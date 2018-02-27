胡，怎麼說》習皇的黑洞-絕對的權力絕對導致腐化

習皇登基，然後呢？史哲家阿克頓勳爵那句名言「權力使人腐化，絕對的權力絕對導致腐化」又將上場了。

習近平擔任中國國家主席下月將滿5年並又任之際，中共決定修改中國憲法廢掉國家主席只能連任兩屆（10年）的限制，為習近平在2023年起的第3個5年任期鳴鑼開道，各方解讀大致是習近平形同登基為「紅朝皇帝」，一黨專政、一人獨裁，連毛澤東當年都瞠乎其後。

權力與腐化如一體兩面、相依並生，權力使人腐化、反腐則是維繫權力的重要手段，習近平透過反貪腐，整肅政敵，收攬民心，使權力集中於一身，但是，他手握絕對的權力，同時也埋下絕對腐化的自毀因素，這正是習皇的權力黑洞。

習近平手握絕對的權力，同時也埋下絕對腐化的自毀因素，這正是習皇的權力黑洞。（美聯社）

民主國家是以分立、制衡機制來防止權力腐化；中共一黨專政統治中國，沒有分立制衡機制，權力在黨、腐化也在黨，習近平極盡集權之能事，希冀以權力集中於一身、由黨中央核心發號司令高舉反貪腐大旗。

中共這次修憲增設國家監察委員會，拉高位階到與國務院、軍委會並列為三大「正國級」單位，國監委與黨的中紀委將合署辦公，直屬中共黨中央，由習近平直接抓在手裡。

將設立的國監委權力很大，包括搜查、偵訊、拘捕、留置、扣押、查封、凍結等等。令人聯想的是中國明朝的東廠、西廠、錦衣衛，都是皇帝的爪牙，由於權力太大，不但濫權橫行，本身更成為最大貪腐集團，而習近平的國監委，在省市地方都設分支機構，簡直是天羅地網，成為鞏固習近平權力的羽翼，但恐怕也離不開權力使人腐化的鐵律。

習近平形同登基為「紅朝皇帝」，一黨專政、一人獨裁，連毛澤東當年都瞠乎其後。（彭博）

在一黨專政必腐化鐵律下，習近平的前兩任領導人江澤民、胡錦濤目前雖沒事，但江胡兩朝大小官員，在習的第一個5年任期內，因仗權貪腐被整肅的數以萬計，這應是習近平牢牢抓權、抓權愈久愈好的內心之懼黑暗面，他的親信集團更要擁習皇「登基」久任，做為自保之道。

中國的命運必須由中國人決定，絕對的極權專制除了絕對導致腐化、更潛藏著自毀因素，中共政權未來因腐化、自毀交相而頻臨內爆時，恐會打著民族偉大復興中國夢的復仇式荒誕招牌，以對外擴張的侵略性民族主義，紓解內爆壓力，台灣恐將首當其衝，這才是台灣最要關心的中國變局。