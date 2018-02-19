MYGOPEN》有線電視免費送你看 HBO？超過「免費期」不主動取消就直接列帳！

這在過去也發生過相同的案例，在去年 2017 年也發生在部落客 ifans 身上，凱擘大寬頻在完全沒有「書面簽約」的情況下，擅自替用戶續約了試賞的服務，沒想到在 2018 年的年初又發生相同的手法，這部分有律師也表示：當消費者未同意，業者怎麼可以列帳要求付費，這樣的做法已違反了「消保法」！

MYGOPEN

你有注意到這期的第四台帳單嗎？有用戶發現有線電視變相強迫消費！在凱擘大寬頻的帳單中發現多了一筆 HBO 套餐（優惠）的費用，經過確認才知道是之前電話通知說免費試看的數位特選頻道，沒想到免費期限截止後未經同意，就擅自替用戶續約了這樣的服務，在這期帳單莫名其妙多了 45 元，這個狀況其實過去在 2013、2017 也發生過在其他的用戶上，沒想到這個手法居然持續運作，在 2018 又發生了這樣的事情，請大家多留意自己的第四台帳單囉！

有線電視強迫消費的手法

新竹江小姐回報了他們家在 2018 的 2 月有線電視帳單，在費用項目上莫名其妙出現一筆「HBO 套餐（優惠）」這個項目，而且還要比過去多繳 45 元，但過去卻沒有任何「書面簽約」或在電腦上做「e化簽約」的動作，凱擘大寬頻自主認定用戶有意續約而開始收費，直接將收費內容列在 3 月的帳單上。



根據江小姐家的說法，在上個月的確有接到凱擘大寬頻打來的電話，說會有免費 HBO 頻道提供給你們家收看，但並沒有表明第幾台，也沒有說明這免費時段有多久，事後才發現原本說好要贈送的頻道，免費期限截止也沒有任何通知，就直接在三月列帳要他們家多繳 45 元。



LINE也有人收到這樣的訊息表示「快幫爸媽看看帳單吧！家中有第四台的用戶注意一下「數位 DTA 特選頻道」吧！凱擘大寬頻之新竹振道表示：「這是送你的服務，試用到期就會開始收費」

新竹江小姐的有線電視帳單：

強迫推銷手法說明：

這在過去也發生過相同的案例，在去年 2017 年也發生在部落客 ifans 身上，凱擘大寬頻在完全沒有「書面簽約」的情況下，擅自替用戶續約了試賞的服務，沒想到在 2018 年的年初又發生相同的手法，這部分有律師也表示：當消費者未同意，業者怎麼可以列帳要求付費，這樣的做法已違反了「消保法」！

實際狀況解釋：

根據蘋果日報報導 2013 年的案例，當時台灣大寬頻旗下新北市永佳樂有線電視公司遭投訴變相強迫消費！用戶葉先生向永佳樂有線電視申辦網路電視，事後發現原本贈送的頻道，免費期限截止後未經同意，就列帳要他繳353元，抱怨不合理。



後來消基會董事長張智表示：業者贈送付費頻道，申裝書內註明不願續看須主動取消，已違反《消保法》平等互惠原則，若要消費者付費，應該由消費者同意，才可列印帳單要求繳費，已繳費者可主張退費，業者應立即改正。



另外根據 2017 年部落客 ifans 林小旭的相同狀況，在凱擘大寬頻的帳單中發現多了一筆「數位 DTA 特選頻道」的費用，經過各種確認與詢問客服人員才知道這個「數位 DTA 特選頻道」是「202 台之後的頻道內容」，該有線電視服務在完全沒有簽約狀態下，擅自給用戶續約免費已到期的服務，使該用戶相當不滿。當時凱擘大寬頻客服卻表示每個試用服務到期前，公司會主動傳簡訊給用戶，如果用戶沒有理會簡訊或沒有主動來電取消，就會把他視為「同意續約」。

當時的電話錄音還在。

沒想到這個手法持續出現沒有改善。消保官賴淑青表示：「業者贈送付費頻道，申裝書內註明不願續看須主動取消，已違反《消保法》平等互惠原則，若要消費者付費，應該由消費者同意，才可列印帳單要求繳費，已繳費者可主張退費，業者應立即改正」



【繳交帳款注意事項】



1. 檢視收件人、地址是否正確，避免拿錯帳單

2. 逐項核對繳款明細及金額，以免多繳費

3. 帳款有異，立即向業者反映

4. 反映未果可向消保官申訴，手機及市話直撥：1950

資料來源：ifans - 快看看帳單！你知道什麼是「數位 DTA 特選頻道」嗎？凱擘大寬頻之新竹振道表示：「已傳簡訊通知你沒拒絕表示同意」

本文經授權轉載自這是假消息【有慣犯】有線電視免費送你看 HBO？超過免費期不主動取消就直接列帳！