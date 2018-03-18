自由開講》怎麼會有這樣的高中校長？

◎展昭

報導指出，武陵高中校長林清波表示，學生選擇申請大陸高校會有催化效果，逐年出現群聚效應，最後形成「沛然莫之能禦」的情勢。林校長分析，赴大陸求學人數「爆量」原因，有一部分是台灣教育的氛圍，特別是台大校長迄今還無法上任，恐怕信心崩盤。

武陵高中校長林清波。（武陵高中官網）

身為台灣的公立高中校長，居然說這樣的話，像話嗎？還說該校學生大都去念醫學系，又更可笑了！請問，中國大學的醫學系會比得上台灣的嗎？那些學生會去念醫學系，有可能是因為考不上台灣自認比較好的學校，所以跑去念人家的名校醫學系，是否受對方惠台政策吸引，不得而知。

這些人傻傻的以為中國的醫學系或大學比較有名，可能有的受到優厚獎學金引誘，卻不知人家是有條件的。筆者有位友人，幾年前他兒子也去上海某名校念醫學系，有獎學金，然而隔年校方就要求他兒子加入共產黨，他兒子二話不說就跑回台灣，這樣的情形，這位校長沒有告訴學生嗎？

這位校長還說，赴大陸求學人數「爆量」原因，有一部分是台灣教育的氛圍，特別是台大校長迄今還無法上任，恐怕信心崩盤。請問，目前的管某人問題重重，先是有隱瞞兼職企業獨董與學術倫理等問題，最近又被爆料有去中國違法兼課情形，也已獲各方證實，事涉誠信、品德與法律等問題，比前任校長更嚴重，適合擔任校長嗎？

這位校長還說，赴大陸求學人數「爆量」原因，有一部分是台灣教育的氛圍，特別是台大校長迄今還無法上任，恐怕信心崩盤。台大校長管中閔。（資料照）

管某人在馬政府政務官內兩年任期內，始終無法提升台灣的經濟發展，其所謂「計量經濟專家」，顯然浪得虛名。期間還屢次引起笑話，如：「我都要自殺了，還管得上他人？」或「立法院想刪減本人年終獎金，爺們哪會在乎！」最後被迫狼狽下台，回鍋台大，台大有如專門負責回收的「垃圾桶」，令人看笑話！有這樣師資的大學，值得去念嗎？

幸好教育部適時踩剎車，沒有讓管某人上任，即時挽回台大的聲譽，否則不堪設想。教育部幫台大當「品管員」，避免濫竽充數，褻瀆杏壇，怎麼會讓學生信心崩盤？到底有沒有搞錯？

（教師）

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