紐約地途》中國城的港式燒臘

如果說紐約市是台灣美食的沙漠，那麼曼哈頓中國城一定是港式燒臘，粥粉麵飯生氣蓬勃的綠洲。紐約的粵式料理無法與溫哥華相提並論，去過溫哥華吃飲茶後回紐約大概可以三個月完全不想吃一樣的食物。大排檔之類的街頭小食同樣是被溫哥華的餐廳打趴在地上。唯獨港式燒臘粥粉麵飯在紐約絕對可以和溫哥華平起平坐，毫不遜色。

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即使來自美食天堂的台灣，我並不屬於那種有所謂「亞洲胃」或「東方胃」的人，非要每天吃麵吃飯才感覺是吃到正餐一樣，或是兩三天沒吃到亞洲食物便覺得哪裡不對勁。因此，紐約市這個民族大熔爐讓我個這個喜歡嘗試不同國家料理的人如魚得水，非常開心。而且這裡並不是指特別要上館子才吃得到的那些菜餚，如果想吃墨西哥式辣香腸（chorizo），常常在地鐵站外面就有墨西哥餐車可以叫個墨西哥辣香腸捲餅（chorizo taco），淋上綠色的哈瓦那辣椒醬（habanero）和暗紅煙燻過的墨西哥辣醬（chipotle），就可以讓舌頭上的味覺細胞大呼過癮。或是在工作地點旁許多加勒比海簡餐店都可以吃到純正的牙買加風味烤雞。就算是自己在家下廚，匈牙利燉牛肉，微溫的羽衣甘藍沙拉（warm kale salad）或是紐奧爾良式的海鮮湯飯（gumbo），也是餐桌上常見的主食。

對一個沒有亞洲胃的人來說，紐約是一個可以嚐盡各國道地美食的天堂！（圖：作者提供）

唯一一樣每隔一段時間就會出現在筆者腦海，促進唾液分泌的亞洲食物那就是曼哈頓中國城的港式燒臘了！

如果說紐約市是台灣美食的沙漠（近來有好轉的跡象），那麼曼哈頓中國城一定是港式燒臘，粥粉麵飯生氣蓬勃的綠洲。在國外常聽說香港（或廣東）厲害的廚師都跑去溫哥華，的確，紐約的粵式料理無法與溫哥華相提並論，去過溫哥華吃飲茶後回紐約大概可以三個月完全不想吃一樣的食物。大排檔之類的街頭小食同樣是被溫哥華的餐廳打趴在地上。唯獨港式燒臘粥粉麵飯在紐約絕對可以和溫哥華平起平坐，毫不遜色。

紐約中國城的燒臘店水準不比溫哥華差。（圖：作者提供）

以前在台北想吃個三寶飯，台大附近的鳳城大概就是心中的不二選擇，再不然就只能去像是兄弟飯茶樓叫份油雞才會吃到好吃的燒臘。1993年剛到紐約時，慶幸有位小時候自中國廣東移民來紐約的同學當作中國城美食導覽，沒多久就熟門熟路的知道哪裡有好吃的「馳名燒臘」。又因為價格親民（當時切半隻油雞或燒鴨只要七美金），對於窮留學生來說很自然的就成為偶而犒賞自己的最佳選擇。

還記得同學第一次是帶我到中國城Mott Street上的「大永旺」，點了滑牛粥和四分之一油雞（大雞腿）。只見廚師夾了約七八片用太白粉和料理酒醃過的牛肉片先放入煮麵的湯鍋川燙後，放到碗裡並灑上一撮薑絲，同時又另外起鍋用大火將白粥加熱到滾燙兩三分鐘，然後把熱滾滾濃稠的白粥倒進碗裡，再熟稔地用雙長筷子把碗內的牛肉片，薑絲與白粥充分混合，撒上一點蔥花上桌。當時的我敢說，那就是這輩子吃過最美味的廣東粥了！厚厚的牛肉片竟然可以滑嫩到像吃布丁一樣，卻還是保有肉片的嚼勁。滾燙的白粥把攪散開來的薑絲的氣味平緩地送進吸氣的鼻子和吞嚥的嘴巴，溫潤有致。那金黃油亮雞皮下的雞肉之軟嫩到讓人即使心中掠過一絲的懷疑是否有放什麼人工添加物，也不願再去多想，只管一塊一塊沾著蔥薑醬送入嘴裡。原來一碗簡單的滑牛粥和一份油雞竟然可以如此好吃！

