自由開講》選民服務做到中國的原住民立委：從高金素梅淺談中國對原住民統戰

事情不能只看表面

《中國新歌聲》租借台大操場引發爭議，當輿論正在爭辯責任歸屬是台北市政府還是台大時，卻有爆料指出原來是立委高金素梅施壓台大出借田徑場。

為什麼一個原住民立委的選民服務會做到中國呢？

對高金素梅不熟的朋友，我們正好可以趁這個機會來複習一下他的背景。

高金素梅的族名為Ciwas Ali，有一半泰雅族與一半滿族血統，父親金德培是滿族愛新覺羅氏皇族直系後裔，母親高香妹是苗栗泰安的泰雅族原住民。

高金素梅是演員與歌手出身，2001年轉戰政壇，當選無黨籍山地原住民選區立委，並於隔年加入無黨籍立法院黨團運作，並持續擔任立委至今。

高金素梅與中國的關係最早可以回溯到2000年，當時他獲得第5屆中國長春電影節最佳女主角獎提名，接著在2005年又獲得中國鳳凰衛視網友評選年度十大人物「為民族討靈的高金素梅」。

同時，他也於同年考入中國的中央民族大學民族學系，不過隔年卻傳出無法正常出席上課的負面新聞，還讓校方特地為他補課。

不過，高金素梅與中國官方開始建立關係，要從2008年後國民黨重新在台灣執政開始談起。

2008年08月08日，率領的原住民表演團體受邀在北京奧運會開幕儀式上進行表演，高唱《我們都是一家人》。

2009年08月11日，組成「還我祖靈隊」赴日本靖國神社抗議，要求靖國神社將祖先除名，要日本政府反省、賠償與認罪。

2009年08月20日，在抗議日本靖國神社後獲得中國國家主席胡錦濤在北京接見，被批評是表演給中國看，胡錦濤還對表揚此舉是：「台灣少數民族同胞是中華民族大家庭的重要成員，長期以來，為抵禦外來侵略，捍衛民族尊嚴，進行了不屈不撓的鬥爭。」

2009年08月21日，有報導指出立委高金素梅所率領的中國訪問團，獲得中國捐贈二千萬人民幣，折合新台幣約一億元，被批評為將台灣原住民「賣身換錢」，形同中國統戰馬前卒。

2010年04月30日，參加上海世博會暖場節目並演唱《分享慶豐收》。

2013年06月19日，報導指出高金素梅居中牽線讓母公司為中國國有企業的中資企業京泰發展公司在台狂撒人民幣做公益，進入原鄉進行「交流」。

2015年09月03日，高金素梅出席中國九三閱兵典禮，被原住民團體砲轟，稱高金素梅是「中國奴才」，不配做台灣原住民的代表。

由此可知，高金素梅與中國的關係，已經不單純只是唱唱歌、聊聊天的那種朋友關係，而是涉及到資金的往來，甚至成為中國在台灣對原住民統戰的政治代理人角色。

從高金素梅看中國無孔不入的統戰策略

很多人會好奇，為什麼國民黨在228與白色恐怖屠殺了那麼多原住民菁英與人民，但原住民鄉鎮卻常常選出國民黨或偏藍的政治人物呢？

其中最主要的因素就是許多部落往往地處所謂較為偏遠的地區，資訊與資源的流通較為不易，而國民黨俠著在黨國時期的資源深入部落、建立關係，透過提供資源來換取原住民在政治的支持。

國民黨過去在意識形態上拉攏原住民，也是透過拉攏原住民抗日歷史與國民黨的抗戰史觀，而這點現在也被中國所接收，在價值觀上形塑台灣原住民是中國少數民族或中華民族的一份子。

另外，中國透過國民黨或親中政治人物（例如傅崐萁）來拉攏台灣原住民，而高金素梅更是擁有原住民身份，讓中國得以透過間接與直接的資源挹注來打入台灣的原住民社群。

高金素梅藉由政治上的輸誠，成為中國所認可的台灣原住民代表，更獲得了來自中國的資源，讓他可以分配給原住民部落，或是成為選戰的資源，也使得台灣不論政黨如何輪替，中國都會在台灣的立法機構擁有自己的席次或「代表」。

中國的統戰最可怕的不是整天威脅說要拿飛彈打你，而是透過情感操作與資源挹注，讓你支持中國、認同中國，連你所選舉出的民意代表都有可能是中國的同路人。

如果你覺得我們是在危言聳聽，那不如觀察一下高金素梅近期的新聞報導吧！

本文經授權轉載自 事情不能只看表面：選民服務做到中國的原住民立委：從高金素梅淺談中國對原住民統戰

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