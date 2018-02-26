MYGOPEN》65歲以上銀髮族平日旅遊每人每天補助500元？請仔細看說明

這訊息很容易讓大家誤解，以為只要你 65 歲以上就可以直接跟政府申請旅遊補助，事實上這是給旅行社業者的「交通部觀光局輔導建立品牌旅行業獎勵補助」，這 LINE 訊息讓很多長輩傳訊息詢問，問要怎麼申請，但你可能要有「旅行社執照」啊！

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最近LINE傳「觀光局對老人（65歲以上）旅遊有補助」、「65歲以上銀髮族平日旅遊，每人每天補助500元」、「不拿白不拿，何樂而不為」這樣的訊息，讓有些長輩覺得怎麼有這麼好康的事情，要怎麼去申請？

但事實上這不是給一般民眾申請的，這種「國人銀髮族或無障礙旅遊補助」，主要是針對旅遊業者，觀光局為了輔導其規劃友善旅遊商品，當時特別修訂了輔導建立品牌旅行業獎勵補助要點，在辦理國人銀髮族旅遊，可以申請租用無障礙輔助、營業用無障礙車輛或相關聘用照顧服務員的費用補助，並不是什麼不拿白不拿的補助啦！

曲解65歲以上旅遊補助的訊息

原始訊息版本：

65歲以上好康報爆

旅遊補助資訊



觀光局對老人（65歲以上）旅遊有補助 ，以後你們旅遊老人有1/2以上及2天以上時 ，均可申請補助 ，不拿白不拿 ，何樂而不為 。



65歲以上銀髮族平日旅遊，每人每天補助500元，相關規定：

1.需平日出團、二日遊以上。

2.銀髮族每團需二分之一以上，65歲以上身份證明影本（健保卡）。

3.行程表。

4.團費明細表（網站下載）。

5.補助申請書（網站下載）。

6.保險名冊。

7.每日二點合照相片（表格網站下載）。

8.團體合照肖像權同意書

（網站下載、每人簽名）。

9.拍照者版權同意書

（自製）。

10.旅行社執照、負責人身份證正反面影本。

11.領據（網站下載）。

12.出團30天內申請。

※其他相關資料以觀光局官網公佈為準。

※部觀光局洽詢電話02-23491500-8214 江小姐

訊息說明：

這訊息很容易讓大家誤解，以為只要你 65 歲以上就可以直接跟政府申請旅遊補助，事實上這是給旅行社業者的「交通部觀光局輔導建立品牌旅行業獎勵補助」，這 LINE 訊息讓很多長輩傳訊息詢問，問要怎麼申請，但你可能要有旅行社執照啊！

實際狀況解釋：

根據交通部觀光局的公告，這是106年度「輔導建立品牌旅行業獎勵補助要點」其中銀髮族、無障礙旅遊之補助申請，在106年1月1日起開始受理。



這主要是在 2015 年，國內旅遊業者訂有排老條款日前引發議論，觀光局為輔導旅行業者規劃友善旅遊商品，特別去修訂了這樣的補助要點。



觀光局為保障老年人的旅遊環境及品質，推出國人銀髮族或無障礙旅遊補助，若每團銀髮族比率達五成以上或身障人士人數達五人以上得申請租用無障礙輔具、營業用無障礙車輛或聘用照顧服務員之費用補助，及每人每天補助500元旅遊經費等等。



相關申請細節可以參考下面交通部觀光局提供的「銀髮族及無障礙旅遊推廣」，裡面有相關補助要點說明和申請表單。

資料來源：交通部觀光局 - 銀髮族及無障礙旅遊推廣

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自這是假消息 【易誤解】65歲以上銀髮族平日旅遊每人每天補助500元？請仔細看說明