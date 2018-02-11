MYGOPEN》小心被詐騙個資和假的花蓮賑災！「永久大同寶寶免費貼圖限時下載」是假的！

這完全是假的，和之前「永久的 LINE 免費主題限時下載」一樣的手法，主要是惡意使用 LINE@ 生活圈，未來可能會送出惡意的連結或者衝粉絲數來賣帳號套利，所以藉此誘使民眾加入，比較可惡的是還假藉花蓮地震賑災之名，大家真的別被騙了！如果不小心加入了也沒關係，簡單封鎖刪除就沒事了，就別再轉傳分享了。

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你 LINE 收到「永久大同寶寶免費貼圖限時下載」這樣的謠言訊息嗎？這跟之前一樣是惡意使用 LINE@ 生活圈詐騙的手法，但更可惡的是還因為花蓮大地震，出現了冒名的假的花蓮賑災，除了誘使大家加入之外，甚至想要騙大家的愛心！這部分大同的官方小編也出來闢謠澄清囉！

大同寶寶免費貼圖下載的詐騙



原始謠傳版本：



另外這是網友提供他收到的訊息。





詐騙破解說明：

這完全是假的，和之前「永久的 LINE 免費主題限時下載」一樣的手法，主要是惡意使用 LINE@ 生活圈，未來可能會送出惡意的連結或者衝粉絲數來賣帳號套利，所以藉此誘使民眾加入，比較可惡的是還假藉花蓮地震賑災之名，大家真的別被騙了！如果不小心加入了也沒關係，簡單封鎖刪除就沒事了，就別再轉傳分享了。

正確闢謠解釋：

過去宣導過很多次了，LINE@ 生活圈台灣官方說明表示：有些人利用送貼圖或禮券等手段吸引大量用戶加入，很可能被這些不肖業者發送商業廣告或非法內容，大家要多多防範，另外也很有可能等到累積大量好友後再將該帳號轉賣套利，這部分大家要小心囉。



此外大同臉書官方小編也出來澄清了！

最後再提醒一次，最方便的辨識方式就是避免加入完全沒有綠色官方帳號或藍色官方認證的圖示，這招學起來幾乎就能應付絕大部分的詐騙 LINE@ 生活圈帳號囉！

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。





本文經授權轉載自這是假消息 【學起來】花蓮大地震辨別救災真實資訊！擺脫LINE假資訊的災情整合平台