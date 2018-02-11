自由開講》誰才是「德不配位」？

◎展昭

花蓮強震造成多人傷亡，然而國民黨台北市議員王欣儀與氣象主播李富城先後扯總統蔡英文「德不配位」惹議，台灣師範大學教授范世平8日在臉書上痛批，二人說法非但未傷及蔡英文，反而傷到深藍與國民黨，真是「偷雞不著蝕把米」。

花蓮強震造成多人傷亡，然而國民黨台北市議員王欣儀（左）與氣象主播李富城（右）先後扯總統蔡英文「德不配位」惹議。（報社合成照／資料照）

的確如此，這些可恥的藍營人士所說的，正是他們長期奴隸心態的投射，只有專制、威權如兩蔣才是「偉大」的，只有殺人、政治迫害與制度性的貪汙，才是值得「讚美」的。當時不僅有天災，更有人禍，許多無辜民眾被當作「匪諜」槍斃，連一些中學女學生與大學生也都慘遭毒手，還有林義雄家屬與陳文成命案等，可說罄竹難書，難道這樣的獨裁者才叫做「德可配位」嗎？

如果天災表示「德不配位」，那麼以前八八水災怎麼說？那時馬內閣的表現才差勁，那時候有人去慶生、去理髮，去參加婚宴等，外國主動要來幫忙也不肯，救難人員更是姍姍來遲。馬英九去勘災時，有災民欲陳情，總是被拒，最後不得已才說：「我不是來了嗎？」一時引為國內外笑談。當時傷亡達數千人，其中小林村更是整個被滅村。



反觀此次天災，全國警消紛紛經由蘇花公路駛往花蓮，一車接一車，長達幾十公里，如同天兵天將，快速前往災區，被網友視為救難天使或觀音菩薩。蔡與賴也於第一時間前往救災，小英並前往體育館探視災民，席地與災民共餐話家常並夜宿花蓮，給災民溫暖與打氣。日本也知感恩圖報，於第一時間派遣救難隊來台協助，許多日本人也慷慨解囊。

總統蔡英文日前至花蓮中華國小安置所探視災民。（資料照）

以上兩相比較，高下立判，誰才是「德不配位」？

（教師）

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