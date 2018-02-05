自由開講》可笑的柯文哲？！

◎陳振

台北市長柯文哲日前會晤波蘭前總統華勒沙（Lech Walesa），他領導的工會組織團結工聯，1980年代末曾在波蘭民主化的過程中扮演關鍵性的角色。波蘭民主化後，華勒沙當選第一任總統，卸任後曾多次訪問台灣，對台灣相當友好。

台北市長柯文哲日前在波蘭會見波蘭前總統華勒沙。（圖由台北市政府提供）

此次他與華勒沙會談，主要談了兩個題目，首先是台灣與中國大陸的關係，其次是轉型正義。

對於前者，華勒沙主張「和平對話」並承諾，有需要的話願意在國際上為台灣發聲。對於後者，他當選總統後，底下的官員仍然都是共黨的人，但是他毅然拆除所有俄國的獨裁者銅像，沒收波蘭共產黨的財產，追究波共執政期間危害人權的罪魁禍首，並保留德國在波蘭的集中營供民眾與遊客憑弔。

台北市長是否可以與波蘭前總統談論如此高層次問題，值得懷疑。「和平對話」當然沒問題，但是有前提的對話，華勒沙會同意嗎？如果當初蘇聯與華勒沙的「和平對話」，包含承認蘇聯與波蘭是同「一國」，華勒沙會同意嗎？華勒沙會和以前蘇聯老大哥說「兩國同胞一家親」嗎？

其次，面對許多人建議改造中正廟為民主殿堂，並撤除其中獨裁者銅像與廟衛兵，至少先下令拆除台北市各校之獨裁者銅像，然而柯文哲又是甚麼態度呢？柯文哲有臉與華勒沙談轉型正義嗎？

柯文哲曾說，現在台灣的最大問題就是「我看你不順眼就把你幹掉」，這樣的作法如同去蔣化，並沒有辦法解決台灣真正的問題。他又說，白色恐怖時期，他父親是受害者，他自己沒有。至於轉型正義的問題，他希望不是勝利者的正義。中正紀念堂的存廢問題交給市場決定。

他對轉型問題的看法實在很鄉愿，哪有中正紀念堂的存廢問題交給市場決定。市場會怎麼決定呢？可能百分百市民同意嗎？誰會主動出資拆除？今天的德國與波蘭有希特勒或史達林銅像嗎？他們拆除這些銅像時有人說會引起社會對立與仇恨嗎？又會影響其經濟發展嗎？

其實我對柯文哲是否完全了解他們在談些甚麼，感到懷疑，因他英語不是很好，可能各說各話。

如柯文哲說：「華勒沙談話的重點是「和平對話」，至於細節，他回台灣後還要再想想。」

為何25分鐘的談話細節他回台灣後還要再想想？表示不完全了解。試問，我們跟朋友聊天25分鐘，細節要不要回家再想想？



（教師）

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