、不影響第三國互相平等為前提下，透過上海合作組織、東協、獨立國家國協等多邊或雙邊的國家、國際組織或機制建立各種「戰略夥伴關係」，強化軍事交流與合作。

值得注意的是，2017年6月，中俄兩國國防部長於上海合作組織會議，簽署「2017—2020年中俄軍事領域合作發展路線圖」，建立兩軍戰略合作機制架構，兩軍已規畫多場亞太地區的聯合軍演，強調兩軍共同應對安全領域的新威脅、新挑戰，維護地區和平穩定。今年習近平訪問俄羅斯時強調，要相互支援對方維護主權、安全、領土完整。兩國雖然強調非軍事同盟關係，但儼然已具軍事同盟之實，令人憂心。

中國為了消除「中國威脅論」，強調和平發展，但凡涉及主權、領土等國家利益爭端，不會坐視不管，最近網路流傳未來50年內，中國必須進行六場戰爭包括：台海、南海、中印邊境、釣魚台、外蒙古、及奪回過去為俄國所侵佔領土，若再加上南北韓衝突，這些潛在的衝突點，使得中國周邊安全局勢充滿不確定性，而中國軍改背後早已預告未來解放軍任務與目的：

一、確保國家經貿利益

隨著「一帶一路」經濟倡議的推動與落實，加上中國在一些發展不穩定的非洲、中東、拉丁美洲等發展中國家投資超過四千億美元，中國為了確保經濟發展需求，參與國際事務及保護其在外的經貿投資利益，解放軍現化力求未來十年，其投射能力除了在固有疆域之外，延伸至全球範圍內。

二、因應小規模區域衝突

2017年年初，中共中央政治局設立「中央軍民融合發展委員會」，由中共中央總書記習近平擔任委員會主任。外界認為，這是一個為創造新國防技術、研發及引入新的戰術和戰略概念。解放軍現代化要建設現代化的軍備與武器，不再為大規模戰爭準備，而是以高科技解決區域衝突，特別強調在情報、資訊與網絡戰方面的運用。為了維持優勢，反擊美軍的傳統軍事優勢，解放軍在於科研、採購新技術更加創新，一方面向俄羅斯採購先進武器：驅逐艦、戰機、防空系統，另一方面自主研發軍備：新型戰機、潛艇、航空母艦，99、96型坦克等。

中國為了消除「中國威脅論」，強調和平發展，但凡涉及主權、領土等國家利益爭端，不會坐視不管。（AP）

三、阻止美國介入衝突

2012年美國前總統歐巴馬推出「再平衡戰略」強化亞太軍事部署，預計至2020年前，將60%海外軍力將部署於太平洋周邊地區。美國戰略東移目主要針對北韓、中國而來。美軍表示比起北韓，真正威脅來自中國，中國在東海，南海、太平洋上進行了數百次挑釁飛行以測試美日的防空情況。美國總統川普的亞太政策特別強調強化區域盟友防衛合作，加大對亞太地區的軍事資源，特別是在中國與其鄰國爆發衝突的場域，如台海、南海、東海、釣魚台等。同樣的，中國推動軍隊現代化目的，除了維護領土爭端立場，也要避免衝突，美國在亞太地區軍力部署，對中國是一大挑戰，中國強化軍力主要目的之一，排除美軍於亞太地區之外，而採取必要的預防措施。

台灣如何維持防衛能力？

2017年解放軍國防預算增加7％，約1560億美元，據外界評估，若包含未公開預算，預估將超過2000億美元，排名世界第二。目前解放軍已完成體制改部分，作戰部隊依舊在蘇聯基礎上發展，其現代化軍備能力要能達到「超英趕美」效果，仍需要數十年的醞釀期。

當前中國已經放棄打大規模戰爭觀念，惟中國要想在亞太地區擁更大的主動／主導權，則一支強有力的艦隊／或軍隊將不可缺，如果習近平的軍事改革大計得以實現，未來解放軍軍力將會大幅提升，中國在國際舞台上會更具信心，包括武力解決台海衝突，將使得各國無法以等閒視之。

中國發展軍力的同時，突顯出台灣軍力失衡、軍售及國防自主不足困境，2018年國防預算用在軍事投資上僅833億，預算只占GDP1.84%，有限的預算之內要推動國防自主、添購新軍備，又要支付人事費用，國軍如何在未來衝突，維持嚇阻防衛能力，並取得戰略優勢，值得思考。