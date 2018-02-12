MYGOPEN》【假LINE】台北市西門町旁中華路舊的遠東百貨的一樓柱子已軟腳？在花蓮啦

真的純屬謠言訊息一則，影片的部分則是花蓮市的舊遠百大樓，在當時還一度被列入危險建物，後來補強之後才從名單中除名，不過經過這次花蓮強震之後，這棟舊遠百建物又再度受損，目前花蓮縣府也會同土木技師前往勘查了，未來很有可能會做拆除的動作，但絕對不是謠言訊息所說的台北市西門町那邊的遠東百貨啦！

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近期 LINE 收到「台北市西門町旁中華路舊的遠東百貨的一樓柱子已軟脚了，切勿經過」這樣的謠言訊息，剛好近期花蓮大地震的消息人心惶惶，事實上這個影片並不是台北市西門町那邊的遠東百貨，而是花蓮市的舊遠百大樓，被轉載誤傳了！



最新相關報導（20180211）：花蓮舊遠百列危樓 鄰關店避災



曲解西門町遠東百貨的謠言



原始謠傳版本：

還放上了這段影片：

謠言破解說明：

真的純屬謠言訊息一則，影片的部分則是花蓮市的舊遠百大樓，在當時還一度被列入危險建物，後來補強之後才從名單中除名，不過經過這次花蓮強震之後，這棟舊遠百建物又再度受損，目前花蓮縣府也會同土木技師前往勘查了，未來很有可能會做拆除的動作，但絕對不是謠言訊息所說的台北市西門町那邊的遠東百貨啦！

實際狀況解釋：

根據 UDN 的報導，花蓮縣府建設處科長張志豪表示：經過會同技師查估，發現遠百已成危樓，且補強也無法改善，必須拆除，已貼上紅單。另外根據「上報」的報導，於 2018/2/8 早上結構技師就赴現場評估，還貼上了認定為「危樓」的紅色危險標誌，並要求遠東須做補強，否則就要提拆除計畫。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自這是假消息 【假LINE】台北市西門町旁中華路舊的遠東百貨的一樓柱子已軟脚？在花蓮啦