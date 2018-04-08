自由開講》還記得這部在金馬獎被「中華文化」搓掉的電影嗎？《魔法阿嬤》20年了！

◎事情不能只看表面

「我要把你阿嬤賣掉！」

這句出自電影《魔法阿嬤》的台詞，相信大家一定印象深刻；這部電影或許也是許多人的回憶。

今年是《魔法阿嬤》（1998）二十週年，有媒體特定訪問到導演王小棣，也獨家取得當年文英阿姨配音的影片，報導內容相當感人。

這部動畫在當年的預算4,000萬，並效仿迪士尼的製作方法，先由真人演出，再配音製作動畫，無論是人物造型、場景、劇本都是台灣的動畫界大師操刀。

王小棣導演原本希望這部高成本製作的電影可以讓台灣的動畫從代工走向原創，該片甚至還獲邀擔任首屆台北電影節閉幕片。

沒想到，原本相當被看好的《魔法阿嬤》卻未能獲得金馬獎，台灣的動畫產業也未能重振，近20年來優秀的作品少之又少。

前（2016）年，有網友在《電影檔案：第35屆金馬得獎影片》一書之中找到了《魔法阿嬤》無緣金馬的原因：因為有評審認為它怪力亂神、鼓勵迷信，「這真是太迷信了！」



這些評審也被網友找出其言行事蹟：



●徐天榮

資深導演與編劇，執導《瘋女十八年》。雖然擔任該次金馬獎評審召集人，但從入圍會議到得獎會議便多次鼓吹將最佳動畫獎從缺。

●黃木村

台灣早期的漫畫家與動畫人，以《未雨綢繆》、《幸福掌握在你手中》和《丁丁夢遊記》從1997年起連續三年獲得金馬獎最佳卡通影片編導獎。

雖然如此，但他從入圍會議就不斷批評《魔法阿嬤》的手法過於粗糙，認為「應該有一個電腦特殊效果的設計」，但是被也有動畫製作經驗的王童反批「不是電腦科技加起來，沒有這個就不是好東西的觀念我反對」。

●王清華

雖然頭銜是影評人，但從入圍會議時便大力批評《魔法阿嬤》迷信，在得獎會議上還把《魔法阿嬤》拿來和宋七力相提並論。不過他自己在2006年擔任金馬獎秘書長時期，底下會計還發生挪用公款的弊案。

●貢敏

原名貢宗耀，筆名金聖不嘆，生於南京，曾擔任國立國光劇團首任藝術總監。從頭到尾堅持《魔法阿嬤》是推廣迷信，不但也拿宋七力來類比，還稱「這真的是怪力亂神」。

《魔法阿嬤》無緣金馬的原因：因為有評審認為它怪力亂神、鼓勵迷信，「這真是太迷信了！」。（翻攝自網路）

這群人，有的人自己的作品為黨國擦指抹粉就算了（例如貢敏的代表作《古寧頭大戰》），還從所謂「中華文化」的視角來批評、打壓代表台灣本土文化的作品《魔法阿嬤》，甚至竟然寧可讓當年該獎項從缺，也不願意讓他獲獎。

這也反映出國民黨在戰後台灣所帶來的最大「文化戒嚴」，不僅僅將台灣「中國化」（或是中華民國化），還以中華民國背後道統的中華文化來打壓、抹殺其它台灣的文化。

《魔法阿嬤》不是第一個，但我們希望它是最後一個。唯有追求多元、不受政治與傳統觀念禁錮的創作環境，我們的文化、藝術也才得以展現最有生命力與創造力的面貌。

〖參考資料〗

《魔法阿媽》推廣迷信？ 原來當年金馬評審這樣看

【金馬評委真的很棒】在芝加哥電影節獲獎的魔法阿嬤，卻因「怪力亂神」無緣金馬獎





（「事情不能只看表面」紛絲團）



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