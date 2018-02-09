社論》豈容繼續忽視居住安全問題！

春節前夕，花蓮發生大地震，一方有難，全國關心。蔡總統在第一時間接獲相關資訊後，隨即指示國防部立即整備投入救災，同時透過與行政院長賴清德通電，了解災情與救災動員情況，並請行政院相關部會立即啟動災害應變機制。花蓮大地震誠屬不幸，幸運的是兩年前台南大地震的現場指揮，就是時任永康警分局長的李西河，這次他以花蓮縣警局長的身分再度指揮現場，調派警力、周遭管制、查訪失聯，讓救災作業得以順暢進行。不僅如此，當時幾乎不眠不休受到肯定的賴清德市長，如今將豐富的救災經驗帶到行政院，實事求是確保中央與地方的救災節奏有條不紊。

來自國際的關心亦復不少。美國國務院指出，美國在台協會正密切關注相關事宜，並與台灣當局保持聯繫在必要時提供協助，美國的支持符合美國與台灣人民之間長久的友誼。而ＡＩＴ處長梅健華強調：美國會與台灣攜手度過艱難時刻。日本首相安倍晉三除了致函蔡總統外，還在個人臉書公布影片，以書法寫下「台灣加油」四個字，他還在影片中強調，絕對沒有忘記台灣民眾過去在三一一大地震時給予日本的溫暖協助，在重要的朋友面臨困難的時候，日本會盡全力提供協助。而日本警消組成的七人搜救隊，已到達大樓傾塌現場，帶著高階裝備投入救災。至於許多日本民眾紛紛為台灣祈福，有網友留言：這次輪到我們報恩了。

但，有人對待地震仍以政治取代科學與人道。有台北市議員與氣象主播牽扯蔡總統「德不配位」，簡直是陰陽五行年代的「天變政治學」。而中國國台辦主任直接通電花蓮縣長，表達願意派遣救援隊來台救災，跳過我國中央政府差別待遇藍八縣市。中國汶川大地震，扁政府捐款二十億元，台灣總捐款八十八億元，宛如好心被雷親。反觀，蔡總統到花蓮慈濟醫院探視傷患，遇到從北京來台自由行的中客，她對中客說：「你們可能要在這裡一陣子了。」中客則回應：「謝謝總統。」蔡總統也指示海基會派員前來探望。其實，這就是天然災害中，自然流露出來的人性，互相關心，守望相助。相形之下，馬英九任內發生八八風災，中央沒有即時反應，導致小林村滅村。當時，馬英九姍姍來遲面對災民，留下一句「我這不是來了嗎？」的名言。議員與主播，忘記了嗎？

大地震的黃金時間，救人救災第一，但懲前毖後才是治本之道。建物毀損若經調查確定與米崙斷層相關，則未來開發的地質調查與安全評估，有必要嚴肅修正。傾塌大樓的建築結構底層軟弱，應儘速修法鼓勵老舊建築耐震補強，至於拆除重建的防災型都更，政府更應拿出魄力提高效率，不能讓釘子戶威脅其他住戶的身家性命。前內政部長李鴻源所指出的，台北一個六級地震，就會倒四千棟房屋。何以致之？柯文哲市長所點出的「最需要都更的是都更戶的心態」，不無道理。去年底，英國「金融時報」歸納了全球「城市風險」最高的九個城市，其中台北是天災來臨時，全球資產曝險最高的城市，資產曝險金額達到ＧＤＰ的三十四％，約一三七七億美元。追求居住正義的台灣，豈容繼續忽視居住安全這個要命的問題！

猶記台南傾塌大樓的重建工程，當時台南市長賴清德表示：有的住戶希望原地重建，有的希望離開這個傷心地；市府一方面運用各界捐助的善款，讓希望離開的人賣掉土地，到別處重新開始；另一方面協助想要重建的人，以都更的方式重建家園。此一災後重建經驗，這次是否適用在花蓮傾塌大樓，抑或是，當地首長傅縣長所建議的社會住宅，值得行政立法部門集思廣益。更根本來說，位於地震帶是台灣的特殊國情，不過，國人的防災意識仍嫌不足，政府也尚未完善災害防救體系，從斷層、土壤液化的資訊透明，建築法規的與時俱進，到防震演習、地震應變、救災指揮、災後重建，我們的標準作業流程比起鄰國日本大有改進空間。假使遇到類似地震加核災的複合式災難，更難以想像如何將傷害控制到最低程度。隨著百年地震周期愈來愈近，或許，這也是蔡賴體制、完全執政可以為台灣營造的資產。