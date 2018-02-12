胡，怎麼說》「鐵雄」精神就是台灣精神！

鐵雄！一個地震救難小英雄、一隻拉不拉多搜救犬，他不多話，以工作表現獲得尊敬，大家向他立正、敬禮！

搜救犬「鐵雄」穿梭在震災的斷壁殘垣中。（記者許國楨翻攝）

「鐵雄精神」就是「台灣精神」！「鐵雄」代表在花蓮震災中，所有救苦救難的英雄們，包括特搜隊、救難隊、消防員、國軍弟兄等等等，他們與鐵雄併肩救災，他們都是令人讚嘆、敬佩、感心的鐵雄們！

每當天災地變發生，感同身受、急公好義、奮不顧身的鐵雄們，就立即趕赴災難現場，只要能救人，水裡來、火裡去、斷垣殘壁、大風大浪，全都不怕。

台灣處處都有「鐵雄」，台灣最令人感動的風景就是鐵雄精神！

可望升官的「鐵雄」叼著自己的藥袋，萌樣破表。災禍震撼讓人驚懼，鐵雄精神就如一股暖流，讓人們共同挺過災禍的痛苦。（記者許國楨翻攝）

鐵雄精神代表台灣向上提昇、人性良善的正面力量，天災無可避免，災禍震撼讓人驚懼，鐵雄精神就如一股暖流，讓人們共同挺過災禍的痛苦。

在災禍中，最負面、最向下沉淪的就是政治口水，這次花蓮震災，竟有人趁機用毒口水在傷口撒鹽，像什麼德不配位、天譴台灣也不冤、政府怎不倒、冷血啦云云。講這些話的，還能算是「人」嗎？鐵雄就如天上高潔的雲，那些不是人的「人」就如地下汙泥！

救災時刻，分秒必爭，政治退散！一中更要退散！卻見中國當局及親中統媒，竟藉機大搞一中。要強烈質疑的是，一中能救震災嗎？

日本搜救隊攜帶探測儀器前來雲翠大樓現場勘查。（記者羅沛德攝）

只要稍為了解災難現場就知道，真正使的上力救難的就是鐵雄們！政府不管大官小官、中央地方，能做的就是提供後勤支援，救難鐵雄們需要什麼，就立刻調集供給，日本即時提供精密生命探測儀，是現場救人急需，所以接受日本協助，中國即使派隊來也插不上手。藉機炒作台灣接受日本、拒絕中國，甚至端出一中原則，根本就是政治無限上綱亂救災，不顧人命關天！

觀察政府救災表現，蔡英文總統以整體大局「安民心」為主、閣揆賴清德則負責「實務」，調度各部會人力物力及經費，全力支援前線救災。救災是永遠都不能說滿意的，但蔡賴政府這次稱的上可圈可點。

救災備極辛勞，傅崐萁須面對的震災未來善後及重建工作千頭萬緒。（本報合成）

至於花蓮縣長傅崐萁，縣內遭逢巨災，救災備極辛勞，此時不忍苛責，未來善後及重建工作千頭萬緒，期待他「好自為之」，留下讓人懷念的身影。