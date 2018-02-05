MYGOPEN》【假LINE】臺銀存摺蓋「到期不續存」章，表示放棄退休優存？這謠言啦！

真的純屬謠言一則，基本上這完全是扭曲和誤解，加蓋這個章是臺灣銀行部分分行對於未辦理自動續存的存戶，提醒存戶在契約到期時銀行不會自動續存，要由退休人員親自臨櫃辦理或用其他方式辦理續存，絕不會因為銀行蓋這個章，就代表退休人員同意放棄優存。

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你LINE收到臺銀如果蓋「到期不續存」章，就是退休人員同意放棄辦理優惠存款的訊息，還說這是政府的暗黑手段，實際上這是謠言啦！後來銓敘部也出來澄清了，主要是提醒存戶在契約到期時銀行不會自動續存，絕不會因為銀行蓋這個章就代表你同意放棄優存。

到期不續存的存摺影本訊息

原始謠傳版本：

【轉貼】

有已退休的公務人員，去換存摺，臺銀就蓋「到期不續存」章，問為何蓋章，行員說是依行政院來函規定辦理。

擔心到時要走法律，若有蓋上此章表示同意放棄。

★比較謹慎的做法是暫時不換存摺。

一定要轉知這個訊息，菜政府用這種陰手段，讓不知道的退休人員無預警的走進陷阱，太可惡了！

有另一種說法是

LINE群組有夥伴PO出一張加蓋「到期不續存」印戳的存摺影本（圖一），認為是政府的暗黑手段，並提醒大家，不要去換新存摺。後續又有夥伴分別PO出不同印戳的存摺影本（圖二及圖三）。為了瞭解事情本末，本人今天（1/15）特別親自到台灣銀行某分行請教銀行行員。經銀行行員說明，獲知狀況如下述：



一、公保養老給付優惠存款（18％）的本金，等於是郵局或各銀行的二年期「定期存款」。存款到期，存戶就要到郵局或銀行辦理領回或續存。因此，過往退休公教同仁每二年就要到台灣銀行辦理續存的手續。

二、前幾年郵局和銀行覺得定期存款到期之後，存款人必須親自辦理續存手續的作法，已經不合社會潮流。因此，在開戶時就由存款人選擇到期續存或不續存的作法，選擇到期續存的就自動續存，選擇不續存的就要親自辦理領回或在續存。

三、大約在二年前，台灣銀行針對公保養老給付優惠存款（18％）的本金也採取上述作法。當退休公教同仁到銀行辦理續存或更換存摺時，就請存款人選擇爾後是否選擇自動續存，同意自動續存的存款人，當二年期滿後就不用再親自到銀行辦理續存。

四、在存摺上是否加蓋印戳，各分行作法不一，有些戳印字句很長（如圖二），有些戳印就四個字（如圖三），有的銀行可能不加蓋印戳。

五、至於加蓋「到期不續存」印戳的，大體上有兩大可能性。一種是本人選擇不自動續存的；另一種是因為某種特定狀況（如長期出國），就不能選擇自動續存。

六、此項加蓋印戳，基本上只是銀行方面的好意提醒。加蓋「自動續存」印戳的，是提醒當事人「二年到期」不需要再去銀行辦理續存；加蓋「到期不續存」印戳的，是提醒當事人「二年到期」，要親自到銀行辦理續存。

七、銀行行員也特別提到，公保養老給付優惠存款（18％）係屬「養老給付」之重要政策。因此，銀行負有「保護」責任。本金之提領，有嚴格的行政規定及手續，當事人也不是想領，就可以隨便領取的。

總之，公保養老給付優惠存款（18％）之存摺加蓋印戳，跟退休金改革完全沒關連。而銀行行員也提及，似乎有其他銀行或保險公司，在打公保養老給付優惠存款（18％）的主意，意圖慫恿退休公教同仁提領本金，轉存其他銀行或購買保險。

報告者：沈鎮南2018/01/15

謠言破解說明：

真的純屬謠言一則，基本上這完全是扭曲和誤解，加蓋這個章是臺灣銀行部分分行對於未辦理自動續存的存戶，提醒存戶在契約到期時銀行不會自動續存，要由退休人員親自臨櫃辦理或用其他方式辦理續存，絕不會因為銀行蓋這個章，就代表退休人員同意放棄優存。

正確闢謠解釋：

根據銓敘部表示：依現行優惠存款規定，退休人員可以向台灣銀行申請在契約到期時自動續存。台銀部分分行對於未辦理自動續存的存戶，在存摺上加蓋「到期不續存」章，用以提醒存戶在到期時銀行不會自動續存，必須由退休人員親自臨櫃辦理或用其他方式辦理續存，但絕對不會因為銀行蓋上此章，就代表退休人員同意放棄優存，也並非代表優惠存款要提前結束。本次年金改革有關優惠存款調整措施，政府會依照已公布的年改法律規定辦理，並自107年7月1日起執行。



財政部國有財產署中區分署也聲明：關於臺灣銀行於換存摺時加蓋「到期不續存」章，代表退休人員同意放棄辦理優惠存款的資訊為誤解，加蓋此章是因臺灣銀行部分分行對於未辦理自動續存的存戶，在存摺蓋上此章用以提醒存戶在契約到期時銀行不會自動續存，而必須由退休人員親自臨櫃辦理或用其他方式辦理續存，但絕對不會因為銀行加蓋此章，就代表退休人員同意放棄優存。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。





資料來源：財政部國有財產署中區分署 - 澄清網路流傳「臺灣銀行於換存摺時蓋上『到期不續存』章，代表退休人員同意放棄辦理優惠存款」的誤解資訊。



資料來源：行政院年金改革辦公室 - 【澄清稿】有關網路流傳「臺灣銀行於換存摺時蓋上『到期不續存』章，代表退休人員同意放棄辦理優惠存款」錯誤消息之澄清

本文經授權轉載自這是假消息 【假LINE】臺銀存摺蓋「到期不續存」章，表示放棄退休優存？這謠言啦！