自由開講》硬幣與紙鈔的肖像該換人了吧？

◎陳振

台灣國、自由台灣黨等獨派團體，16日下午在央行外舉行記者會， 要求央行去除紙幣鈔票上印有國父孫中山和蔣介石的圖樣， 落實轉型正義。台灣國辦公室創辦人王獻極說， 轉型正義是全民共識，去除威權圖樣這麼簡單的事，「13A總裁（ 彭淮南）做不到？」



台灣聯合協進會理事黃淑純表示，「孫中山跟台灣人有什麼關係？」 ，蔣介石是二二八事件元凶，大家所怨恨的對象，鈔票、 硬幣上應該去除兩人的威權圖騰。沒錯，理當如此， 畢竟現在除了共產國家外， 有哪一國家的鈔票或硬幣上有獨裁者的人頭肖像？



兩個月前，有署名「歸谷」網友在公共政策網路參與平台上提案， 將新台幣10元硬幣蔣介石頭像，換成人稱「甘苦人的守護神」 的高雄10元便當阿嬤莊朱玉女，提案連署人數已經突破5, 0000人，正式達標成案，為何小英總統與彭總裁沒聽到？

署名「歸谷」的網友在公共政策網路參與平台上提案，將新台幣10元硬幣蔣介石（右）頭像，換成人稱「甘苦人的守護神」的高雄10元便當阿嬤莊朱玉女（左）。（報社合成照／兩天工作室臉書）



彭總裁認為重塑硬幣乃「勞民傷財」之事，此言差矣， 畢竟硬幣肖像人物的選擇有重大教育意義，可以鼓勵民眾見賢思齊， 然而蔣介石是負面教育，因為被他所害的人不計其數， 只有笨蛋才繼續紀念這種人！是何況無論硬幣或紙鈔改版與否， 本來就每年編列預算重鑄、逐年汰換， 唯一新增的只有一小筆改版設計費用，並不會增加財政負擔， 也絕非浪費公帑。



其實不只莊姓阿嬤值得在硬幣鑄肖像，齊柏林也可以， 而且也可以在紙幣上鑄肖像，因為他們象徵正直、厚道、 不投機取巧，懂得飲水思源的台灣人精神。相較之下， 國民黨這個外來政權與其高官可懂得飲水思源？ 蔣介石在二二八事件與白色恐怖中，殺人無數，罪惡滔天， 居然紙幣與硬幣都有蔣介石肖像，實在豈有此理！國民黨人說， 如果當初沒有蔣介石保衛台灣，台灣早已被中共赤化，所以我們該「 感恩戴德」，難道是這樣嗎？



試問，當年蔣介石都沒有能力保衛中國，哪有能力保衛台灣？ 保衛台灣的是海峽天險與美國的第7艦隊， 更何況當年中共也沒有一艘像樣的戰艦、運輸艦，也沒有傘兵、 運輸機或戰鬥機，如何有渡海攻擊台灣的能力？ 當年中共部隊攻擊金馬所搭的船只是破爛漁船， 又如何有能力渡海攻台？中共之所以攻擊金馬， 是因為金馬與中國近在咫尺，是屬於他們的領土，豈容「叛亂團體」 據地為王並當作偷襲中國的基地？當年美國也曾勸蔣介石放棄金馬， 後者就是不聽，硬要將別人拖下水。



守住金馬的也非蔣介石的嫡系軍隊，而是孫立人所訓練的台灣新軍、 美國的後勤支援與日本將領所組成白團的扈後指導。孫立人曾說， 蔣介石的嫡系部隊在中國被中共徹底擊敗，已經潰不成軍， 如何再作戰？守住金馬也不等於保衛台灣， 因為中共如果有意願與能力攻擊台灣， 他們難道不會繞道金馬直接進攻台灣嗎？一旦拿下台灣， 金馬不戰自降。如同當年麥帥，繞道台灣直攻日本，日本投降， 包括台灣在內的其他日本占領區自然不戰而降。



其實當年中共不僅沒有能力攻擊台灣，也沒有意願， 因為他們知道台灣是美國的保護地區之一，他們哪裡敢向天借膽？ 當年國府之所以能來台接收，是因為麥帥指令，若沒有麥帥指令， 蔣介石敢來台灣嗎？ 蔣介石自己也曾向當時陳誠坦承台灣只是麥帥委託管理而已， 為何其他國民黨人敢大言不慚表示台灣是「回歸祖國」嗎？ 國民黨的居心有誰不知？無非想萬年統治台灣並把台灣當他們的「 復興基地」罷了。這樣的政黨值得肯定嗎？ 這樣的獨裁者又值得我們敬仰嗎？試問，對眾多受害者而言， 誰會在乎加害者胸上有多少勳章？何況這些勳章是虛有其表居多？



長久以來，國民黨教育與媒體卻一直誤導視聽， 讓大家以為沒有蔣介石保衛台灣，台灣就會被中共佔領， 實在很可笑。長久以來，國民黨就是說謊大王， 以黨國教育洗腦台灣人民，如蔣介石的戰士授田證、 馬英九的六三三諾言，都不攻自破。 甚至其龐大黨產與家產怎麼來的，都沒有合理解釋。 其實不只蔣介石，孫中山對台灣也沒有甚麼貢獻， 為何紙幣與硬幣上都有他們的肖像？難道不是如同國旗與國歌一樣， 都是國民黨擅自決定的嗎？



將新台幣10元硬幣蔣介石頭像，換成人稱「甘苦人的守護神」 的高雄10元便當阿嬤莊朱玉女，乃實至名歸， 其他對台灣有貢獻且值得敬仰的人士也可以這麼做， 只要大家透過民主程序同意即可。 這麼做可以鼓勵許多人努力做好人好事，也是一件很好的生活教育， 不是嗎？否則每天看到這些有蔣介石肖像的紙幣與硬幣， 對所有當年受害者的家屬與其後代又情何以堪？ 為何我們要忍受獨裁者的圖騰每天霸凌我們心靈？



期待看到更多民眾加入響應，效法德國， 從生活的周遭逐步落實轉型正義， 讓民眾不再生活於獨裁者的陰影下， 也能提升民眾分辨是非與台灣美學的競爭力。



（大學教授）



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