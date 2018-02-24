薇拉夫人的國際關係料理藝術》爭奪北極大戰（三）：俄羅斯北極擴張計畫，北約芒刺在背

過去，北極地區是冷戰美蘇關係的衝突場域，現在則是大國競爭的場域。雖然俄羅斯因被西方制裁而飽受龐大經濟壓力，但俄羅斯仍決心經略北極。而其行為主要是受到地緣政治的影響，俄羅斯試圖主導改變北極地區權力平衡關係，如果俄羅斯成為地區霸權國家，將會改變俄羅斯與北歐國家、亞洲國家的經貿關係。

黃惠華

2017年8月，一艘俄羅斯油輪從挪威通過北極前往南韓，在沒有使用破冰船下航行北海航道（Northern Sea Route, NSR）堪稱一大突破。身為北極圈最大及投資最多的俄羅斯，總統普欽（Vladimir Putin）強調北極地區的重要性：「北極地區的工業開發，包括各種資源的鑽探非常重要，俄羅斯對該地區的興趣日益濃厚，近年來在北極地區建立了一系列軍事與科學基地，並隨著氣溫上升開闢了航運路線，使得難以獲得的礦產資源更容易被開採。俄羅斯渴望開發北極水域，連通歐亞，從新航道中獲利。北極豐富礦藏資源，希望與外國夥伴進行多領域共同開發」。

隨著新航道開通，各國爭奪北極大戰的地緣爭奪及軍備競賽也隨之展開。

自從蘇聯解體後，美國長期忽視北極，近年來俄羅斯經略北極出現成效，成為北極區域的一股勢力，俄羅斯邀請中國加入成為參與者，中國公布北極政策，以建構「冰上絲綢之路」為目標。雖然中俄雙方強調北極計畫不具軍事意涵，但兩國野心，引起歐美國家的關注，並意識到處於危險與競爭的態勢之中，如何調整北極戰略成為區域內各國關心的焦點。

俄羅斯意圖稱霸北極圈

俄羅斯號稱擁有北極18%領土，海岸線長約2萬公里，俄羅斯在北極地區擁有最大的石油天然氣地區產區，北極天然氣出口量占全俄22%。俄羅斯科學院評估，北極地區蘊藏大量礦物，如黃金、石油、天然氣、鉻和錳、鉑族金屬以及原生金剛石等。2015年俄羅斯外交部曾向聯合國提交申請，「要求得到北極大片領土主權，申請的面積約120萬平方公里，是沿俄羅斯海岸線向外延伸650公里的區域」。此案關乎俄羅斯領土與領海區域的石油與礦物資源利益。

俄羅斯渴望開發北極水域，連通歐亞，隨著新航道開通，各國爭奪北極大戰的地緣爭奪及軍備競賽也隨之展開。（LNG World News）

俄羅斯國家利益之一是北海航道，俄羅斯考量北海航道通航，同時也存在重大危險，包括老舊礦場、海盜、冰災等，蘇聯解體後，因為俄國政府因財政困頓無力經營北海航道，許多港口設施老舊，導航與救援服務逐漸失能，喪失生存條件。對此，2008年9月俄羅斯政府推出「北極政策」，強調北極資源利用是能源安全的保障，宣稱北極應成為21世紀俄羅斯的資源基地。為確保俄羅斯在北極的國家利益，2013年俄政府推出「2020年北極地區發展與國家安全戰略白皮書」，重點強調社會和經濟發展；北極科學和技術發展；北極開發信息和電信技術；環境保護；發展國際合作和保護北極作為和平區及確保國家邊界軍事安全等。

俄羅斯對於全方位經略北極意圖展露無遺，2018年2月20日俄羅斯舉行第三屆「北極2018」國際會議，本此會議主題為「海上與區域可持續發展計畫」，目標是促進北極地區的社會經濟可持續發展，激發科學與創新技術的運用。與會者來自俄羅斯與歐洲國家300專家，包括俄羅斯科學院、俄羅斯聯邦議會、行政機構及相關科學、研究、設計機構與組織等。會議討論議重點在於如何協調各單位落實「俄羅斯北極地區的社會經濟發展計畫」包括，科研、環境保護、石油天然氣勘探發展計畫、氣候變遷、保護區發展、北極立法創新等。區域計劃如何進口替代、引進創新技術運用在北極基礎設施、社會治安、金融、投資環境，及建構北極和平與合作區域等計畫上。 落實北極地區政策遭遇問題越多，目標與任務也越多，反之亦然。開發北極最大障礙在於氣候障礙，更需要大規模投資，如果俄羅斯政府能夠找到投資資源，有助於發展北極地區的社會經濟，國家安全也將得以實現。

在北極地區的軍事突破

俄國認為北極攸關國家防衛安全，北極可以作掩護潛艇的基地，是抵禦外來威脅的必要條件。俄羅斯對北極地區的軍事投入遠高於蘇聯時期，包括建立新的軍事設施、新破冰船隊、北方艦隊的軍事戰略重新規畫調整，2017年北方艦隊進行300次演習，發射200多枚飛彈。 俄羅斯強化軍事能力主要三個目標：

