自由開講》李錫錕到底算老幾？

◎鄧鴻源

有意參選台北市長的李錫錕接受媒體訪問時說， 他現在的戶籍還在新北市，他到這年紀了，還是希望年輕人能出頭， 但如果發現台北市民需要他，他義不容辭。

台大政治系教授李錫錕（左二）4日出席全國公教軍警暨退休人員聯合總會會員大會，表態力挺國民黨新生代參選台北市長，表示自己戶籍還在新北市，同台表態參選台北市長的鄭麗文（右）心情大好。（記者簡榮豐攝）



他引用電影「最黑暗的時刻」，自比英國前首相邱吉爾， 邱吉爾在二戰英國被德國包圍時，起來承擔責任抵抗到底。他說，「 如果有機會，我希望當那個老人家」，打敗希特勒後自己就下台。 李錫錕也說，對於年金議題，呼籲藍營人士不要洩氣， 可以透過選票改變現狀。



真好笑，李錫錕自以為在校授課之知名度夠， 對台北市長有捨我其誰之慨，可知國民黨有誰鳥他？二十九前， 朝小野大，國民黨財力雄厚時，他都選輸了，現在出來選， 贏的機率會有幾成？台北市一向由正藍旗後代包辦， 不知是哪一旗的李錫錕，為何出來湊熱鬧？



台北市長自從民選後，都是由正藍旗後代包辦，前有馬、郝、連， 這次可能是蔣萬安或馬英九太太出馬， 說不定還不死心的連D也可能再冒出來參選，李錫錕到底算老幾？ 李錫錕還自比邱吉爾，想打敗「希特勒」，問題誰是「希特勒」？ 不就是蔣介石嗎？蔣介石專制獨裁，殺人無數，還有何值得崇拜的？ 邱吉爾反獨裁專制，李錫錕卻崇拜獨裁者，如何與邱吉爾相提並論？



李錫錕說他是國民黨的終身黨員， 曾受過革命實踐研究院半年的黨務幹部訓練， 當時的院長是故總統蔣介石，所以他說：「我的血還是藍的吧？」 可見李錫錕還是將老蔣當「偉人」看待，這種沒有民主素養的人， 能選上台北市長嗎？不如代表民進黨機會比較大些。

（大學教授）

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