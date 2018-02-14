胡，怎麼說》雞飛狗跳交替時節，談「錢」!

雞年正飛去，狗年將跳進人間，歲末年終、雞飛狗跳交替之時，也是錢來錢去最頻繁之時，這裡要談兩個「錢」的問題，都讓人百思不得其解！

第一個錢的疑問是慶富案，只憑陳家父子等5人、只憑一個「詐」字，63億元就被騙走、有如5鬼搬運、人間蒸發？檢方起訴陳家父子等5人，但是，幫陳家父子「喬」貸款的「喬」家大院政府官員、銀行高層全沒事，以查無不法簽結。

63億元不是63元，陳家父子詐貸取得巨款後，只有2億多元用在貸款目的獵雷艦造艦，其他的錢都私用了，其中4億元還錢進中國。前後任政府、銀行都不設防嗎？陳家父子怎麼錢來、錢去那麼容易？令人百思不得其解！雞鳴狗盜之徒能，我們都不能，正是這份起訴書無法向國人交代的原因。

慶富案，只憑陳家父子等5人，63億元就被騙走、有如5鬼搬運、人間蒸發？幫陳家父子「喬」貸款的「喬」家大院政府官員、銀行高層全沒事。（資料照）

第二個錢的疑問是花蓮震災捐款，錢當然多多益善，但是，政府的錢來自納稅人血汗錢、民間愛心捐款也是辛苦賺來的，因此，救災復建的錢，每一塊錢都必須用在刀口上。

愛心無等差，災難大小不一樣，台南、花蓮都是同胞，政府經費依救災復建實際情況動支，愛心捐款則人人心中都有一把尺。

花蓮震災捐款，救災復建的錢，每一塊錢都必須用在刀口上。（資料照）

花蓮縣長傅崐萁一直計較台南震災中央撥多少、捐款差台南多少...。他說中央給台南200億、花蓮才3億，其實根本不是那回事，台南市府只依實際接受中央補助9000多萬元，其他都是各界捐的善款。這次中央先撥3億元給花蓮，特別統籌分配稅款也撥了6.29億元，未來並依實際需要全力挺花蓮復建經費。

傅縣長救災辛苦了，但真的要「好自為之」，而非「好官我自為之」。（資料照）

傅縣長還稱捐款只有台南的幾分之幾...。這些話真的令人聽了好奇怪、百思不得其解，是否嫌人家捐太少？截至目前粗估，各界震災愛心捐款約10幾億元，期望善款善用，而傅縣長指派的善款管監會部分成員則被質疑有爭議。傅縣長救災辛苦了，但真的要「好自為之」，而非「好官我自為之」。

花蓮好山好水依舊在，給花蓮最大的加油，就是大家去花蓮觀光旅遊消費，活絡花蓮，相信花蓮很快就會恢復舊觀。