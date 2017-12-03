自由開講》《大佛普拉斯》與《血觀音》的政治隱喻

◎事情不能只看表面

不負責任影評：《大佛普拉斯》與《血觀音》的政治隱喻（微雷，慎入！）

近期最受矚目的台灣電影，應該非黃信堯導演的《大佛普拉斯》與楊雅喆導演的《血觀音》這兩部作品莫屬。

先聊聊《大佛普拉斯》，觀眾可以在這部片透過底層人物、小人物的視角，去一窺那些所謂「上層社會」的生活，去揭露人性醜陋、不堪的那面。

《大佛普拉斯》劇照。（甲上提供）

也許因為導演黃信堯曾經做過政治工作，所以對於遊走在政治圈權貴的嘴臉都能觀察入微，並展現在他的作品上。

但導演接受訪問時也澄清劇中的高委員並非他的前老闆高志鵬（很可愛的導演XDDD），只能說政治圈什麼人都有，導演只是將那些人心險惡展示在觀眾面前。



至於《血觀音》，不熟台灣歷史的人可能以為這只是一部搬上大螢幕的「花系列」電視劇，但劇中的角色與劇情，都讓人想起了劉邦友滅門血案／林義雄滅門血案、湯英伸事件、余陳月英，還有前副總統連戰爆出借給前任屏東縣長伍澤元的競選經費3628萬元。

《血觀音》劇照。（翻攝自血觀音臉書）

這次導演楊雅喆直接帶著觀眾跳脫《女朋友。男朋友》的野百合學運那個社運蓬勃發展的1990年代，穿梭在戰後與戒嚴時期的台灣政治事件當中。



值得一提的是，這兩部片中都有出現著議長的角色，也都同樣說台語或是中文帶有台語口音，其實也或多或少反映一般台灣人對地方政治人物的印象（反倒是《台北物語》裡面的議員可能因為是台北的民代，就沒有出現這樣的設定）。



有些人可能會覺得這樣是不是貶低或醜化台語族群，但與其說是刻板印象的再製，不如說是反映出戰後國民黨政權來到台灣之後，為了方便統治，用了「棍棒與胡蘿蔔」兩套手法，一方面鎮壓台灣人，造成恐懼，另一方面，用政治與經濟兩種攏絡的方式來收編地方頭人，也扶植出所謂「台灣」的地方派系。

一直到現在，很多地方的政治生態還是環繞著地方派系，會與國民黨結合，一方面是懼於其武力，但當然也是因為可以獲得政治或經濟上的好處。即便是台灣的台語族群，或甚至是228事件受難者家屬（例如吳伯雄），仍對國民黨展開雙臂。

學者吳叡人曾說過，台灣的轉型正義會一波三折，也是因為有太多的台灣人牽扯其中，成為共犯結構的一份子，所以怎麼做都不是，因為太多人有份。



總之，還沒看過這兩部電影的朋友們快去看吧！如果遇到看不懂的部分，不如上網google或多讀一點台灣史，或是可以認識到你從未想過的台灣。





本文經授權轉載自 事情不能只看表面：《大佛普拉斯》與《血觀音》的政治隱喻

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