自由開講》可笑的江宜樺

◎展昭

前行政院長江宜樺千里迢迢跑到中國北京，不敢對中共專政獨裁說半個字，卻從北京向台灣開砲，砲轟台灣政府推動轉型正義是要消滅競爭對手、抄家滅族、打沒有槍砲的內戰云云。

江宜樺是耶魯大學的政治學博士，也曾是在課堂上向學生講述自由與人權的台大政治系主任，又是台大與建中的校友，今日居然淪落至此，實在令人不勝唏噓！可見任何人，只要與國民黨沾上邊，就變成「醬糠」的一部分，甚麼自由與人權都忘光了。

2014年330 反服貿運動，各大學師學與民眾，全民不分男女老幼，紛紛走上台北街頭抗議。當時擔任行政院長的江宜樺，沒耐性與民眾溝通，遵照國民黨傳統慣例，動用警力，用棍棒與消防水車強力驅趕民眾，造成多人受傷，引起全民極大反感，也造成當年年底國民黨選舉慘敗，江宜樺因此狼狽下台，連台大也回不去。

2014年330 反服貿運動，全民不分男女老幼，紛紛走上台北街頭抗議。當時擔任行政院長的江宜樺，沒耐性與民眾溝通，動用警力，用棍棒與消防水車強力驅趕民眾。（資料照）

如今，江宜樺也如同國民黨那些過氣的高官與退將一樣，前往中國朝拜，對於用武力「竊占」阿歐西近七十年的中共政府，連屁也不敢放一聲，卻對民主的台灣政府百般砲轟，說小英的轉型正義是要「消滅競爭對手、抄家滅族、打沒有槍砲的內戰」，忘了國民黨當年是以甚麼樣的手段對待兩岸政敵，還虧他還是政治學博士！

江宜樺既然是政治學博士，對於國民黨的政治黑暗史應該比別人都清楚，從二二八、白色恐怖到美麗島事件，從林義雄家屬、陳文成到江南命案， 哪一件不是國民黨與兩蔣的「傑作」？其中台大學長陳文成事件，還是發生在他就讀台大期間， 難道江宜樺無感嗎？不知台大政治系的教授是怎麼教育他的？在美國耶魯大學那麼自由民主的校園中，難道也無法啟發他的是非、良知與正義感嗎？那麼多年的政治學是否白唸的？

以前無論對共產黨或民進黨，國民黨始終以殘酷的手段打擊人家，執政時期還公然以黨庫通國庫，以致累積龐大不法黨產，許多大小官員也一起貪汙，所以人人吃得「油水水」，其行為與強盜何異？小英政府效法德國，實施轉型正義，追討國民黨戒嚴時期所撈的眾多不法黨產，還給國家與人民，又何罪之有？國民黨自己是貪腐祖師爺，卻老愛抨擊人家貪腐，實有如馬不知自己臉長！

對於德國政府的轉型正義，江宜樺是否也認為人家要「消滅競爭對手、抄家滅族、打沒有槍砲的內戰」嗎？這樣的人有資格說自己是政治學博士嗎？台大與建中人的臉是否都被他丟光了？江宜樺與管某人的言行又有何不同？

前行政院長江宜樺千里迢迢跑到中國北京，不敢對中共專政獨裁說半個字，卻從北京向台灣開砲，砲轟台灣政府推動轉型正義是要消滅競爭對手、抄家滅族、打沒有槍砲的內戰云云。（資料照）

（教師）

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