胡，怎麼說》地震震出了「通中門」渣滓！

反川普，不反美國；反蔡英文，是為反台灣！

美國總統川普因「通俄門」疑雲未解，在美國遭眾家媒體批評圍攻，而疲於應付，不過，媒體主要質疑是否有外力介入美國大選？反川普，絕對不是要推翻美國，讓美國成為俄國的一部分。

在台灣，一場地震災難，震出了多少「通中門」的渣滓，讓他們的醜態百出徹底現形！

在台灣，一場地震災難，震出了多少「通中門」的渣滓，讓他們的醜態百出徹底現形！（資料照）

統派政黨、政客、親中媒體與中國當局、黨媒等，不但相通更沆瀣一氣，藉著震災搞政治，不分青紅皂白的大肆批評蔡英文總統。他們根本就是「通中門」的渣滓，終極目標就是要把台灣成為中國的一部分，只要台灣總統不接受一個中國，就是他們打倒的對象。

人在做，人人都在看！蔡英文總統、賴清德院長領導的政府，在這次花蓮強震救災的表現，有目共睹，給第一線救災英雄們即時強有力的支持，雖不能說人人滿意，至少大家都看到人民的苦難急難在那裡、政府就在那裡。

人在做，人人都在看！大家都看到人民的苦難急難在那裡、政府就在那裡。（資料照）

地震震出的渣滓們，在雞蛋裡挑骨頭也就罷了，最可惡的是，趁著災難呼應中國國台辦的一個中國論調。台灣接受日本救難隊生命探測儀協助，以搶救人命，竟也成為他們猛烈批評的題目，說什麼搞一中一台啦、親日拒中啦、台日眉來眼去、打情罵俏啦，為了P中國的LP，什麼沒良心、沒人性、沒知識的話都敢出口。

中國外交部更趁台灣地震救災的緊急時刻，挖台灣的國際空間牆腳，施壓巴紐當局強迫我駐巴紐代表團改名，拿掉「中華民國」、改稱「台北」，真的是蠻橫粗暴無下限、讓台灣人民對中國反感度破表。

地震震出的渣滓們，在雞蛋裡挑骨頭也就罷了，最可惡的是，趁著災難呼應中國國台辦的一個中國論調。台灣接受日本救難隊生命探測儀協助，以搶救人命，竟也成為他們猛烈批評的題目。（資料照）

「通中門」的渣滓們，以為有黑幫老大般的中國奧援，就能在台灣攻城掠地取得選舉勝利嗎？台灣人民眼睛是雪亮的，怎會讓他們猖狂得逞！中國如以為靠那些渣滓就能介入選舉、拿下台灣，那麼，中國對台政策領導人就不是普通的笨，而是超級大笨蛋！