在中國城才剛歇業一個星期的「大永旺」有筆者認為是紐約最好吃的廣東粥和油雞。（圖：作者提供）

後來再去「大永旺」同學推薦「叉燒蛋飯」，才知道原來這不像是以前在台灣吃過的碟飯上鋪了叉燒肉和荷包蛋，而是把切下的叉燒肉放進打好的蛋花裡，再用油鍋炒成油亮油亮的烘蛋直接覆蓋在飯上。用湯匙挖一片叉燒蛋一口白飯，簡單的美味就是廣東友人口中所描述的小時候熟悉的味道。

上星期看到一則新聞說「大永旺」因為租約到期，新約的房租太高而已經歇業，這真的讓筆者震驚不已！因為這餐廳不只有近三十年的歷史，裡面的服務生有好幾位也都是從我第一次去到差不多半年前去一樣，沒有變動。幾年前另一家在東百老匯大道上以油雞稱霸中國城的「東旺」，同樣也是因為餐廳地址被地主收回要改建大樓而很突然的關門。讓許多不知情的老廣東來到店家前才驚覺這樣道地的港式燒臘餐廳，又少了一間。

曾經是曼哈頓兩家最受歡迎的港式燒臘店，「大永旺」與「東旺」都因為房租關係而結束營業。（圖：作者提供）

所幸，走了「大永旺」和「東旺」，曼哈頓中國城還有幾家燒臘店水準也都和他們不相上下，甚至有更多擁護者。像是許多紐約客指名必去的「大旺」，一走進餐廳首先會感受到地板略為油滑，耳朵一直傳來廚師不停歇的剁燒鴨油雞或是叉燒的聲音，就可以知道這一定是家不會讓人失望的餐廳。算是比較後起之秀的「金祥飯店」也有同樣好吃的燒臘，但筆者特別喜歡他們家的滑蛋牛肉飯，大概只要三分鐘就可以上桌的美食，4.5美金的價錢在紐約簡直是在做功德！另外營業到凌晨四點，是紐約客夜生活續攤首選的「利口福」以及服務態度比較溫柔的「粥麵軒」在紐約客心中也算是幾個最佳選擇之一，很少乘興而來，敗興而歸。

曼哈頓中國城的「大旺」是許多紐約客公認最好吃的港式燒臘餐廳。「金祥飯店」的滑蛋牛肉飯則是筆者的最愛之一。（圖：作者提供）

如果只是買外帶餐盒，那中國城CP值最高的「華豐快餐店」絕對是首選！

除了早上11點剛開門的時段之外，很少來「華豐快餐店」是不用排隊的。這裡的三寶飯價錢六七塊美金，看似和其他餐廳差多，但是第一次來的客人都會被他的份量給嚇到！只見老闆一直切，一直切，當你覺得夠了，可以了，他還會再多切個兩回叉燒，整個餐盒就像一個小山丘一樣，都快要蓋不起來。即使是男生，這樣的份量當成兩餐也是可以的。

「華豐快餐店」的盒飯幾乎都是快要蓋不起來的滿，整天都需要排隊。（圖：作者提供）

曼哈頓中國城其實還有不少東方美食，像是上海小籠包，潮州河粉和福州拌麵等，但是要體驗一下這個最早是廣東移民建立的華人社區，來這裡的港式燒臘餐廳飽餐一頓是一定要的！