一控制北海航道；二、保護北極資源礦產；三、維持北極地區的軍事戰略優勢。

國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）表示：「北極發生軍事衝突的可能性高，對俄羅斯國家安全構成威脅。發展北極的軍事基礎設施是主要的工作重點」。近年來已經完成多項軍事建設：

一、軍事基地

俄羅斯是唯一在北極擁有軍事基地的國家，2017年俄羅斯國防部公開位於法蘭士約瑟夫地群島（Franz Josef Land Islands）新軍事基地「北極三葉草」（Arctic Trefoil）。另一個位於新西伯利亞群島科捷爾內（Kotelny）島新軍事基地也蓋了同樣的三葉草建築。目前駐軍單位是2015年成立的第45空軍部隊第一空防師與北方艦隊防空部隊，守衛範圍包括弗朗茨約瑟夫群島、新地島、塞維亞亞澤姆利亞，新西伯利亞州奧斯特羅夫的群島。

2017年俄羅斯國防部公開位於法蘭士約瑟夫地群島新軍事基地「北極三葉草」。（截自youtube）

二、武器部署

俄羅斯針對北極地區極端氣候條件推出新型軍事設備，包括坦克、步兵戰車、直升機，2017年俄羅斯閱兵典禮上，展示多項軍備武器：DT-30型兩廂牽引車、托爾-M2DT（Tor-M2DT）型車載防空飛彈、鎧甲-SA（Pantsir-SA）型車載防空導彈、「虎」式多用途四輪裝甲越野車（JMP - 2 Tiger）及「颱風K」裝甲運兵車（KAMAZ-63968）。2018年2月17日俄國國防部宣佈，「Tor-M2DT搭載在DT-30型兩廂牽引車測試成功」。新一代柴電動力破冰船「伊利亞穆羅梅茨號211180型」（Ilya Muromets）正式編入北方艦隊。伊利亞穆羅梅茨號不但可以在冰層進行科研、水文地理研究，必要時還可為遇險船隻、潛艇提供幫助。另外，2015年完成部署S-400飛彈系統、成立摩托化步兵旅等。

三、軍事演習

近年來北極的戰略價值不斷提高，沿岸國家無不在為衝突作準備。2015年3月挪威在北極地區與俄羅斯接壤的芬馬克郡（Finnmark）舉行「聯合維京」（Joint Viking）軍事演習，約5000名軍事人員參與軍演。這是近五十年來挪威在該地區舉行的最大規模軍事演習。 另一方面，普欽下令對北方艦隊、西部軍區部隊、空降部隊進行突擊戰備檢查。此次突擊檢查演習，俄軍出動近4萬名軍事人員參與，動用3360多項軍事裝備、41艘戰艦、15艘潛艇及110架戰機等。紹伊古表示：「本次演習主要目的是，評估及測試俄羅斯北方艦隊及新成立的北極戰略司令部，是否具有快速集結的能力」。

往後，2016年至2017年間，美國、北約、俄羅斯等國分別在北極組織大規模軍演，雙方陣營較勁意味濃厚。

北約與挪威的反應

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，「俄羅斯在北極地區的軍事存在顯著增加。對北約而言，必須要避免誤判及擦槍走火情況，俄羅斯在北極的軍事演習不利於區域安全與穩定」。

2015年3月挪威在北極地區與俄羅斯接壤的芬馬克郡舉行「聯合維京」軍事演習，約5000名軍事人員參與軍演。（army.mil）

俄羅斯的作為，讓其鄰國感到不安，尤其是挪威。挪威前國防部長，現任外交部長伊納埃里克森索爾萊德（Ine Eriksen Soreide）表示，「俄羅斯的戰略意圖不明，帶來不可預見性。挪威正在重組軍隊，以應對新的威脅，特別是北極圈地區。」挪威軍隊主要任務是維護北極安全，雖然挪威曾出兵協助攻打伊拉克、阿富汗、空襲利比亞等行動。但俄羅斯的軍力遠超過於挪威，因此挪威希望北約在北極能夠扮演重要的角色。而俄羅斯則反嗆，北極不需要北約干預。冷戰結束後，挪威與俄羅斯的軍事合作不多，包括軍事人員交流互訪或是軍演等。當挪威宣布在俄羅斯的邊境舉行軍演，俄羅斯認為挪威政策正在改變，是針對俄羅斯在北極地區的軍事反應。

過去，北極地區是冷戰美蘇關係的衝突場域，現在則是大國競爭的場域。雖然俄羅斯因被西方制裁而飽受龐大經濟壓力，但俄羅斯仍決心經略北極。而其行為主要是受到地緣政治的影響，俄羅斯試圖主導改變北極地區權力平衡關係，如果俄羅斯成為地區霸權國家，將會改變俄羅斯與北歐國家、亞洲國家的經貿關係。

此外，北極五國加拿大、俄羅斯、挪威、美國和丹麥具有領土及石油、天然氣和礦產資源的歸屬爭端，表面上俄羅斯強調，北極是對話地區。但實際上，俄羅斯相信武力嚇阻會比外交談判更有用。