自由開講》對於「蔣陵」潑漆事件，誰說得有道理？！

◎展昭

對於慈湖「蔣陵」潑漆一事，網友有兩派說法如下：

有人說，南北戰爭，死了一堆人，那也該對林肯紀念館潑漆；有人說，蔣中正「收復與保衛」台灣、免於被赤化，對台灣有大功；也有人說，少在美化不對的潑漆一事！如果人家也對你祖墳潑漆，你會不生氣嗎？

林肯紀念館（左）及慈湖蔣陵潑漆事件（右）。（維基共享／資料照）

試問，林肯有下令屠殺無辜的平民嗎？或者藉所謂平亂之名，不分青紅皂白，亂殺無辜？說蔣中正「收復與保衛」台灣、免於被赤化，又更可笑了。當年沒有美國跳島作戰與原子彈轟炸，日本會投降嗎？戰後蔣某連中國大陸都保衛不了，如何保衛台灣？國府官員與軍人來台尚須美國派軍機與軍艦護送，又如何保衛台灣？有美國第七艦隊保護，中共如何敢侵略台灣？蔣某人當時還在想如何逃到日本尋求保護呢！中共如果那麼邪惡與可怕，如今國民黨高官與退將爭先恐後去朝貢？不是自打嘴吧嗎？是否將台灣人當「莊孝維」？

有人說，守墓人應是蔣家人，不應是政府，更不應是由納稅人付錢支應，或者由國民黨自理罷；反攻大陸無望，早早就地掩埋罷！國民黨既已親共，也可請蔣家人或國民黨送回中國浙江奉化縣老家自行埋了吧！別再有礙觀瞻。世上沒有一個國家像台灣一樣，總統死了那麼久，還叫人民負擔一切費用幾十年，還動用國家衛兵守護，歐美國家會這樣做嗎？有哪一個民主國家總統死後，還叫人民負擔費用看守死人屍體？何況蔣某曾經造成許多台灣無辜人士的傷亡，還到處豎立銅像要求人家尊敬？是否太豈有此理了？真他x的。

筆者認為卻是如此，蔣介石沒有那麼偉大，否則戰後為何對殘殺數千萬中國人的日本人「以德報怨」，而對收容他們逃難來此有大恩的台灣人，卻是「以怨報德」，有道理嗎？然後又厚顏寡恥說自己是「收復與保衛」台灣的「恩人」，台灣人理當感激他，還到處立銅像與肖像要求民眾效忠，嘲笑被他奴役的台灣人，並到處搜刮屬於國家與人民財產，成為它們的黨產與高官的家產！希特勒、史達林與毛澤東等人，應該也沒有這麼過分吧？他們對自己國家的貢獻遠大於蔣某人，如今在他們國家有像蔣某人在台灣這麼被吹捧嗎？

由以上兩派網友說法可見，到底是誰才說得有道理？





（教師）

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