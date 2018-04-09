自由開講》為潘文忠部長講幾句公道話

◎莫蘭克

近日，教育部長因為台大校長一事，萬箭穿心，瞬間讓單純主管教育的機關，瞬間成了政治風暴中心。甚至，有部分媒體社論更將潘文忠部長評為不曾擔任過高教職務，怎麼可以干涉大學事務。此言差矣，若非出身高教事業，那教育部長資格不就只能限定大學校長？當局者迷，旁觀者清，教育問題牽一髮動全身，20年來教育部長多為大學校長，真有做比較好？這些年來教育是向上提升還是向下沉淪？

近日，教育部長因為台大校長一事，萬箭穿心，瞬間讓單純主管教育的機關，瞬間成了政治風暴中心。甚至，有部分媒體社論更將潘文忠部長評為不曾擔任過高教職務，怎麼可以干涉大學事務。（資料照）

台灣的教育體系不能說複雜，但是過去威權時期，教育界長期形成威權恃從主義。教育體制長期僵化、保守，問題叢生，幾乎是每位教育部長都不好做。但是，誰可以當教育部長這個話題，卻往往高過於教育部究竟要解決什麼問題。但我們可以確定的事情是，由於這個位子牽涉高度利益分配，實不宜由高度政治性的人選出任，且大多部長是學術界出身，是否也因此造成台灣高教問題長期無法解決。

但話又說回來，教育部長的適宜性到底該怎麼討論？其實最簡單的邏輯是，教育部高教司的官員，應該沒有人是來自於高教界，那是否都不宜對於大學問題置喙呢？過去馬政府時代，蔣偉寧部長出身中央大學校長，卻被派任處理12年國教又是否適宜？吳清基部長更是出身政界，代表過國民黨參選台南縣長，在其任內的作為又是否都能秉公而無政黨之私？又或者是吳思華部長，出身政治大學校長被派任處理教科書問題，不是更奇怪嗎？若說要與專長及出身相符，那大學校長根本自始就不該出任教育部長，因為這些人是最沒有受過教育訓練，距離教育第一線最遙遠的人。

2015年教育部長吳思華（中）於中一中舉辦課綱微調說明會，吳離席時遭到參與座談會學生包圍抗議。（資料照）

事實上，真正適任職務的人，通常都要能與該位子沒有實質利益關係，反而有足夠高度能將問題處理好。例如國民黨派任籌備中山大學的李煥，法律系出身也無博士學位，更非教授，過去亦無教育資歷，卻可以在蔣經國的任命下執掌大學校長。但他也確實將中山經營的有聲有色，誰說一定要有相關背景才能堪當該職。又或者是美國加州大學，也曾聘任過年輕副教授擔任校長，反而20年來將大學經營得十分傑出，沒有說非得要什麼樣的資歷才能如何，背景往往也是包袱。

最近時事都集中在台大校長人事議題上，彷彿一校之長就會拖垮全國高教體系一般。但事實上，高教問題並不若想像中單純，學術派系利益也不是教育部長所應該具備的特長，能有勇氣與決心解決問題者，方才最為適任。至於，強調當過大學校長或教授才可對大學人事指點的媒體輿論實可休矣，只在乎背景而忽視能力，那台灣的教育界乃至於各項問題都無脫胎換骨的生機。

（研究生）



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