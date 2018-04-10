自由開講》顧此失彼的無障礙交通政策

◎陳嘉霖

台灣的肢體障礙者約四十萬人，若加上身體老化須倚賴輪椅等輔具者高達百萬人以上，然而全台灣無障礙公共運輸設施十分缺乏，復康巴士也僅有一千九百輛左右，嚴重排擠身障者、行動不便者的社會參與權力。根據《身心障礙者權益保障法》之規範，應由交通部主責無障礙交通業務。然而關於營業用無障礙車輛的相關政策：2014年的「無障礙計程車」以及2016年的「無障礙旅遊」，交通部卻是一錯再錯，本文呼籲應立即檢討改進。

交通部為增進身障者的行動便利性，於2014年公告實施《交通部公路公共運輸提昇計畫補助無障礙計程車作業要點》，其政策內容是由直轄市、縣（市）政府提報申請補助「無障礙計程車」，補助業者購置無障礙計程車，每輛最高補助四十萬元。

該政策企圖運用計程車業者的服務能量，彌補無障礙公共運輸的不足。然而，此政策的規劃並不完善，政府補助業者購置無障礙計程車之後，缺乏後續的管理考核機制，結果實施後三年來，全台灣約八百輛無障礙計程車僅約三成的載客率是服務真正的身障者，六至七成的載客是屬於一般民眾，多有業者利用無障礙計程車特有的寬敞空間優勢，變相經營旅遊包車、機場接送等掛羊頭賣狗肉的營業行為，甚至有業者基於利潤考量，拒絕身障者的預約。此無障礙計程車政策實施三年來可說是徹底失敗，監察院也已於今年初針對這項馬政府時期實施的錯誤政策展開調查。

然而，此政策的規劃並不完善，政府補助業者購置無障礙計程車之後，缺乏後續的管理考核機制？！（資料照）

然而，交通部觀光局在2016年的五月，另公告實施《銀髮族及無障礙補助》，該方案主要是補助旅行業者經營「無障礙旅遊」，銀髮族旅行團或是身障者旅行團，可獲得最高兩萬及五萬的團費補助，經費用於租用「營業用無障礙車輛或輔具」。這項無障礙旅遊補助政策，總預算僅數百萬元，申辦的旅行團也非常的少，現階段顯然是試辦性質。雖然政策方向看似立意良善，但筆者認為其實是一項錯上加錯的政策。

交通部在2014年開辦無障礙計程車政策，投注了公共資源卻沒有成功的改善身障者的無障礙交通權益，僅僅八百台無障礙計程車遠不足以服務身障者，何況其中大多數無障礙計程車又名不符實，對身障者來說根本「看的到吃不到」，交通部已是嚴重失職。在這個形況之下，交通部又再推出新的無障礙旅遊政策，將原本就不足的無障礙交通資源導引至觀光旅遊，「生吃都不夠了還曬乾」，如此一來身障者日常的基本交通需求豈不更加的無以為繼？

筆者建議，交通部如要發展無障礙旅遊，前提是先擴充我國無障礙交通設施、改善無障礙計程車名不符實的現況，滿足身障者日常的生活所需，使得身障者的就業、就醫、就學、休閒等各方面皆可獲得充分資源，而不是不切實際的開辦空有美好詞藻的政策，卻稀釋了原本就不足的無障礙公共資源，顧此失彼的政策之下，弱勢者永遠是輸家。

（台聯政策部主任）



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