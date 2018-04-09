自由開講》論台北市議長吳碧珠放棄連任

◎陳振

已任五屆台北市議長吳碧珠受訪證實，確定放棄連任。吳碧珠表示，對她而言，最重要的一仗已經打完，人生就應該在最美好的時候結束，趁身體還勇健，可以到處走走。

台北市議會今開議，最受矚目是連任9屆台北市議員、5屆議長的吳碧珠確定不再參選。（資料照）

吳碧珠是傳統地方型議員，是士林地區望族後代，也是某家瓦斯公司與某家電影的大股東，前市長馬英九、郝龍斌時期 ，台北市議會幾乎成為市政府的橡皮圖章，導致台北市府弊端叢生 。吳碧珠議長任期雖然長達20年，表現卻近乎尸位素餐，早該退休啦 !

人生最美的時間點要下台，卻也是國民黨最慘的時間點，所以國民黨高層極力慰留，國民黨高層在搞什麼東西？一直慰留人家幹嘛？都幾歲啦？到底要不要好好改革換血啊？為何老是找有錢有勢的人？為何不給年輕人機會？

吳碧珠從事議員長達三十七年，當議長已經二十年，為國民黨效力甚多，如今已經將近七十，也該交棒了。台北市議會議長老是由國民黨人當，也不像話，理應換黨換人做了，否則物腐而必蟲生，從馬與郝兩任十六年可知，居然政治酬庸一些外行人當獨董，不無圖利他人之嫌。

馬之前的扁當市長，在國民黨議會強力監督下，厲行行政革新，一掃公務員的腐敗，如以前民眾到市府辦事需站著排隊，服務台高高在上，公務員以為自己在當官，扁上任後，將服務台放低，讓民眾可以坐著，民眾抽號碼牌即可，不必再站著等，又成立馬上辦中心與免費法律諮詢，服務弱勢族群，其他縣市也紛紛效法。

此外，扁也常突襲市府公務員上班情形，抓到有人「摸魚」後給予斥責，因此公務員無不戰戰兢兢，許多議員也給予肯定。如此努力的市長，即使民調支持率很高，卻無法連任，只因「天龍國」市民迷戀權貴後代，以致扁落敗之後說：「第一名市府團隊的落敗，是偉大市民的象徵」，幸好「塞翁失馬，焉知非福」，兩年後參選總統勝選，人民還給其公道。

扁下台後的吳碧珠擔任議會議長，沒有給予市府適當監督，以致新上任台北市長後的馬英九，疏於管理公務員，公務員的「摸魚」現象故態復萌，官員貪腐層出不窮，令人失望，之後的郝市長也是如此，如柵湖捷運、夢想家、花博與新生高架橋等弊案，浪費民脂民膏甚鉅，這樣的議長有善盡監督職守嗎？

其實不只吳碧珠，國民黨許多「老人」也該交棒了，否則如何與不斷新陳代謝的民進黨競爭？例如，為何台北市長總是由國民黨權貴的第二代或第N代接棒？有些權貴連議員都沒有幹過，就想「坐飛機」競選市長，有沒有搞錯？曾經當過市長或總統的又如何？

（教師）



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