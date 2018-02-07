胡，怎麼說》馬英九公投作法自「斃」，更再「斃」兩蔣！？

「妨害司法公正」，在民主社會是不可饒恕的罪，推動將此罪刑入法，絕對不荒唐；不過，馬英九領銜、國民黨威權舊勢力為主，連署推「反妨害司法公正公投」，即使再「不以人廢言」，怎麼看仍都是荒唐。這項公投專為衝著監委陳師孟而來，更是荒唐無下限，反而自曝心虛、色厲內茌！

連署推「反妨害司法公正公投」，除了馬英九領銜，多以國民黨威權舊勢力為主。（資料照）



「法院也是國民黨開的」記得這句話嗎？那是1995年時任國民黨秘書長的許水德說的。許水德當年被罵翻，之後被一直罵一直罵，不是他講錯話，而是他講的話太對、太老實！馬英九當時正是法務部長，為國民黨高層之一。



連署公投的馬英九等國民黨舊勢力，都是出身最妨害司法公正的黨國威權集團，他們有何資格發動妨害司法公正罪公投入法？難道是因他們對如何妨害司法公正，最了解、幹最多、最有實際經驗？簡直荒謬至極！

馬英九等國民黨舊勢力都是出身最妨害司法公正的黨國威權集團，有何資格發動妨害司法公正罪公投入法？（資料照）



國民黨威權集團當年何止「妨害司法公正」而已？根本就是黨指揮司法（含審檢調警憲情治），兩蔣時代把司法當做政治整肅、鎮壓人民、特權橫行的工具，法官、檢察官，奉命起訴或不訴、奉命重辦重判、奉命放水不辦等等惡行，罄竹難書！老蔣更在司法案件上留下許多「槍斃可也」、「死刑可也」等批示。



馬英九、陳長文等要推動公投將妨害司法公正罪入法，應將當年黨國指揮司法犯下的惡行，先一一清理並追究罪責，那麼，兩蔣恐怕要被判很多個極刑。

馬英九主張妨害司法公正罪入法，2013年9月，與檢察總長黃世銘藉偵查中案件對王金平發動政治鬥爭，重創司法公信，就是妨害司法公正。（資料照）



馬英九也不遑多讓，在2013年9月，馬英九與黃世銘藉偵查中案件對王金平發動政治鬥爭，重創司法公信力，犯下妨害司法公正罪，實彰彰明甚！



馬英九現在推動此法，如能溯及既往，作法自「斃」也只是剛剛好而已！那麼，馬英九推動這項公投，除了作法自斃，更形同再「斃」了兩蔣（聲名）！