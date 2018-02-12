TOP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
自由首頁 即時 報紙 影音 體育 娛樂 評論 時尚 3C 汽車 健康 玩咖 食譜 地產 專區 市場
媒體
自由評論網 > 媒體

MYGOPEN》【假LINE】台北市西門町旁中華路舊的遠東百貨的一樓柱子已軟腳？在花蓮啦

真的純屬謠言訊息一則，影片的部分則是花蓮市的舊遠百大樓，在當時還一度被列入危險建物，後來補強之後才從名單中除名，不過經過這次花蓮強震之後，這棟舊遠百建物又再度受損，目前花蓮縣府也會同土木技師前往勘查了，未來很有可能會做拆除的動作，但絕對不是謠言訊息所說的台北市西門町那邊的遠東百貨啦！
作者： 這是假消息
2018-02-12 10:16
 | 2018-02-12 10:16

MYGOPEN

近期 LINE 收到「台北市西門町旁中華路舊的遠東百貨的一樓柱子已軟脚了，切勿經過」這樣的謠言訊息，剛好近期花蓮大地震的消息人心惶惶，事實上這個影片並不是台北市西門町那邊的遠東百貨，而是花蓮市的舊遠百大樓，被轉載誤傳了！

最新相關報導（20180211）：花蓮舊遠百列危樓 鄰關店避災

 曲解西門町遠東百貨的謠言 

原始謠傳版本：

還放上了這段影片： 

謠言破解說明： 

真的純屬謠言訊息一則，影片的部分則是花蓮市的舊遠百大樓，在當時還一度被列入危險建物，後來補強之後才從名單中除名，不過經過這次花蓮強震之後，這棟舊遠百建物又再度受損，目前花蓮縣府也會同土木技師前往勘查了，未來很有可能會做拆除的動作，但絕對不是謠言訊息所說的台北市西門町那邊的遠東百貨啦！

實際狀況解釋： 

根據 UDN 的報導，花蓮縣府建設處科長張志豪表示：經過會同技師查估，發現遠百已成危樓，且補強也無法改善，必須拆除，已貼上紅單。另外根據「上報」的報導，於 2018/2/8 早上結構技師就赴現場評估，還貼上了認定為「危樓」的紅色危險標誌，並要求遠東須做補強，否則就要提拆除計畫。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。 

本文經授權轉載自這是假消息 【假LINE】台北市西門町旁中華路舊的遠東百貨的一樓柱子已軟脚？在花蓮啦

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

快加入！新聞送上來！

iOS

Android

LINE加入好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
本文相關： 西門町 遠東百貨 花蓮遠東百貨 謠言終結站 MyGoPen 花蓮地震
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.