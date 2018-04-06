自由開講》老戲院活化的地方創生

◎林俊宏

日前報載嘉義縣大林鎮萬國戲院因為消防檢查之緣故，將於4月8日辦理「落幕告別式」，地方人士相當不捨。

大林鎮曾經因為製糖產業，使得鎮區繁盛一時，娛樂產業、特種行業及週遭民生產業也順應而生，萬國戲院及鎮內多處戲院即是在這氛圍中成立，是當時的文藝娛樂中心。但隨著糖業沒落、青年人口外移，大林鎮也因此步上許多農業鄉鎮同樣衰落的道路。據統計，內政部107年2月統計，全國老化指數為106.89；嘉義縣政府主計處統計全縣老化指數為190.37、大林鎮為208.68。數據顯示鎮內人口老化程度較縣內其他鄉鎮嚴重，鎮內100個14歲以下的人口，對應了208個65歲以上的人口。青年外移、隔代教養、銀髮獨居等問題，大林鎮是全國農業鄉鎮人口問題的縮影。

如何翻轉人口老化的劣勢? 行政院國家發展委員會推動「設計翻轉、地方創生」，藉「地、產、人」的特色資源，以「創意、創新、創業、創生」的策略規劃，開拓地方深具特色的產業資源。青年駐村、蹲點、返鄉，遂成為人才回流的主要面向。

大林鎮曾經因為製糖產業，使得鎮區繁盛一時，娛樂產業、特種行業及週遭民生產業也順應而生，萬國戲院及鎮內多處戲院即是在這氛圍中成立，是當時的文藝娛樂中心。（資料照）

七、八年前，以江明赫先生為首的青壯輩連結地方社區組織及人士，開始透過萬國戲院的閒置空間再造，推創大林小旅行，透過文史資料的彙整及重現，於場域內營造及重建屬於大林人的記憶。大林鎮於105年2月在南華大學協助之下，通過國際慢城協會認證，成為國際慢城成員之一。該組織提倡「推動環境保護、維繫當地風俗習慣與文化資產，推動健康飲食」等主張，為「慢遊、慢食與慢活」的特色鋪路，也讓大林「米蘭小鎮」的特產意象之外，更增人文焦點。萬國戲院在地方文化資產的活化、共同意識凝聚具有非常重要的地位。

萬國戲院承載著地方記憶及地方翻轉的重量，4月中旬嘉義縣政府將要召開文化資產審議委員會，審查萬國戲院的歷史建築案。我們呼籲，希望公部門積極協助，讓「萬國戲院」正式取得文化資產身份，除能擔任「再造活化」及「保存修復」的文資任務之外，亦可成為「地方創生」的發展核心，營造深層的慢城氛圍，為青年返鄉立下良好的成功典範。

（南華大學通識教育中心主任）

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