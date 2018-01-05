自由開講》台灣社會要擔心的不止是王炳忠，而是中國對台統戰的日常化

台北地檢署偵辦周泓旭共諜案，指出周泓旭涉嫌利用新黨青年軍王炳忠、侯漢廷與林明正等人執行代號「星火T計劃」計畫，接受中國國台辦的資金成立《燎原新聞網》與新中華兒女學會，並透過結識軍方人士以取得情報。

雖然國台辦給予《燎原新聞網》高達20萬美金，並允諾一連三年每年提供1500萬新台幣，但目前該粉專的讚數僅有三千多讚，不但讓網友相當傻眼，也讓人不解為何中國會花大筆的資金做出這樣效益極低的投資。

雖然王炳忠等人接受國台辦資助發展統戰看起來很像是一場鬧劇，但是關於中國對台統戰：

1. 紅色勢力對台滲透其實是無所不在也無孔不入；

2. 王炳忠不會是第一個當然也不會是最後一個。



像是一個去（2017）年12月才發生一個極少人注意的新聞，國民黨副主席、前總統府秘書長曾永權原本要在21日前往中國會見中國政協主席俞正聲和國台辦主任張志軍，商討今年3月預計要舉辦的「國共論壇」。

（自由時報新聞截圖）

不過這個行程卻因為曾永權的赴中申請表只提到將「訪視北京台商及台生，參加廈門台商慶典活動」，對於會見俞正聲、張志軍等人的場合隻字不提，被總統府因申報內容不實而擋下。

況且，依據《國家機密保護法》相關規定，由於曾永權曾擔任總統府秘書長等重要職務，目前仍在卸任3年管制期內，涉密管制並未消除，但曾永權卻並未依規定在出境前20個工作天提出申請。



曾經身居高位，或是現在仍在職的高官與黨政人士前往中國、與中國頻繁接觸的人不在少數，包括本粉專之前提過選民服務做到中國的立委高金素梅，雖然檯面上沒有直接證據指出這些人在出賣台灣國家利益，但這種被統戰的事件轉趨為低調、隱晦，但更為日常化，而且對象又曾經參與台灣的國家決策、接觸重大機密的人士，才是我們台灣社會應該擔憂的重點。



【參考資料】

周泓旭共諜案偵結 北檢全文看這裡 王炳忠與共諜案關係全都露

赴中安排國共論壇「申報不實 」 曾永權遭總統府打槍！

選民服務做到中國的原住民立委：從高金素梅淺談中國對原住民統戰

（「事情不能只看表面」紛絲團）



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