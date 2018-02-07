MYGOPEN》【學起來】花蓮大地震辨別救災真實資訊！擺脫LINE假資訊的災情整合平台

如果擔心自己收到的資訊是錯的，或者怕自己的愛心被騙，來這邊檢視驗證一下是不是官方資訊囉！花蓮大地震的相關賑災救助資訊可以在這裡求證：2018.02.06 花蓮大地震災情整合平台唷！（內有網路連結）

MYGOPEN

我們能為花蓮大地震做點什麼呢？相信大家在 2018/2/7 的 LINE 已經收到許多救災資訊，甚至提供花蓮地區的朋友們相關求助、住宿、收容、物資需求，但真的已經收到太多參雜的錯誤訊息，大家要怎麼樣辨別地震救災的真實資訊呢？你要怎麼知道目前缺水問題已解決了呢？這類更新資訊在花蓮大地震災情整合平台就是一個很有幫助的平台唷！

花蓮6日晚間發生芮氏規模6.0地震，目前已造成兩棟建築物倒塌、多名人員受困等災情；社群論壇 PTT 官方也在第一時間重啟 EarthQuake26 救災資訊版，讓網友可以在上面提供地震的即時資訊，包括救災資訊、賑災資訊、災情回報等等。

花蓮地震資訊整合平台

除此之外，PTT 網友 olctw 也提供 g0v 地震災情地圖，整合了災情報導、災情地圖、民間收容所等資訊。

地震災情、收容所地圖

其中的花蓮賑災/收容所地圖，在左側列出災情所在位置、官方及民間收容所等等。

地震災情 Google 表單

PTT網友zeldeo也製作了Google表單，提供了地震災情回報、交通裝況、協尋資訊、官方各單位的聯絡資訊等等：

如果擔心自己收到的資訊是錯的，或者怕自己的愛心被騙，來這邊檢視驗證一下是不是官方資訊囉！花蓮大地震的相關賑災救助資訊可以在這裡求證：2018.02.06 花蓮大地震災情整合平台

因為近期很過分的出現許多趁虛而入的詐騙或利用愛心的訊息，也感謝 MyGoPen 生活圈友的回報，大家真的要小心囉！



授權資料來源：蘋果仁粉絲專頁 - 因應花蓮地震，PTT鄉民提供救災/災情資訊整合平台、地震災情地圖等等

本文經授權轉載自這是假消息 【學起來】花蓮大地震辨別救災真實資訊！擺脫LINE假資訊的災情整合平台