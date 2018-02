紐約地途》Sugar Hill 溫馨的爵士午後

NYDECO

那天在紐約養精蓄銳的小碩捎來訊息說,要不要趁她回台灣之前出來喝杯咖啡聊聊近況?很開心的在想要去哪家比較特別的Café時,小碩又說「你想去聽哈林老奶奶家庭音樂會嗎?」。之前參加過幾次小碩和她先生Alex在紐約辦的客廳音樂會,那種感覺像是在自家客廳聽音樂隨性自在,而且可以與來表演的樂手幾乎零距離接觸的感受非常直接真實,也就很喜歡這樣的活動。聽到可以在紐約爵士聖地哈林區一位老奶奶家中的客廳聽爵士音樂會,這樣有趣的體驗,當然是二話不說馬上說好。真慶幸自己答應了這個邀約,因為聽完這場星期天在哈林區Sugar Hill的客廳爵士音樂會真的讓人就好像是上教堂做了一場禮拜一樣,結束之後心中充滿溫馨。覺得在紐約什麼都有可能,什麼都有希望!

紐約市裡有一些「沙發音樂會」或是「客廳音樂會」,雖然不是專業的音樂表演場所,但現場氣氛相當隨性自在。(圖:作者提供)

哈林區裡的Sugar Hill是個非常有歷史文化的地方,這個算是紐約市裡幾個地勢最高之一的社區,自二十世紀初期就是不喜歡曼哈頓下城金融商圈那種喧鬧生活的紐約客選擇居住的地點,又以當時家境較為富裕,重視教育的非洲裔家庭為主。三、四零年代爵士樂在紐約蓬勃發展的時候,Sugar Hill到處可見爵士樂小酒館。不少爵士傳奇人物如Billie Holiday和Duke Ellington等都曾定居在Sugar Hill,其中Billy Strayhorn創作,Duke Ellington唱紅,後來爵士名伶Ella Fitzgerald也翻唱過的經典爵士樂曲“Take the A train”歌詞一開頭就是:

“You must take the A train to go to Sugar Hill, way up in Harlem…”