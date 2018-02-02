胡，怎麼說》官夫人們的吃相...有夠難看！

腥風血雨，戰況慘烈！婦聯會為了簽不簽行政契約大打內戰，結果反對簽約的「死硬砸爛派」，大勝雷倩領軍主張簽約的「改革重生派軍」 。

軍人子女的雷倩（左），雖有陳誠弟媳陳秦舜英等以大局為重拔刀相助，在簽不簽行政契約的內戰中仍不免慘敗。（記者簡榮豐攝）

在辜嚴倬雲、國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡、副主席郝龍斌夫人高閬仙、焦仁和夫人談海珠、孫運璿之女孫璐西、前立委潘維剛、穆閩珠齊出辣手反對之下，軍人子女的雷倩，雖有陳誠弟媳陳秦舜英等以大局為重拔刀相助，仍不免慘敗。

蔡令怡、高閬仙背後就是國民黨魁吳敦義、副黨魁郝龍斌，在1月31日婦聯會會員代表大會前，就傳出禿鷹聚集、有政黨黑手介入操控，從戰場實況看，介入操控的黑手是那個政黨，大家都看到了。

台灣國率眾抗議婦聯會及內政部。（記者楊綿傑攝）

反簽的死硬砸爛派有國民黨及舊威權殘存的黨國勢力為羽翼，雷倩注定慘敗，不但簽約被多數反對否決，主委之位也難保。

場外觀戰，我們看到的更是，國民黨官夫人的吃相（尤其背後的禿鷹），實在太難看！

回到問題的源頭，婦聯會現有385億元資產（立委及一般估計在500億元以上）哪來的？答案很清楚，都是在黨國不分時代，來自台灣人民繳交的勞軍捐，沒有一塊錢是國民黨官夫人的，她們卻死抱不放，寧可連婦聯會一齊砸爛，也不願把錢還給國家、用於人民。

針對婦聯會不簽行政契約，黨產會1日舉行臨時委員會，認定婦聯會為國民黨附隨組織，決定凍結385億資產。（記者方賓照攝）

那385億元（或500億元以上），還是官夫人們及其背後黨國禿鷹吃剩的，過去被黑掉、A走的不知有多少，她（及背後的他）竟連吃剩的都不肯還，要連骨頭都啃光才罷休，你看看，她（他）們的吃相有多醜陋？

她們口口聲聲說是為公義、公理、良知、正義云云，但是，人民的公義、公理、正義呢？她們如有良知，可曾有一絲絲不安？難道她們是邪惡外星人嗎？

黨產會昨天立即開會，將婦聯會認定為國民黨附隨組織，並凍結資產，更應即刻全面啟動清查帳冊，把錢怎麼來？怎麼去？誰拿走？花在哪？全部查個水落石出、追究到底！

台灣國辦公室主任陳峻涵等成員1日前往婦聯會，抗議官夫人隔空作戲，呼籲黨產會不可放水，內政部別想私了。（記者簡榮豐攝）